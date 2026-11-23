Real Madrid meraih gelar Liga Champions (Piala Champions Eropa) untuk kali ke-15 pada 2024. Meski unggul delapan gelar atas klub lain dalam daftar juara sepanjang masa kompetisi ini, Real Madrid belum berhenti memburu trofi. Anda bisa bergabung dengan lautan pendukung berbaju putih di Bernabéu maupun di stadion lain dengan memesan tiket pertandingan sekarang.

Meski tersingkir di perempat-final Liga Champions dalam dua musim terakhir, para pendukung Real Madrid tetap disuguhi sejumlah laga seru, termasuk kemenangan kandang yang mengesankan atas Manchester City (3-0), Monaco (6-1), dan Borussia Dortmund (5-2).

Para pendukung dapat menantikan lebih banyak pertandingan seru pada fase liga musim ini. Tim asuhan José Mourinho akan menghadapi Arsenal, PSV, dan lawan-lawan lainnya. Real Madrid juga akan bertandang ke London untuk kedua kalinya, karena Shakhtar Donetsk akan menjamu mereka di Stamford Bridge, stadion Chelsea, pada 27 Januari.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Real Madrid berikutnya di Liga Champions, termasuk tempat pembelian, harga, dan lainnya.

Apa saja jadwal Real Madrid di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Selasa, 24 November (21.00) Real Madrid vs PSV Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Tiket Emirates Stadium (tandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Real Madrid vs LASK Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Tiket Stamford Bridge, London (tandang)

Cara membeli tiket Real Madrid di Liga Champions

Tiket resmi pertandingan Real Madrid di Liga Champions dapat dibeli secara daring melalui saluran penjualan klub, Real Madrid Tickets dan Entradas. Tiket tidak dijual berbulan-bulan sebelumnya. Klub biasanya mulai melepasnya sekitar 10-12 hari sebelum pertandingan, melalui beberapa tahap penjualan berdasarkan urutan prioritas yang ketat:

1. Tahap 1: Socios (anggota klub): Mereka mendapat kesempatan pertama untuk membeli, biasanya sekitar dua pekan sebelum sepak mula.

2. Tahap 2: Anggota Madridista Premium: Pemegang kartu mendapat giliran berikutnya dalam periode penjualan eksklusif, biasanya 7-8 hari sebelum sepak mula.

3. Tahap 3: Masyarakat umum: Tiket yang masih tersisa dijual kepada masyarakat umum sekitar 4-6 hari sebelum pertandingan.

Untuk pertandingan Liga Champions yang sangat diminati, tiket kerap habis pada tahap penjualan bagi anggota, sehingga hanya sedikit atau bahkan tidak ada tiket tersisa untuk masyarakat umum.

Meski kanal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Real Madrid, mereka yang ingin menonton pertandingan Liga Champions juga dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Real Madrid di Liga Champions?

Harga tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Real Madrid di Liga Champions biasanya mulai dari €100 untuk laga fase liga standar. Harga kursi standar di lokasi terbaik bisa meningkat jauh hingga €300-€400 atau lebih, bergantung pada lokasi kursi dan tahap kompetisi. Harga paket VIP resmi mulai dari €375.

Real Madrid membagi pertandingan kandangnya ke dalam beberapa kategori yang menentukan harga dasar:

Kategori A : Diperuntukkan bagi pertandingan penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk laga-laga ini kerap naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan fase grup atau fase liga sebelumnya.

: Diperuntukkan bagi pertandingan penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk laga-laga ini kerap naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan fase grup atau fase liga sebelumnya. Kategori B : Pertandingan standar fase liga di kompetisi Eropa, seperti melawan tim semacam RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta pertandingan domestik tingkat atas.

: Pertandingan standar fase liga di kompetisi Eropa, seperti melawan tim semacam RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta pertandingan domestik tingkat atas. Diskon anggota: Anggota resmi klub (Socios) dan anggota Madridista Premium mendapat diskon 20% hingga 30% dari harga resmi standar untuk masyarakat umum saat membeli langsung melalui Portal Tiket Resmi Real Madrid.

Pantau situs resmi Real Madrid untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Real Madrid di Liga Champions

Pertandingan Real Madrid di Liga Champions selalu menarik. Masing-masing dari sembilan laga terakhir mereka di kompetisi Eropa menghasilkan setidaknya tiga gol. Berikut rangkuman hasil Real Madrid di Liga Champions sepanjang 2026: