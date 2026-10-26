Real Madrid meraih gelar juara Liga Champions (Piala Eropa) untuk kali ke-15 pada 2024. Keunggulan delapan gelar atas pesaing terdekat dalam daftar juara sepanjang masa kompetisi ini tidak menghentikan Real Madrid untuk terus memburu trofi. Anda bisa bergabung dengan para pendukung berpakaian putih di Bernabeu maupun di tempat lain dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski tersingkir di perempat-final Liga Champions dalam dua musim terakhir, para pendukung Real Madrid tetap disuguhi sejumlah laga besar, termasuk kemenangan kandang yang mengesankan atas Manchester City (3-0), Monaco (6-1), dan Borussia Dortmund (5-2).

Para penggemar bisa menantikan lebih banyak laga seru pada fase liga musim ini, ketika tim asuhan José Mourinho dijadwalkan menghadapi Arsenal, PSV, dan sejumlah lawan lainnya. Real Madrid juga akan bertandang ke London untuk kali kedua, karena Shakhtar Donetsk akan menjamu mereka di Stamford Bridge, markas Chelsea, pada laga 27 Januari.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk pada laga-laga Liga Champions Real Madrid mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Real Madrid di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Rabu, 4 November (19.45) AEK Athens vs Real Madrid Tiket Agia Sophia Stadium (tandang) Selasa, 24 November (21.00) Real Madrid vs PSV Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Tiket Emirates Stadium (tandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Real Madrid vs LASK Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Tiket Stamford Bridge, London (tandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid

Tiket resmi laga Liga Champions Real Madrid dapat dibeli secara daring melalui kanal penjualan klub, Real Madrid Tickets dan Entradas. Tiket tidak dijual berbulan-bulan sebelumnya. Klub biasanya mulai menjualnya sekitar 10 hingga 12 hari sebelum pertandingan, melalui tahapan penjualan dengan urutan prioritas yang ketat:

1. Tahap 1: Socios (anggota klub): Mereka mendapat kesempatan pertama untuk membeli tiket, biasanya sekitar dua pekan sebelum sepak mula.

2. Tahap 2: Anggota Madridista Premium: Pemegang kartu mendapat giliran eksklusif berikutnya, biasanya 7 hingga 8 hari sebelum sepak mula.

3. Tahap 3: Masyarakat umum: Sisa tiket mulai dijual kepada masyarakat umum sekitar 4 hingga 6 hari sebelum pertandingan.

Untuk laga Liga Champions yang sangat diminati, tiket kerap habis terjual pada tahap penjualan untuk anggota, sehingga hanya sedikit atau bahkan tidak ada tiket yang tersisa bagi masyarakat umum.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Real Madrid, mereka yang ingin menyaksikan laga Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid?

Harga tiket masuk umum resmi untuk laga Liga Champions Real Madrid biasanya mulai dari €100 untuk pertandingan standar fase liga. Harganya meningkat tajam hingga €300 sampai lebih dari €400 untuk tempat duduk standar di lokasi utama, bergantung pada letak kursi dan tahap kompetisi. Harga paket VIP resmi mulai dari €375.

Real Madrid membagi laga kandangnya ke dalam beberapa kategori yang menentukan harga dasar:

Kategori A : Diperuntukkan bagi laga penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk laga-laga ini sering kali naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan fase grup atau fase liga sebelumnya.

Kategori B : Pertandingan standar fase liga kompetisi Eropa, seperti laga melawan tim-tim seperti RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta laga domestik tingkat atas.

Diskon anggota : Anggota resmi klub (Socios) dan anggota Madridista Premium mendapat diskon 20% hingga 30% dari harga resmi standar untuk masyarakat umum saat membeli langsung melalui Portal Tiket Resmi Real Madrid.

Pantau situs resmi Real Madrid untuk informasi tambahan serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Real Madrid di Liga Champions

Laga-laga Liga Champions yang belakangan digelar Real Madrid di kandang selalu menarik. Masing-masing dari enam laga Eropa terakhir mereka di Bernabéu menghasilkan sedikitnya tiga gol. Berikut hasil Real Madrid di Liga Champions pada 2026:

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Lokasi 21 Oktober 2026 Fase liga, RB Leipzig 4-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 14 Oktober 2026 Fase liga: Roma 4-3 (menang) Stadio Olimpico (Roma) 8 September 2026 Fase liga: Inter Milan 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 15 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Bayern Munich 3-4 (kalah) Allianz Arena (Munich) 7 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Bayern Munich 1-2 (kalah) Bernabéu (Madrid) 17 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Manchester City 1-2 (kalah) Etihad Stadium (Manchester) 11 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Manchester City 3-0 (menang) Bernabéu (Madrid) 25 Februari 2026 Play-off (leg kedua): Benfica 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 17 Februari 2026 Play-off (leg pertama): Benfica 1-0 (menang) Estádio da Luz (Lisabon) 28 Januari 2026 Fase liga: Benfica 2-4 (kalah) Estádio da Luz (Lisabon) 20 Januari 2026 Fase liga: Monaco 6-1 (menang) Bernabéu (Madrid)







