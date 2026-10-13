Real Madrid menjuarai Liga Champions (Piala Eropa) untuk kali ke-15 pada 2024. Keunggulan delapan gelar atas pesaing terdekat dalam daftar juara sepanjang masa kompetisi itu tak menghentikan Real Madrid untuk terus memburu trofi. Anda bisa bergabung dengan barisan pendukung berpakaian putih di Bernabéu dan tempat lainnya dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski tersingkir di perempat-final Liga Champions dalam dua musim terakhir, para pendukung Real Madrid tetap disuguhi sejumlah laga sengit, termasuk kemenangan kandang yang berkesan atas Manchester City (3-0), Monaco (6-1), dan Borussia Dortmund (5-2).

Para penggemar bisa menantikan lebih banyak pertandingan seru pada fase liga musim ini. Tim asuhan José Mourinho dijadwalkan menghadapi Roma, RB Leipzig, Arsenal, dan sejumlah lawan lainnya. Real Madrid juga akan bertandang ke London untuk kali kedua, karena Shakhtar Donetsk akan menjamu mereka di Stamford Bridge, stadion milik Chelsea, pada laga 27 Januari.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Liga Champions Real Madrid mendatang, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Real Madrid di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Rabu, 14 Oktober (21.00) Roma vs Real Madrid Tiket Stadio Olimpico (tandang) Rabu, 21 Oktober (21.00) Real Madrid vs RB Leipzig Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 4 November (19.45) AEK Athens vs Real Madrid Tiket Agia Sophia Stadium (tandang) Selasa, 24 November (21.00) Real Madrid vs PSV Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Tiket Emirates Stadium (tandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Real Madrid vs LASK Tiket Bernabéu (kandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Tiket Stamford Bridge, London (tandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid

Tiket resmi pertandingan Liga Champions Real Madrid dapat dibeli secara daring melalui kanal penjualan klub, Real Madrid Tickets dan Entradas. Tiket tidak dijual berbulan-bulan sebelumnya. Klub mulai menjualnya sekitar 10 hingga 12 hari sebelum pertandingan melalui beberapa tahap penjualan dengan urutan prioritas yang ketat:

1. Tahap 1: Socios (anggota klub): Mereka mendapat kesempatan pertama untuk membeli tiket, biasanya sekitar dua pekan sebelum pertandingan dimulai.

2. Tahap 2: Anggota Madridista Premium: Pemegang kartu mendapat giliran pembelian eksklusif berikutnya, biasanya tujuh hingga delapan hari sebelum pertandingan dimulai.

3. Tahap 3: Masyarakat umum: Tiket yang tersisa dijual kepada masyarakat umum sekitar empat hingga enam hari sebelum pertandingan.

Untuk pertandingan Liga Champions dengan permintaan tinggi, tiket kerap habis pada tahap penjualan bagi anggota, sehingga hanya sedikit atau bahkan tidak ada tiket yang tersisa untuk masyarakat umum.

Meski kanal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Real Madrid, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid?

Harga tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Liga Champions Real Madrid biasanya mulai dari €100 untuk laga standar fase liga. Harga kursi standar di lokasi utama dapat naik jauh hingga €300 sampai lebih dari €400, bergantung pada lokasi tempat duduk dan tahap kompetisi. Harga paket VIP resmi mulai dari €375.

Real Madrid membagi pertandingan kandangnya ke dalam sejumlah kategori yang menentukan harga dasar:

Kategori A : Diperuntukkan bagi pertandingan penting seperti El Clásico atau babak gugur Liga Champions. Harga resmi kursi standar untuk pertandingan ini sering kali naik 20% hingga 50% atau lebih dibandingkan fase grup atau fase liga sebelumnya.

Kategori B : Pertandingan standar fase liga kompetisi Eropa, seperti laga melawan tim seperti RB Leipzig atau PSV Eindhoven, serta pertandingan domestik di level yang lebih tinggi.

Diskon anggota : Anggota resmi klub (Socios) dan Madridistas Premium mendapat diskon 20% hingga 30% dari harga resmi standar untuk masyarakat umum saat membeli langsung melalui Portal Tiket Resmi Real Madrid.

Pantau situs resmi Real Madrid untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Real Madrid di Liga Champions

Pertandingan kandang Real Madrid di Liga Champions belakangan ini tak pernah membosankan. Masing-masing dari enam pertandingan Eropa terakhir mereka di Bernabéu menghasilkan setidaknya tiga gol. Berikut rangkuman hasil Real Madrid di Liga Champions pada 2026:

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Tempat 8 September 2026 Fase liga: Inter Milan 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 15 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Bayern Munich 3-4 (kalah) Allianz Arena (Munich) 7 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Bayern Munich 1-2 (kalah) Bernabéu (Madrid) 17 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Manchester City 1-2 (kalah) Etihad Stadium (Manchester) 11 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Manchester City 3-0 (menang) Bernabéu (Madrid) 25 Februari 2026 Play-off (leg kedua): Benfica 2-1 (menang) Bernabéu (Madrid) 17 Februari 2026 Play-off (leg pertama): Benfica 1-0 (menang) Estádio da Luz (Lisbon) 28 Januari 2026 Fase liga: Benfica 2-4 (kalah) Estádio da Luz (Lisbon) 20 Januari 2026 Fase liga: Monaco 6-1 (menang) Bernabéu (Madrid)







