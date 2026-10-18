Sejak mengangkat trofi Liga Champions pada akhir musim 2022/23, Manchester City belum mampu melaju lebih jauh dari babak delapan besar di Eropa. Akankah mereka kembali menunjukkan permainan gemilang di kompetisi tersebut? Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang mulai hari ini.

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Dengan laga-laga besar di fase liga melawan Napoli, Barcelona, dan Sporting CP, di antara tim lainnya, suporter City akan disuguhi malam-malam pertandingan Eropa yang seru dalam beberapa bulan mendatang.

GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Manchester City berikutnya di Liga Champions, termasuk tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Manchester City berikutnya di Liga Champions

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Stadion Tiket Selasa, 20 Oktober (20.00) Manchester City vs AEK Athens Etihad Stadium (kandang) Tiket Rabu, 4 November (21.00) RB Leipzig vs Manchester City Red Bull Arena (tandang) Tiket Selasa, 24 November (20.00) Manchester City vs Napoli Etihad Stadium (kandang) Tiket Selasa, 8 Desember (21.00) Barcelona vs Manchester City Camp Nou (tandang) Tiket Rabu, 20 Januari (21.00) Lens vs Manchester City Stade Bollaert-Delelis (tandang) Akan diumumkan Rabu, 27 Januari (20.00) Manchester City vs Sporting CP Etihad Stadium (kandang) Tiket

Cara membeli tiket Manchester City di Liga Champions

Tiket Manchester City jarang dijual kepada publik. Klub ini memiliki basis suporter yang setia, dan tiket pertandingan di Etihad cepat habis.

Untuk pertandingan Liga Primer, 46.000 dari 53.400 kursi di stadion sudah diisi oleh pemegang tiket musiman. Kemungkinan besar, Anda memerlukan keanggotaan Manchester City (Matchday Member) agar dapat membeli tiket pertandingan tersebut melalui klub.

Namun, pertandingan pada fase liga Liga Champions, Piala FA, atau Piala Carabao bisa menjadi pengecualian karena permintaannya cenderung lebih rendah. Meski begitu, tidak ada jaminan, dan ketersediaan tiket akan berubah-ubah.

Portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Manchester City. Namun, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Manchester City di Liga Champions?

Jika membeli tiket Liga Champions langsung dari klub untuk pertandingan di Etihad Stadium, harga tiket dewasa berkisar dari £25 (Family Stand Level 0 dan South Stand Levels 0 & 3) hingga £50 (kursi premium tanpa layanan hospitality di area 93:20). Harga tiket dengan tarif khusus juga bervariasi. Penonton berusia di atas 65 tahun dan 18 hingga 21 tahun membayar antara £22 dan £37, sedangkan penonton di bawah 18 tahun dapat masuk dengan harga mulai £10 di Family Stand hingga £25 di area 93:20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari £95.

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Paket hospitality Manchester City apa saja yang tersedia untuk pertandingan Liga Champions?

Paket hospitality Manchester City juga menjadi pilihan bagi mereka yang bukan anggota klub untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan. Paket ini cenderung lebih lambat habis dibandingkan tiket yang dijual melalui saluran utama dan pasar penjualan kembali, sehingga bisa menjadi pilihan ketika opsi lain terbatas.

Berikut beberapa paket hospitality yang tersedia untuk pertandingan Manchester City di Etihad Stadium:

The Mancunian (mulai £390)

Rasakan budaya Manchester melalui musik langsung dan dekorasi khas setempat. Anda mendapatkan hidangan dengan konsep brasserie, sementara minuman dapat dibeli pada hari pertandingan atau melalui paket yang dipesan sebelumnya.

The Tunnel Club (mulai £570)

(The Tunnel Club Premier mulai £870)

Anda mendapat akses ke area di balik layar sehingga bisa menyambut skuad MCFC saat mereka tiba. Tersedia pula hidangan musiman bergaya kontemporer, minuman yang sudah termasuk dalam paket, dan kursi eksekutif berbantalan. Fasilitas tambahannya mencakup wawancara langsung di ruang hospitality, hiburan DJ, serta kuis berhadiah di ruang tersebut.

Backstage (mulai £1.140)

Peningkatan dari pengalaman 'Tunnel Club'. Masuklah ke area di balik layar dan saksikan langsung seluruh persiapan pada hari pertandingan, termasuk sesi bincang khusus dengan seorang anggota staf operasional tim utama Pep serta tur stadion di balik layar bersama seorang legenda klub.

Sejarah Etihad Stadium

City of Manchester Stadium, yang saat ini dikenal sebagai Etihad Stadium karena alasan sponsor, telah menjadi kandang Manchester City sejak 2003. Stadion ini secara resmi dibuka setahun sebelumnya sebagai pusat penyelenggaraan Commonwealth Games 2002.

Kapasitasnya saat ini mencapai 53.600 penonton, menjadikannya stadion sepakbola terbesar ketujuh di Inggris dan terbesar ke-11 di Britania Raya. Selain menjadi tempat utama pertandingan Manchester City, Etihad juga pernah menggelar final Piala UEFA 2008, pertandingan internasional tim sepakbola Inggris, pertandingan liga rugbi, pertandingan tinju, pertandingan internasional tim uni rugbi Inggris, serta konser musik.