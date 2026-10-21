Bayern Munich mungkin telah mendominasi kompetisi domestik dengan memuncaki klasemen Bundesliga dalam 13 dari 14 musim terakhir, tetapi kini mereka membidik kejayaan lagi di Eropa. Pesan tiket hari ini untuk menyaksikan Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz dan rekan-rekannya berlaga di Liga Champions musim ini.

Die Roten memang mencapai setidaknya babak perempat-final dalam tujuh edisi terakhir Liga Champions, tetapi mereka belum tampil di final sejak 2020, ketika menjadi juara Eropa untuk keenam kalinya dalam sejarah klub.

Skuad Vincent Kompany bertekad melangkah lebih jauh di Eropa musim ini dan tampil produktif pada fase awal kompetisi. Bayern mengawali kiprah dengan kemenangan telak 5-0 atas Bodø/Glimt di Munich, lalu bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk bermain imbang 3-3 melawan Viking di Norwegia.

Dengan laga fase liga melawan Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United, dan tim-tim lainnya yang akan datang, beberapa bulan ke depan menjanjikan pertandingan-pertandingan menarik. Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Liga Champions Bayern Munich.

Jadwal Bayern Munich di Liga Champions 2026/27

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Rabu, 21 Oktober (21.00) Bayern Munich vs Arsenal Tiket Allianz Arena (Kandang) Selasa, 3 November (21.00) Atlético Madrid vs Bayern Munich Tiket Riyadh Air Metropolitano (Tandang) Rabu, 25 November (21.00) Lille vs Bayern Munich Tiket Stade Pierre-Mauroy (Tandang) Selasa, 8 Desember (21.00) Bayern Munich vs Slavia Prague Tiket Allianz Arena (Kandang) Rabu, 20 Januari (20.00) Manchester United vs Bayern Munich Tiket Old Trafford (Tandang) Rabu, 27 Januari (21.00) Bayern Munich vs Real Betis Tiket Allianz Arena (Kandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Bayern Munich

Tiket resmi pertandingan Liga Champions Bayern Munich hanya dapat dibeli melalui kanal resmi klub. Karena permintaan di Allianz Arena sangat tinggi, jumlah pemesanan tiket pertandingan kerap melebihi kapasitas, sehingga klub menggunakan sistem undian dengan seleksi.

Kanal resmi tersebut adalah:

Portal Permohonan Tiket : Tersedia di toko tiket resmi FC Bayern, portal ini merupakan jalur utama untuk mendaftar dalam undian tiket langsung.

Bursa Tiket FC Bayern (Zweitmarkt) : Ini adalah platform penjualan kembali resmi klub dengan harga nominal. Ketika permohonan melalui undian dibatalkan atau tiket pertandingan terjual habis, pemegang tiket terusan dapat menjual kembali tempat duduk mereka secara legal di sini.

Mitra Perjalanan Resmi : Jika Anda bepergian dari luar negeri, Anda dapat membeli paket perjalanan resmi untuk menyaksikan pertandingan melalui agen resmi seperti Champions Travel atau Travel Connection.

Layanan Keramahtamahan Resmi : Paket VIP untuk satu hari dapat diajukan langsung melalui Portal Keramahtamahan Allianz Arena.

Meski portal resmi klub adalah cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Bayern Munich, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk memperoleh tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Bayern Munich?

Harga tiket resmi untuk pertandingan kandang Bayern Munich di Liga Champions di Allianz Arena dibagi dalam beberapa tingkatan berdasarkan profil lawan.

Klub membagi pertandingan fase liga di Eropa menjadi laga standar (misalnya Slavia Praha, Real Betis, Bodø/Glimt) dan laga besar (misalnya Arsenal FC).

Kategori Harga 1 - Tempat duduk premium di sisi lapangan €100-€130 2 - Sudut / sisi lapangan bagian atas €80-€110 3 - Sudut bagian atas €60-€90 4 - Di belakang gawang, tempat duduk €50-€60 5 - Zona suporter / berdiri €19

Pantau situs resmi Bayern Munich untuk informasi tambahan serta situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Bayern Munich di Liga Champions

Bayern terus mencetak gol di Eropa, dengan rata-rata lebih dari 3,3 gol per pertandingan di Liga Champions sepanjang 2026. Mereka mencetak gol dalam 23 pertandingan beruntun di kompetisi tersebut sejak Januari 2025, ketika kalah 3-0 dari Feyenoord di Rotterdam.

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Tempat 13 Oktober 2026 Fase liga: Viking 3-3 (imbang) Viking Stadion (Stavanger) 10 September 2026 Fase liga: Bodø/Glimt 5-0 (menang) Allianz Arena (Munich) 6 Mei 2026 Semi-final (leg kedua): Paris Saint-Germain 1-1 (imbang) Allianz Arena (Munich) 28 April 2026 Semi-final (leg pertama): Paris Saint-Germain 4-5 (kalah) Parc des Princes (Paris) 15 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Real Madrid 4-3 (menang) Allianz Arena (Munich) 7 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Real Madrid 2-1 (menang) Bernabeu (Madrid) 18 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Atalanta 4-1 (menang) Allianz Arena (Munich) 10 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Atalanta 6-1 (menang) New Balance Arena (Bergamo) 28 Januari 2026 Fase liga: PSV 2-1 (menang) Philips Stadion (Eindhoven) 21 Januari 2026 Fase liga: Union Saint-Gilloise 2-0 (menang) Allianz Arena (Munich)



