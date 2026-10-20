Raksasa Spanyol dan Eropa, Barcelona, sangat ingin kembali mengangkat trofi Liga Champions. Mereka belum melakukannya sejak 2015. Mungkinkah musim ini menjadi saatnya? Jutaan Blaugrana di seluruh dunia berharap demikian.

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan aksi Lamine Yamal dan rekan-rekannya. Anda bisa memesan tiket pertandingan Barcelona di Liga Champions hari ini.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, akan berfokus mencari solusi atas persoalan di kompetisi Eropa yang selama ini sulit diatasi klub asal Catalunya tersebut. Meski dominan di La Liga, Barcelona hanya sekali mencapai semi-final Liga Champions dalam tujuh musim terakhir, yakni pada 2024/25.

Para penggemar tentu antusias melihat awal kiprah Barcelona di Eropa musim ini. Kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord di kandang disusul kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Istanbul. Dengan pertandingan fase liga melawan Paris Saint-Germain, Aston Villa, Manchester City, dan tim-tim lainnya yang akan datang, beberapa bulan ke depan menjanjikan aksi menarik.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Barcelona di Liga Champions, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal pertandingan Barcelona di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Selasa, 20 Oktober (21.00) Paris Saint-Germain vs Barcelona Tiket Parc des Princes (tandang) Selasa, 3 November (21.00) Barcelona vs Aston Villa Tiket Camp Nou (kandang) Rabu, 25 November (21.45) Sabah vs Barcelona Tiket Stadion Olimpiade Baku (tandang) Selasa, 8 Desember (21.00) Barcelona vs Manchester City Tiket Camp Nou (kandang) Rabu, 20 Januari (20.00) Sporting CP vs Barcelona Tiket Estádio José Alvalade (tandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Barcelona vs Como Tiket Camp Nou (kandang)

Cara membeli tiket pertandingan Barcelona di Liga Champions

Anda dapat membeli tiket resmi pertandingan Barcelona di Liga Champions secara langsung melalui Portal Tiket FC Barcelona, baik lewat situs maupun aplikasi Barça Tickets.

Tiket pertama-tama dijual kepada anggota klub (socios), kemudian anggota premium (Culé Premium), dan terakhir kepada masyarakat umum secara daring.

Klub juga memiliki program resmi untuk melepas kembali kursi milik pemegang tiket terusan yang tidak dapat hadir. Tiket tersebut biasanya muncul di situs resmi 48 hingga 72 jam sebelum sepak mula.

Tiket resmi pertandingan Liga Champions biasanya mulai dijual satu hingga empat pekan sebelum tanggal pertandingan, bergantung pada profil lawan dan kepastian jadwal pertandingan.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Barcelona, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions juga dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket pertandingan Barcelona di Liga Champions?

Tiket resmi pertandingan Barcelona di Liga Champions yang dibeli langsung dari klub biasanya berharga antara €60 hingga €250 atau lebih. Namun, harga pastinya sangat bergantung pada profil lawan dan, seperti yang dapat diperkirakan, akan meningkat semakin jauh Barcelona melaju di kompetisi.

Harga tiket berdasarkan tahap kompetisi

Fase liga / fase grup : €60 hingga €150 untuk pertandingan reguler. Untuk pertandingan besar, seperti saat menjamu Manchester City, harga naik menjadi €120 hingga €250 atau lebih.

Babak gugur : €100 hingga €400, bergantung pada profil lawan.

Perempat-final dan seterusnya : €200 hingga €800 atau lebih untuk area premium di sisi lapangan.

Pantau situs resmi Barcelona untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Barcelona di Liga Champions

Barcelona mungkin hanya sekali kalah di Liga Champions sepanjang tahun kalender 2026, tetapi lawan-lawannya akan selalu merasa punya peluang untuk membobol pertahanan mereka. Yang mengejutkan, raksasa Catalunya itu belum mencatatkan nirbobol dalam 17 pertandingan di kompetisi tersebut, sejak mengalahkan Borussia Dortmund 4-0 di Camp Nou pada April 2025.

Tanggal Babak dan lawan Skor (hasil) Tempat 13 Oktober 2026 Fase liga: Galatasaray 4-1 (menang) Rams Park (Istanbul) 9 September 2026 Fase liga: Feyenoord 5-1 (menang) Camp Nou (Barcelona) 14 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Atletico Madrid 2-1 (menang) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 8 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Atletico Madrid 0-2 (kalah) Camp Nou (Barcelona) 18 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Newcastle 7-2 (menang) Camp Nou (Barcelona) 10 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Newcastle 1-1 (imbang) St James' Park (Newcastle) 28 Januari 2026 Fase liga: Copenhagen 4-1 (menang) Camp Nou (Barcelona) 21 Januari 2026 Fase liga: Slavia Prague 4-2 (menang) Fortuna Arena (Praha)



