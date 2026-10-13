Cara mendapatkan tiket Paris Saint-Germain untuk Liga Champions 2026/27: Harga tiket PSG, jadwal pertandingan fase liga UCL, dan lainnya

Paris Saint-Germain berambisi menjadi tim keempat dalam sejarah, setelah Ajax, Bayern Munich, dan Real Madrid, yang meraih tiga gelar Piala Champions Eropa/Liga Champions secara beruntun. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk menyaksikan mereka berlaga di Liga Champions 2026/27.

Raksasa Prancis itu ingin kembali bersinar di pentas Eropa setelah kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final Liga Champions 2025, yang kemudian mereka lanjutkan dengan mengalahkan Arsenal lewat adu penalti pada final 2026 di Budapest.

Deretan bintang Luis Enrique akan berupaya menjaga momentum setelah membuka kiprah mereka di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan 6-1 atas Slovan Bratislava di Paris. Dengan laga fase liga melawan Manchester City, Barcelona, Roma, Aston Villa, dan sejumlah tim lain yang masih menanti, beberapa bulan ke depan di pentas Eropa diperkirakan akan berlangsung seru.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di laga-laga Liga Champions Paris Saint-Germain mendatang, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Apa jadwal PSG di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Rabu, 14 Oktober (20.00) Manchester City vs PSG Tiket Etihad Stadium (tandang) Selasa, 20 Oktober (21.00) PSG vs Barcelona Tiket Parc des Princes (kandang) Selasa, 3 November (21.00) Villarreal vs PSG Tiket Estadio de la Cerámica (tandang) Rabu, 25 November (21.00) PSG vs AS Roma Tiket Parc des Princes (kandang) Selasa, 8 Desember (20.00) Aston Villa vs PSG Tiket Villa Park (tandang) Rabu, 20 Januari (21.00) Como 1907 vs PSG Tiket Giuseppe Sinigaglia Stadium (tandang) Rabu, 27 Januari (21.00) PSG vs Galatasaray Tiket Parc des Princes (kandang)

Cara membeli tiket Liga Champions PSG

Ada berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Paris Saint-Germain, mulai dari tiket satu pertandingan hingga paket layanan premium. Cara paling tepercaya untuk membeli tiket adalah melalui portal tiket resmi PSG.

Periksa situs tersebut secara berkala untuk mengetahui informasi penjualan, tanggal tiket mulai tersedia, dan ketersediaannya. Tiket sering kali mulai dijual secara daring beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Keanggotaan klub juga memberi Anda prioritas untuk mendapatkan tempat duduk pada laga di Parc des Princes.

Jika tiket pertandingan PSG diberi label ‘Grand Public’, artinya tiket tersebut dijual untuk umum dan Anda tidak memerlukan keanggotaan untuk membelinya. Sebelum tahap itu, pendukung PSG dengan Red & Blue Membership mendapat periode prioritas singkat sebelum tiket Paris Saint-Germain dijual untuk umum.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket PSG, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk memperoleh tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions PSG?

Bagi yang ingin membeli tiket pertandingan Paris Saint-Germain di Parc des Princes satu per satu, harga tiket dewasa biasanya berkisar dari€40 hingga €280 jika dibeli langsung melalui klub. Namun, harga untuk musim 2026/27 perlu dipastikan melalui portal tiket resmi PSG karena dapat berubah setiap tahun, terutama mengingat keberhasilan klub yang berlanjut di Eropa mendorong naiknya permintaan.

Harga bervariasi tergantung lawan dan lokasi tempat duduk di stadion. Tiket PSG termurah biasanya berada di belakang gawang, di tribune Virage Boulogne.

Pantau situs resmi PSG untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru PSG di Liga Champions

PSG berharap tampil lebih meyakinkan pada fase liga Liga Champions musim ini. Meski menjadi juara untuk tahun kedua berturut-turut, mereka menelan dua kekalahan (melawan Bayern Munich dan Sporting CP) serta dua kali imbang pada fase grup, sehingga gagal finis di delapan besar dan harus menjalani play-off fase gugur.

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Lokasi 9 September 2026 Fase liga: Slovan Bratislava 6-1 (menang) Parc des Princes (Paris) 30 Mei 2026 Final: Arsenal 1–1 setelah perpanjangan waktu (menang adu penalti 4–3) Puskás Aréna (Budapest) 6 Mei 2026 Semifinal (leg 2): Bayern Munich 1-1 (imbang) Allianz Arena (Munich) 28 April 2026 Semifinal (leg 1): Bayern Munich 5-4 (menang) Parc des Princes (Paris) 14 April 2026 Perempat-final (leg 2): Liverpool 2-0 (menang) Anfield (Liverpool) 8 April 2026 Perempat-final (leg 1): Liverpool 2-0 (menang) Parc des Princes (Paris) 17 Maret 2026 Babak 16 besar (leg 2): Chelsea 3-0 (menang) Stamford Bridge (London) 11 Maret 2026 Babak 16 besar (leg 1): Chelsea 5-2 (menang) Parc des Princes (Paris) 25 Februari 2026 Play-off fase gugur (leg 2): Monaco 2-2 (imbang) Parc des Princes (Paris) 17 Februari 2026 Play-off fase gugur (leg 1): Monaco 3-2 (menang) Stade Louis II (Monaco) 28 Januari 2026 Fase liga: Newcastle 1-1 (imbang) Parc des Princes (Paris) 20 Januari 2026 Fase liga: Sporting CP 1-2 (kalah) Estádio José Alvalade (Lisbon)



