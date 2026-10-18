Paris Saint-Germain berambisi menjadi tim keempat dalam sejarah, setelah Ajax, Bayern Munich dan Real Madrid, yang menjuarai Piala Champions Eropa/Liga Champions tiga kali berturut-turut. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk menyaksikan aksi mereka di Liga Champions 2026/27.

Raksasa Prancis itu ingin kembali bersinar di pentas Eropa setelah menindaklanjuti kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final Liga Champions 2025 dengan mengalahkan Arsenal lewat adu penalti pada final 2026 di Budapest.

Skuad bertabur bintang asuhan Luis Enrique bertekad mempertahankan momentum setelah membuka kiprah mereka di Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava di Paris dan kemenangan tandang 4-2 atas Manchester City. Dengan pertandingan fase liga melawan Barcelona, Roma dan Aston Villa, antara lain, yang masih menanti, beberapa bulan ke depan di pentas Eropa menjanjikan aksi seru.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan Liga Champions Paris Saint-Germain berikutnya, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal PSG di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Selasa, 20 Oktober (21.00) PSG vs Barcelona Tiket Parc des Princes (kandang) Selasa, 3 November (21.00) Villarreal vs PSG Tiket Estadio de la Cerámica (tandang) Rabu, 25 November (21.00) PSG vs AS Roma Tiket Parc des Princes (kandang) Selasa, 8 Desember (20.00) Aston Villa vs PSG Tiket Villa Park (tandang) Rabu, 20 Januari (21.00) Como 1907 vs PSG Tiket Giuseppe Sinigaglia Stadium (tandang) Rabu, 27 Januari (21.00) PSG vs Galatasaray Tiket Parc des Princes (kandang)

Cara membeli tiket PSG di Liga Champions

Ada beragam pilihan tiket pertandingan Paris Saint-Germain, mulai dari tiket per pertandingan hingga paket layanan premium. Cara paling tepercaya untuk membeli tiket adalah melalui portal tiket resmi PSG.

Periksa situs tersebut secara berkala untuk mengetahui informasi penjualan tiket, tanggal tiket mulai tersedia, dan ketersediaannya. Tiket sering kali mulai dijual secara daring beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Keanggotaan klub juga memberi Anda prioritas untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan di Parc des Princes.

Jika tiket pertandingan PSG tercantum sebagai 'Grand Public', artinya tiket tersebut dijual untuk umum dan Anda tidak memerlukan keanggotaan untuk membelinya. Sebelum tahap itu, penggemar PSG dengan Red & Blue Membership mendapat periode prioritas singkat sebelum tiket Paris Saint-Germain dijual untuk umum.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket PSG, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket PSG di Liga Champions?

Bagi yang ingin membeli tiket Paris Saint-Germain di Parc des Princes untuk tiap pertandingan, harga tiket dewasa biasanya berkisar antara€40 hingga €280 jika dibeli langsung melalui klub. Namun, harga untuk musim 2026/27 sebaiknya dipastikan melalui portal tiket resmi PSG karena dapat berubah dari tahun ke tahun, terutama mengingat keberhasilan klub yang berlanjut di Eropa mendorong naiknya permintaan.

Harga bervariasi tergantung lawan dan lokasi tempat duduk di stadion. Tiket PSG termurah biasanya berada di belakang gawang, di tribune Virage Boulogne.

Pantau situs resmi PSG untuk informasi tambahan serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini PSG di Liga Champions

PSG berharap tampil lebih baik pada fase liga Liga Champions musim ini. Meski menjadi juara untuk tahun kedua berturut-turut, mereka menelan dua kekalahan (melawan Bayern Munich dan Sporting CP) serta dua kali imbang pada fase grup. Hasil itu membuat mereka gagal finis di delapan besar dan harus mengikuti play-off fase gugur.

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Tempat 14 Oktober 2026 Fase liga: Manchester City 4-2 (menang) Etihad Stadium (Manchester) 9 September 2026 Fase liga: Slovan Bratislava 6-1 (menang) Parc des Princes (Paris) 30 Mei 2026 Final: Arsenal 1-1 setelah perpanjangan waktu (menang adu penalti 4-3) Puskás Aréna (Budapest) 6 Mei 2026 Semifinal (leg kedua): Bayern Munich 1-1 (imbang) Allianz Arena (Munich) 28 April 2026 Semifinal (leg pertama): Bayern Munich 5-4 (menang) Parc des Princes (Paris) 14 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Liverpool 2-0 (menang) Anfield (Liverpool) 8 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Liverpool 2-0 (menang) Parc des Princes (Paris) 17 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Chelsea 3-0 (menang) Stamford Bridge (London) 11 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Chelsea 5-2 (menang) Parc des Princes (Paris) 25 Februari 2026 Play-off fase gugur (leg kedua): Monaco 2-2 (imbang) Parc des Princes (Paris) 17 Februari 2026 Play-off fase gugur (leg pertama): Monaco 3-2 (menang) Stade Louis II (Monaco) 28 Januari 2026 Fase liga: Newcastle 1-1 (imbang) Parc des Princes (Paris) 20 Januari 2026 Fase liga: Sporting CP 1-2 (kalah) Estádio José Alvalade (Lisbon)



