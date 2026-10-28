Cara mendapatkan tiket Napoli 2026/27: jadwal pertandingan mendatang, harga tiket Serie A, informasi Stadio Diego Armando Maradona, dan lainnya

Napoli, yang dua kali menjuarai Serie A dalam empat musim terakhir, memburu trofi tambahan untuk melengkapi koleksi mereka. Anda bisa menyaksikan Scott McTominay, Kevin De Bruyne, dan Rasmus Højlund beraksi dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Setelah meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya dalam 33 tahun pada musim 2022/23, I Ciucciarelli (Si Keledai Kecil) terus melaju, kembali merebut gelar dua musim kemudian dan finis di posisi kedua klasemen pada musim terbaru.

Pelatih baru Napoli, Massimiliano Allegri, mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah mengambil alih kendali dari Antonio Conte pada musim panas, tetapi penampilan positif belakangan ini melawan Roma dan Bodø/Glimt telah mendongkrak semangat para pendukung di Stadio Diego Armando Maradona.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Napoli, termasuk tempat membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan Napoli mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Rabu, 28 Oktober (20.45) Serie A: Monza vs Napoli Tiket Stadio Brianteo (Monza) Minggu, 1 November (20.45) Serie A: Juventus vs Napoli Tiket Allianz Stadium (Turin) Rabu, 4 November (20.00) Liga Champions: Porto vs Napoli Tiket Estádio do Dragão (Porto) Minggu, 8 November (12.30) Serie A: Napoli vs Lazio Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Minggu, 21 November (20.45) Serie A: Napoli vs Torino Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Selasa, 24 November (20.00) Liga Champions: Manchester City vs Napoli Tiket Etihad Stadium (Manchester) Minggu, 29 November (15.00) Serie A: Sassuolo vs Napoli Tiket Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sabtu, 5 Desember (20.45) Serie A: Napoli vs Lecce Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Selasa, 8 Desember (21.00) Liga Champions: Napoli vs Club Brugge Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Minggu, 13 Desember (20.45) Serie A: Napoli vs AC Milan Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Rabu, 16 Desember (21.00) Coppa Italia: Napoli vs Fiorentina Belum diumumkan Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Minggu, 20 Desember (20.45) Serie A: Atalanta vs Napoli Tiket New Balance Arena (Bergamo) Minggu, 3 Januari (18.00) Serie A: Parma vs Napoli Tiket Stadio Ennio Tardini (Parma) Kamis, 7 Januari (20.45) Serie A: Napoli vs Cagliari Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Senin, 11 Januari (20.45) Serie A: Udinese vs Napoli Tiket Bluenergy Stadium (Udine)

Cara membeli tiket Napoli

Tiket resmi pertandingan Napoli dapat dibeli langsung melalui Portal Napoli TicketOne atau situs klub. Jika menggunakan TicketOne, mitra resmi penjualan tiket Napoli, Anda perlu membuat akun pengguna gratis.

Tiket biasanya mulai dijual 7 hingga 10 hari sebelum pertandingan, meski laga besar atau pertandingan khusus mungkin memiliki jadwal penjualan berbeda. Tahap penjualannya adalah sebagai berikut:

Tahap 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Akses prioritas dan harga diskon bagi pemegang kartu loyalitas berbayar.

Tahap 2 (Anggota Premium) : Akses bagi anggota klub sebelum penjualan untuk umum.

Tahap 3 (Penjualan umum) : Terbuka untuk umum melalui TicketOne. Tiket pertandingan yang banyak diminati melawan lawan papan atas (seperti Juventus, Roma, Inter, atau dalam laga Liga Champions) kerap habis pada Tahap 1 atau Tahap 2 dan mungkin tidak tersedia dalam penjualan umum.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Napoli di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan tepercaya untuk penggemar yang mencari tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Napoli?

Harga tiket resmi pertandingan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona umumnya berkisar antara €20 hingga €275, bergantung pada tingkat tribun, sektor, dan pentingnya pertandingan (laga biasa berada di kisaran harga bawah, sedangkan pertandingan besar di Eropa atau laga unggulan lebih mahal).

Sektor dan kategori tempat duduk

Curva (Curva A & Curva B): Terletak di belakang gawang dan menjadi tempat para ultras serta pendukung yang paling lantang. Harga berkisar dari sekitar €20 untuk laga biasa dengan kategori harga lebih rendah hingga tarif lebih tinggi untuk pertandingan unggulan atau laga Eropa.

Distinti: Membentang di sisi lapangan, menawarkan pandangan menyeluruh yang baik dengan harga kategori menengah.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Terletak di sepanjang sisi tengah lapangan, saling berhadapan di seberang garis tengah. Ini adalah tempat duduk paling nyaman dan mahal di stadion, dengan pandangan paling menyeluruh. Harga tertingginya mencapai €275 untuk pertandingan besar.

Tribuna Family: Terletak di tingkat bawah Tribuna Nisida sebagai pilihan terjangkau bagi keluarga. Berdasarkan pengumuman terbaru klub, tiketnya seharga €14 untuk setiap orang dewasa dan €10 untuk anak-anak hingga usia 12 tahun.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk melihat ketersediaan terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Stadio Diego Armando Maradona

Stadio Diego Armando Maradona adalah stadion sepakbola terbesar ketiga di Italia dan markas ikonis SSC Napoli. Berlokasi di kawasan Fuorigrotta, bagian barat Napoli, stadion dengan 54.726 tempat duduk ini lebih dari sekadar beton dan rumput. Stadion ini menjadi tempat yang begitu berarti bagi sepakbola, gairah, dan semangat Diego Maradona yang terus hidup.

Pembangunan stadion dimulai pada 1952 untuk menggantikan Stadio Partenopeo yang rusak akibat perang. Stadion ini resmi dibuka pada Desember 1959 melalui pertandingan antara Napoli dan Juventus yang dimenangkan tuan rumah 2-1.

Stadion ini mengalami perubahan besar untuk Piala Dunia FIFA 1990, dengan seluruh area penonton dilengkapi tempat duduk serta penambahan atap kantilevernya yang terkenal. Renovasi berikutnya senilai €20 juta untuk Universiade Musim Panas 2019 mengganti tempat duduk lama dengan kursi biru laut cerah yang menyerupai warna Teluk Napoli.

Setelah legenda sepakbola Diego Maradona meninggal dunia, dewan kota secara resmi mengganti nama stadion dari Stadio San Paolo menjadi Stadio Diego Armando Maradona pada Desember 2020.

Momen berkesan di Stadio Diego Armando Maradona

Scudetto pertama (1987) : Napoli bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina di stadion ini untuk memastikan gelar Serie A pertama mereka. Keberhasilan bersejarah itu mengakhiri dominasi selama puluhan tahun klub-klub kaya dari utara dan memicu karnaval yang benar-benar berlangsung selama sepekan di seluruh kota.

Semifinal Piala UEFA 1989 (Napoli vs Bayern Munich) : Sebelum sepak mula, Maradona menyuguhkan salah satu pemanasan prapertandingan paling ikonis dalam sejarah kepada penonton. Ia menari dan mengolah bola dengan tali sepatu yang tidak terikat, sementara pengeras suara stadion memutar “Live Is Life” karya Opus dengan lantang. Napoli bermain imbang 2-2 (menang agregat 4-2) dan kemudian meraih satu-satunya trofi Eropa mereka.

Semifinal Piala Dunia 1990 (Italia vs Argentina) : Barangkali salah satu pertandingan dengan pergulatan emosi paling rumit dalam sejarah sepakbola. Maradona, yang telah dianggap sebagai putra Napoli, menjadi kapten Argentina saat menghadapi Italia di stadion klubnya sendiri. Ia meminta warga Napoli mendukung Argentina, sehingga muncul spanduk terkenal dari Ultras: "Maradona, Napoli mencintaimu, tetapi Italia adalah tanah air kami." Argentina menang melalui adu penalti, dan stadion itu menjadi satu-satunya tempat di Italia yang tidak mencemooh lagu kebangsaan Argentina.

Dua stadion bernama Maradona: Napoli bukan satu-satunya kota yang menggunakan nama ini. Stadion Argentinos Juniors di Buenos Aires juga bernama Estadio Diego Armando Maradona, untuk menghormati tempat Diego memulai karier profesionalnya.

Rekor dan statistik Napoli

SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), yang didirikan pada 1926, merupakan salah satu klub sepakbola paling penting secara budaya dan kaya akan sejarah di Italia.

Berbasis di kota Napoli di selatan Italia, yang dikenal dengan gairah sepakbolanya, klub ini memainkan laga kandang di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli mewakili kebanggaan daerah yang kuat dan dikenal karena berhasil mematahkan dominasi historis Italia Utara dalam sepakbola.

Gelar dan pencapaian utama klub

Serie A : 4 gelar (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

Coppa Italia : 6 gelar (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

Supercoppa Italiana : 3 gelar (1990, 2014, 2025)

Piala UEFA (Liga Europa) : 1 gelar (1988-89)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Gol terbanyak: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Nomor 10 yang istimewa

Setelah kepergiannya dan mengenang pengaruhnya yang abadi bagi kota, Napoli secara resmi memensiunkan jersi nomor 10 untuk menghormati Diego Maradona. Tidak ada pemain klub yang akan mengenakannya lagi.

Dari kebangkrutan menuju papan atas

Pada 2004, Napoli bangkrut sepenuhnya dan terdegradasi ke Serie C1 (divisi ketiga). Produser film Aurelio De Laurentiis membeli klub tersebut, menghidupkannya kembali dengan nama sementara 'Napoli Soccer', dan membawa klub menapaki perjalanan bersejarah kembali ke jajaran elite sepakbola.

Maskot keledai

Meski lambang awal klub menampilkan seekor kuda yang gagah, musim perdana yang buruk membuat warga setempat bergurau bahwa tim itu adalah "keledai yang meringkik" (O Ciuccio). Alih-alih tersinggung, klub menerima lelucon tersebut dan menjadikan keledai sebagai maskot resmi.



