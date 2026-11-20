Napoli, yang dua kali menjuarai Serie A dalam empat musim terakhir, memburu trofi tambahan untuk melengkapi koleksi mereka. Anda bisa menyaksikan pemain seperti Scott McTominay, Kevin De Bruyne, dan Rasmus Højlund beraksi dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Setelah meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya dalam 33 tahun pada musim 2022/23, I Ciucciarelli (Keledai-Keledai Kecil) terus melaju, kembali merebut gelar dua musim kemudian dan finis di posisi kedua klasemen pada musim terakhir.

Pelatih baru Napoli, Massimiliano Allegri, mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah menggantikan Antonio Conte pada musim panas, tetapi penampilan positif belakangan ini di kompetisi domestik dan Eropa akan meningkatkan semangat para pendukung di Stadio Diego Armando Maradona.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Napoli, termasuk tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Napoli mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 21 November (20.45) Serie A: Napoli vs Torino Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Selasa, 24 November (20.00) Liga Champions: Manchester City vs Napoli Tiket Etihad Stadium (Manchester) Minggu, 29 November (15.00) Serie A: Sassuolo vs Napoli Tiket Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sabtu, 5 Desember (20.45) Serie A: Napoli vs Lecce Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Selasa, 8 Desember (21.00) Liga Champions: Napoli vs Club Brugge Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Minggu, 13 Desember (20.45) Serie A: Napoli vs AC Milan Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Rabu, 16 Desember (21.00) Coppa Italia: Napoli vs Fiorentina Belum diumumkan Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Minggu, 20 Desember (20.45) Serie A: Atalanta vs Napoli Tiket New Balance Arena (Bergamo) Minggu, 3 Januari (18.00) Serie A: Parma vs Napoli Tiket Stadio Ennio Tardini (Parma) Kamis, 7 Januari (20.45) Serie A: Napoli vs Cagliari Tiket Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Senin, 11 Januari (20.45) Serie A: Udinese vs Napoli Tiket Bluenergy Stadium (Udine)

Cara membeli tiket Napoli

Tiket resmi pertandingan Napoli dapat dibeli langsung melalui Portal TicketOne Napoli atau situs klub. Jika menggunakan TicketOne, mitra resmi penjualan tiket Napoli, Anda perlu membuat akun pengguna gratis.

Tiket biasanya mulai dijual 7 hingga 10 hari sebelum pertandingan, meski laga besar atau pertandingan khusus mungkin memiliki jadwal penjualan berbeda. Tahap penjualannya adalah sebagai berikut:

Tahap 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Akses prioritas dan harga diskon bagi pemegang kartu loyalitas berbayar.

: Akses prioritas dan harga diskon bagi pemegang kartu loyalitas berbayar. Tahap 2 (Anggota Premium) : Akses bagi anggota klub sebelum penjualan dibuka untuk umum.

: Akses bagi anggota klub sebelum penjualan dibuka untuk umum. Tahap 3 (Penjualan umum): Terbuka untuk masyarakat umum melalui TicketOne. Tiket pertandingan yang sangat diminati melawan lawan papan atas (seperti Juventus, Roma, Inter, atau laga Liga Champions) sering habis pada Tahap 1 atau Tahap 2 sehingga mungkin tidak tersedia dalam penjualan umum.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Napoli di pasar penjualan kembali. StubHub adalah salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tiket melalui saluran alternatif, serta menawarkan pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Napoli?

Harga tiket resmi pertandingan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona umumnya berkisar antara €20 hingga €275, bergantung pada tingkat tribun, bagian tempat duduk, dan pentingnya pertandingan (laga reguler berada di kisaran harga bawah, sedangkan laga besar di Eropa atau pertandingan unggulan lebih mahal).

Bagian tempat duduk dan kategorinya

Curva (Curva A & Curva B): Terletak di belakang gawang; menjadi tempat para ultras dan pendukung yang paling lantang. Harganya berkisar dari sekitar €20 untuk laga reguler di tingkat kompetisi yang lebih rendah hingga tarif lebih tinggi untuk pertandingan unggulan atau laga Eropa.

Distinti: Membentang di sisi lapangan, menawarkan pemandangan keseluruhan yang baik dengan harga kategori menengah.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Terletak di sepanjang garis samping bagian tengah, saling berhadapan di seberang garis tengah lapangan. Inilah tempat duduk paling nyaman dan termahal di stadion, dengan pemandangan paling menyeluruh. Harga tertingginya mencapai €275 untuk pertandingan besar.

Tribuna Family: Terletak di tingkat bawah Tribuna Nisida sebagai pilihan terjangkau bagi keluarga. Berdasarkan pengumuman klub baru-baru ini, harga tiketnya €14 per orang dewasa dan €10 untuk anak-anak hingga usia 12 tahun.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Stadio Diego Armando Maradona

Stadio Diego Armando Maradona adalah stadion sepak bola terbesar ketiga di Italia sekaligus markas ikonis SSC Napoli. Terletak di kawasan Fuorigrotta di bagian barat Napoli, stadion berkapasitas 54.726 tempat duduk ini lebih dari sekadar beton dan rumput; tempat ini merupakan ruang berkumpul yang menyatukan sepak bola, gairah, dan semangat Diego Maradona yang abadi.

Pembangunan stadion dimulai pada 1952 untuk menggantikan Stadio Partenopeo yang rusak akibat perang. Stadion ini resmi dibuka pada Desember 1959 melalui pertandingan antara Napoli dan Juventus, yang dimenangi tuan rumah dengan skor 2-1.

Bangunannya mengalami perubahan besar untuk Piala Dunia FIFA 1990, dengan seluruh area diubah menjadi tempat duduk dan atap kantilever yang terkenal ditambahkan. Renovasi berikutnya senilai €20 juta untuk Universiade Musim Panas 2019 mengganti kursi lama dengan kursi biru laut cerah yang menyerupai warna Teluk Napoli.

Setelah legenda sepak bola Diego Maradona meninggal dunia, dewan kota secara resmi mengubah nama Stadio San Paolo menjadi Stadio Diego Armando Maradona pada Desember 2020.

Momen berkesan di Stadio Diego Armando Maradona

Scudetto pertama (1987) : Napoli bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina di stadion ini untuk memastikan gelar Serie A pertama mereka. Keberhasilan bersejarah itu mengakhiri dominasi klub-klub kaya dari utara yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan memicu perayaan di seluruh kota selama sepekan penuh.

: Napoli bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina di stadion ini untuk memastikan gelar Serie A pertama mereka. Keberhasilan bersejarah itu mengakhiri dominasi klub-klub kaya dari utara yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan memicu perayaan di seluruh kota selama sepekan penuh. Semifinal Piala UEFA 1989 (Napoli vs Bayern Munich) : Sebelum sepak mula, Maradona menghibur penonton dengan salah satu aksi pemanasan prapertandingan paling ikonis dalam sejarah. Ia menari dan memainkan bola dengan tali sepatu terlepas, diiringi lagu “Live Is Life” karya Opus yang menggelegar dari pengeras suara stadion. Napoli bermain imbang 2-2 (menang agregat 4-2) dan kemudian meraih satu-satunya trofi Eropa mereka.

: Sebelum sepak mula, Maradona menghibur penonton dengan salah satu aksi pemanasan prapertandingan paling ikonis dalam sejarah. Ia menari dan memainkan bola dengan tali sepatu terlepas, diiringi lagu “Live Is Life” karya Opus yang menggelegar dari pengeras suara stadion. Napoli bermain imbang 2-2 (menang agregat 4-2) dan kemudian meraih satu-satunya trofi Eropa mereka. Semifinal Piala Dunia 1990 (Italia vs Argentina): Barangkali salah satu pertandingan dengan pergulatan emosi paling rumit dalam sejarah sepak bola. Maradona, putra angkat Napoli, menjadi kapten Argentina saat menghadapi Italia di stadion klubnya sendiri. Ia meminta warga Napoli mendukung Argentina, yang memunculkan spanduk ultras terkenal: "Maradona, Napoli mencintaimu, tetapi Italia adalah tanah air kami." Argentina menang lewat adu penalti, dan stadion itu menjadi satu-satunya tempat di Italia di mana lagu kebangsaan Argentina tidak disambut sorakan mencemooh.

Dua stadion bernama Maradona: Napoli bukan satu-satunya kota yang memiliki stadion dengan nama ini. Stadion Argentinos Juniors di Buenos Aires juga bernama Estadio Diego Armando Maradona, untuk menghormati tempat Diego memulai karier profesionalnya.

Rekor dan statistik Napoli

SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), yang didirikan pada 1926, adalah salah satu klub sepak bola dengan arti budaya paling besar dan sejarah paling kaya di Italia.

Berbasis di kota Napoli di selatan yang penuh gairah, klub ini memainkan laga kandangnya di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli mewakili kebanggaan daerah yang kuat, setelah secara terkenal mematahkan dominasi bersejarah Italia utara dalam sepak bola.

Gelar dan pencapaian trofi klub

Serie A : 4 gelar (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 gelar (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 gelar (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 gelar (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 gelar (1990, 2014, 2025)

: 3 gelar (1990, 2014, 2025) Piala UEFA (Liga Europa): 1 gelar (1988-89)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Gol terbanyak: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Nomor 10 yang sakral

Setelah Diego Maradona hengkang dan meninggalkan pengaruh abadi bagi kota tersebut, Napoli secara resmi memensiunkan jersei nomor 10 untuk menghormatinya. Tidak akan ada lagi pemain klub yang mengenakannya.

Dari kebangkrutan menuju puncak

Pada 2004, Napoli bangkrut total dan terdegradasi ke Serie C1 (divisi ketiga). Produser film Aurelio De Laurentiis membeli klub tersebut, menghidupkannya kembali dengan nama sementara 'Napoli Soccer', dan membawa klub menapaki perjalanan bersejarah untuk kembali ke jajaran elite sepak bola.

Maskot keledai

Meski lambang awal klub menampilkan seekor kuda yang gagah, musim perdana yang buruk membuat warga setempat bercanda bahwa tim itu adalah "keledai yang meringkik" (O Ciuccio). Alih-alih tersinggung, klub menerima lelucon tersebut dan menjadikan keledai sebagai maskot resmi mereka.