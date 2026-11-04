Cara mendapatkan tiket Manchester City untuk Liga Champions 2026/27: Tempat membeli, harga tiket, jadwal pertandingan fase liga, dan lainnya

Sejak mengangkat trofi Liga Champions pada akhir musim 2022/23, Manchester City belum pernah melaju melewati babak delapan besar di kompetisi Eropa. Akankah mereka kembali menunjukkan permainan terbaiknya di kancah Eropa? Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang mulai hari ini.

Tiket Manchester City di Liga ChampionsPesan sekarang

Dengan sejumlah laga besar di fase liga melawan Napoli, Barcelona, dan Sporting, para penggemar Manchester City bisa menantikan malam-malam penuh aksi di kompetisi Eropa dalam beberapa bulan mendatang.

GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Manchester City berikutnya di Liga Champions, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Jadwal Manchester City berikutnya di Liga Champions

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Stadion Tiket Rabu, 4 November (21.00) RB Leipzig vs Manchester City Red Bull Arena (tandang) Tiket Selasa, 24 November (20.00) Manchester City vs Napoli Etihad Stadium (kandang) Tiket Selasa, 8 Desember (21.00) Barcelona vs Manchester City Camp Nou (tandang) Tiket Rabu, 20 Januari (21.00) Lens vs Manchester City Stade Bollaert-Delelis (tandang) Belum diumumkan Rabu, 27 Januari (20.00) Manchester City vs Sporting CP Etihad Stadium (kandang) Tiket

Cara membeli tiket Manchester City di Liga Champions

Tiket Manchester City jarang dijual untuk umum. Klub ini memiliki basis penggemar yang setia, dan tiket pertandingan di Etihad cepat habis.

Untuk pertandingan Liga Primer, 46.000 dari 53.400 kursi stadion sudah menjadi jatah pemegang tiket terusan. Kemungkinan besar, Anda memerlukan keanggotaan Manchester City (Matchday Member) agar bisa membeli tiket pertandingan tersebut melalui klub.

Pengecualian mungkin berlaku untuk pertandingan fase liga Liga Champions, Piala FA, atau Carabao Cup, yang biasanya tidak terlalu diminati. Namun, tidak ada jaminan, dan ketersediaan tiket bisa berubah.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Manchester City, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Manchester City di Liga Champions?

Jika Anda membeli tiket Liga Champions langsung dari klub untuk pertandingan di Etihad Stadium, harga tiket dewasa berkisar dari £25 (Family Stand Level 0 dan South Stand Level 0 & 3) hingga £50 (kursi premium tanpa layanan hospitality di sektor 93:20). Harga tiket dengan potongan juga bervariasi: penonton berusia di atas 65 tahun dan mereka yang berusia 18 hingga 21 tahun membayar antara £22 dan £37, sementara penonton di bawah 18 tahun bisa masuk dengan harga mulai dari £10 di Family Stand hingga £25 di sektor 93:20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari £95.

Tiket Manchester City di Liga ChampionsPesan sekarang

Paket hospitality Manchester City apa saja yang tersedia untuk pertandingan Liga Champions?

Paket hospitality Manchester City juga merupakan pilihan menarik bagi mereka yang bukan anggota untuk mendapatkan tempat duduk. Paket ini cenderung lebih lambat habis dibandingkan tiket yang dijual melalui jalur utama maupun pasar penjualan kembali, sehingga bisa menjadi pilihan ketika opsi lain terbatas.

Berikut beberapa paket hospitality yang tersedia untuk pertandingan Manchester City di Etihad Stadium:

The Mancunian (mulai £390)

Nikmati budaya Manchester melalui musik langsung dan dekorasi lokal. Anda mendapatkan pilihan hidangan bergaya brasserie serta minuman yang dapat dibeli pada hari pertandingan atau melalui paket yang dipesan sebelumnya.

The Tunnel Club (mulai £570)

(The Tunnel Club Premier mulai £870)

Akses ke area di balik layar memungkinkan Anda menyambut skuad Manchester City saat mereka tiba. Tersedia pula menu musiman kontemporer, minuman yang sudah termasuk dalam paket, serta kursi eksekutif berbantalan. Fasilitas tambahan mencakup wawancara langsung di ruang paket, hiburan dari DJ, dan kuis berhadiah di ruang paket.

Backstage (mulai £1.140)

Peningkatan dari pengalaman 'Tunnel Club'. Masuklah ke area di balik layar untuk menyaksikan langsung seluruh persiapan pada hari pertandingan, termasuk sesi bincang pribadi dengan seorang anggota staf operasional tim utama Pep dan tur stadion ke area di balik layar bersama seorang legenda klub.

Sejarah Etihad Stadium

City of Manchester Stadium, yang saat ini dikenal sebagai Etihad Stadium karena alasan sponsor, telah menjadi kandang Manchester City sejak 2003. Stadion ini resmi dibuka setahun sebelumnya sebagai pusat utama penyelenggaraan Commonwealth Games 2002.

Stadion tersebut saat ini berkapasitas 53.600 penonton, menjadikannya stadion sepakbola terbesar ketujuh di Inggris dan terbesar ke-11 di Britania Raya. Selain menjadi tempat utama pertandingan Manchester City, Etihad juga pernah menjadi lokasi final Piala UEFA 2008, pertandingan internasional tim sepakbola Inggris, pertandingan liga rugbi, pertandingan tinju, pertandingan internasional tim rugbi union Inggris, dan konser musik.