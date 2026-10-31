Sejak mengangkat trofi Liga Champions pada akhir musim 2022/23, Manchester City belum pernah melaju melewati perempat-final di kompetisi Eropa. Mampukah mereka kembali menunjukkan permainan gemilang di Eropa? Anda dapat memesan tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang mulai hari ini.

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Dengan laga-laga besar di fase liga melawan Napoli, Barcelona, dan Sporting, di antara tim lainnya, para pendukung City dapat menantikan malam-malam yang seru di kompetisi Eropa dalam beberapa bulan mendatang.

GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Liga Champions Manchester City mendatang, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Manchester City berikutnya di Liga Champions

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tempat Tiket Rabu, 4 November (pukul 21.00) RB Leipzig vs Manchester City Red Bull Arena (tandang) Tiket Selasa, 24 November (pukul 20.00) Manchester City vs Napoli Etihad Stadium (kandang) Tiket Selasa, 8 Desember (pukul 21.00) Barcelona vs Manchester City Camp Nou (tandang) Tiket Rabu, 20 Januari (pukul 21.00) Lens vs Manchester City Stade Bollaert-Delelis (tandang) Akan diumumkan Rabu, 27 Januari (pukul 20.00) Manchester City vs Sporting CP Etihad Stadium (kandang) Tiket

Cara membeli tiket Liga Champions Manchester City

Tiket Manchester City jarang dijual untuk umum. Klub ini memiliki basis pendukung yang besar, dan tiket pertandingan di Etihad cepat habis.

Untuk pertandingan Liga Primer, 46.000 kursi di stadion berkapasitas 53.400 penonton sudah ditempati pemegang tiket musiman. Kemungkinan besar, Anda memerlukan keanggotaan Manchester City (Matchday Member) untuk bisa membeli tiket pertandingan tersebut melalui klub.

Namun, pengecualian mungkin berlaku untuk pertandingan fase liga Liga Champions atau laga Piala FA maupun Piala Liga, yang biasanya memiliki permintaan lebih rendah. Meski begitu, tidak ada jaminan, dan ketersediaan tiket akan berubah-ubah.

Portal resmi klub adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Manchester City. Namun, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan ulang tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Manchester City?

Jika Anda membeli tiket Liga Champions langsung dari klub untuk pertandingan di Etihad Stadium, harga tiket dewasa berkisar dari £25 (Family Stand Level 0 dan South Stand Level 0 & 3) hingga £50 (kursi premium tanpa layanan hospitalitas di sektor 93:20). Harga tiket dengan tarif khusus juga bervariasi. Penonton berusia di atas 65 tahun dan yang berusia 18 hingga 21 tahun membayar antara £22 dan £37, sedangkan penonton di bawah 18 tahun dapat masuk dengan membayar mulai dari £10 di Family Stand hingga £25 di sektor 93:20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan ulang seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari £95.

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Paket hospitalitas Manchester City apa saja yang tersedia untuk pertandingan Liga Champions?

Paket hospitalitas Manchester City juga menjadi pilihan bagi mereka yang bukan anggota untuk mendapatkan tempat duduk saat pertandingan. Paket ini cenderung lebih lambat terjual habis dibandingkan tiket di pasar penjualan resmi dan penjualan ulang, sehingga bisa menjadi pilihan saat opsi lain terbatas.

Berikut beberapa paket hospitalitas yang tersedia untuk pertandingan Manchester City di Etihad Stadium:

The Mancunian (mulai dari £390)

Rasakan budaya Manchester dengan musik langsung dan dekorasi khas setempat. Anda mendapatkan menu bergaya brasserie, sementara minuman dapat dibeli pada hari pertandingan atau melalui paket yang dipesan sebelumnya.

The Tunnel Club (mulai dari £570)

(The Tunnel Club Premier, mulai dari £870)

Akses ke area di balik layar memungkinkan Anda menyambut skuad MCFC saat mereka tiba. Tersedia pula menu musiman kontemporer, minuman yang sudah termasuk dalam paket, dan kursi eksekutif berbantalan. Fasilitas tambahan mencakup wawancara langsung di ruang eksklusif, hiburan DJ, serta kuis berhadiah di ruang tersebut.

Backstage (mulai dari £1.140)

Peningkatan dari pengalaman 'Tunnel Club'. Masuklah ke area di balik layar dan saksikan langsung seluruh persiapan pada hari pertandingan, termasuk sesi bincang privat dengan seorang anggota staf operasional tim utama Pep serta tur stadion ke area di balik layar bersama seorang legenda klub.

Sejarah Etihad Stadium

City of Manchester Stadium, yang saat ini dikenal sebagai Etihad Stadium karena alasan sponsor, telah menjadi kandang Manchester City sejak 2003. Stadion ini resmi dibuka setahun sebelumnya sebagai lokasi utama Commonwealth Games 2002.

Kapasitasnya saat ini mencapai 53.600 penonton, menjadikannya stadion sepakbola terbesar ketujuh di Inggris dan terbesar ke-11 di Britania Raya. Selain menjadi tempat utama pertandingan Manchester City, Etihad juga pernah menggelar final Piala UEFA 2008, pertandingan internasional timnas sepakbola Inggris, pertandingan liga rugbi, pertandingan tinju, pertandingan internasional timnas rugbi union Inggris, dan konser musik.