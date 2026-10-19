Sejak mengangkat trofi Liga Champions pada akhir musim 2022/23, Manchester City belum berhasil melaju melewati babak delapan besar di Eropa. Akankah mereka kembali menunjukkan permainan gemilang di kompetisi antarklub Eropa? Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang mulai hari ini.

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Dengan pertandingan-pertandingan besar di fase liga melawan Napoli, Barcelona, dan Sporting CP, serta sejumlah lawan lainnya, para penggemar City akan disuguhi malam-malam Eropa yang seru dalam beberapa bulan mendatang.

GOAL menyajikan informasi tiket terbaru agar Anda bisa mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Liga Champions Manchester City mendatang, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Liga Champions Manchester City mendatang

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tempat Tiket Selasa, 20 Oktober (20.00) Manchester City vs AEK Athens Etihad Stadium (kandang) Tiket Rabu, 4 November (21.00) RB Leipzig vs Manchester City Red Bull Arena (tandang) Tiket Selasa, 24 November (20.00) Manchester City vs Napoli Etihad Stadium (kandang) Tiket Selasa, 8 Desember (21.00) Barcelona vs Manchester City Camp Nou (tandang) Tiket Rabu, 20 Januari (21.00) Lens vs Manchester City Stade Bollaert-Delelis (tandang) Akan diumumkan Rabu, 27 Januari (20.00) Manchester City vs Sporting CP Etihad Stadium (kandang) Tiket

Cara membeli tiket Liga Champions Manchester City

Tiket Manchester City jarang tersedia untuk penjualan umum. Klub ini memiliki basis penggemar yang setia, dan tiket pertandingan di Etihad cepat habis.

Untuk pertandingan Liga Primer, 46.000 kursi di stadion berkapasitas 53.400 penonton sudah ditempati pemegang tiket musiman. Kemungkinan besar, Anda memerlukan keanggotaan Manchester City (Matchday Member) untuk dapat membeli tiket pertandingan tersebut melalui klub.

Pengecualian mungkin berlaku untuk pertandingan fase liga Liga Champions, Piala FA, atau Piala Carabao, ketika permintaan tiket cenderung lebih rendah. Namun, hal itu tidak terjamin dan ketersediaan tiket akan berubah-ubah.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi para pendukung untuk membeli tiket Manchester City, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Manchester City?

Jika Anda membeli tiket Liga Champions langsung dari klub untuk pertandingan di Etihad Stadium, harga tiket dewasa berkisar dari £25 (Family Stand Level 0 dan South Stand Levels 0 & 3) hingga £50 (kursi premium tanpa layanan hospitality di sektor 93:20). Harga tiket dengan potongan khusus juga bervariasi: penonton berusia di atas 65 tahun dan usia 18 hingga 21 tahun membayar antara £22 dan £37, sementara penonton di bawah 18 tahun bisa masuk dengan harga mulai dari £10 di Family Stand hingga £25 di sektor 93:20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari £95.

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Paket hospitality Manchester City apa saja yang tersedia untuk pertandingan Liga Champions?

Paket hospitality Manchester City juga merupakan cara yang baik bagi mereka yang bukan anggota klub untuk mendapatkan tempat duduk. Paket ini cenderung lebih lambat terjual habis dibandingkan tiket di pasar penjualan utama dan penjualan kembali, sehingga dapat menjadi pilihan ketika opsi lain terbatas.

Berikut beberapa paket hospitality yang tersedia untuk pertandingan Manchester City di Etihad Stadium:

The Mancunian (mulai £390)

Nikmati budaya Manchester melalui musik langsung dan dekorasi khas setempat. Anda mendapatkan menu bergaya brasserie, sementara minuman dapat dibeli pada hari pertandingan atau melalui paket yang dipesan sebelumnya.

The Tunnel Club (mulai £570)

(The Tunnel Club Premier, mulai £870)

Akses ke area di balik layar memungkinkan Anda menyambut skuad MCFC saat mereka tiba. Tersedia pula menu musiman kontemporer, minuman yang sudah termasuk dalam paket, dan kursi eksekutif berlapis bantalan. Fasilitas tambahannya meliputi wawancara langsung di ruang khusus, hiburan dari DJ, serta kuis berhadiah di ruang tersebut.

Backstage (mulai £1.140)

Pengalaman yang lebih lengkap daripada paket ‘Tunnel Club’. Masuki area di balik layar dan saksikan langsung seluruh persiapan pada hari pertandingan, termasuk sesi bincang privat bersama seorang anggota tim operasional skuad utama Pep serta tur stadion ke area di balik layar bersama seorang legenda klub.

Sejarah Etihad Stadium

City of Manchester Stadium, yang saat ini dikenal sebagai Etihad Stadium karena alasan sponsor, telah menjadi kandang Manchester City sejak 2003. Stadion ini diresmikan setahun sebelumnya sebagai pusat utama penyelenggaraan Pesta Olahraga Persemakmuran 2002.

Kapasitasnya saat ini mencapai 53.600 penonton, menjadikannya stadion sepakbola terbesar ketujuh di Inggris dan terbesar ke-11 di Britania Raya. Selain terutama menjadi tempat pertandingan Manchester City, Etihad juga pernah menggelar final Piala UEFA 2008, pertandingan internasional timnas sepakbola Inggris, pertandingan liga rugbi, pertandingan tinju, pertandingan internasional timnas uni rugbi Inggris, serta konser musik.