Sejak mengangkat trofi Liga Champions pada akhir musim 2022/23, Manchester City belum pernah melaju melewati babak delapan besar di Eropa. Mampukah mereka kembali menunjukkan permainan gemilang di kompetisi Eropa? Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang mulai hari ini.

Tiket Manchester City di Liga ChampionsPesan sekarang

Dengan laga-laga besar di fase liga melawan Paris Saint-Germain, Napoli, dan Barcelona, di antara tim-tim lainnya, para penggemar City akan menikmati sejumlah malam penuh gairah di kompetisi Eropa dalam beberapa bulan ke depan.

GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Manchester City mendatang di Liga Champions, termasuk tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal Manchester City berikutnya di Liga Champions

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Stadion Tiket Rabu, 14 Oktober (pukul 20.00) Manchester City vs Paris Saint-Germain Etihad Stadium (kandang) Tiket Selasa, 20 Oktober (pukul 20.00) Manchester City vs AEK Athens Etihad Stadium (kandang) Tiket Rabu, 4 November (pukul 21.00) RB Leipzig vs Manchester City Red Bull Arena (tandang) Tiket Selasa, 24 November (pukul 20.00) Manchester City vs Napoli Etihad Stadium (kandang) Tiket Selasa, 8 Desember (pukul 21.00) Barcelona vs Manchester City Camp Nou (tandang) Tiket Rabu, 20 Januari (pukul 21.00) Lens vs Manchester City Stade Bollaert-Delelis (tandang) Belum diumumkan Rabu, 27 Januari (pukul 20.00) Manchester City vs Sporting CP Etihad Stadium (kandang) Tiket

Cara membeli tiket Manchester City di Liga Champions

Tiket Manchester City jarang dijual untuk umum. Manchester City memiliki basis penggemar yang setia, dan tiket di Etihad cepat habis.

Untuk pertandingan Liga Primer, 46.000 kursi di stadion berkapasitas 53.400 penonton sudah menjadi jatah pemegang tiket musiman. Kemungkinan besar, Anda perlu menjadi anggota Manchester City (Matchday Member) agar dapat membeli tiket pertandingan tersebut melalui klub.

Pengecualian mungkin berlaku untuk pertandingan fase liga Liga Champions, Piala FA, atau Piala Liga Inggris, yang biasanya memiliki permintaan lebih rendah. Namun, tidak ada jaminan, dan ketersediaan tiket akan berubah-ubah.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Manchester City, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkannya.

Berapa harga tiket Manchester City di Liga Champions?

Jika Anda membeli tiket Liga Champions langsung dari klub untuk pertandingan di Etihad Stadium, harga tiket dewasa berkisar dari £25 (Family Stand lantai 0 dan South Stand lantai 0 & 3) hingga £50 (kursi premium tanpa layanan hospitalitas di sektor 93:20). Harga tiket dengan potongan tarif juga bervariasi. Penonton berusia di atas 65 tahun dan usia 18 hingga 21 tahun membayar antara £22 dan £37, sementara penonton di bawah 18 tahun bisa masuk dengan harga mulai dari £10 di Family Stand hingga £25 di sektor 93:20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari £95.

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Paket hospitalitas Manchester City apa saja yang tersedia untuk pertandingan Liga Champions?

Paket hospitalitas Manchester City juga merupakan pilihan menarik bagi mereka yang bukan anggota untuk mendapatkan kursi pertandingan. Paket ini cenderung lebih lambat terjual habis dibandingkan tiket di pasar utama maupun pasar penjualan kembali, sehingga bisa menjadi pilihan saat opsi lain terbatas.

Berikut sejumlah paket hospitalitas yang tersedia untuk pertandingan Manchester City di Etihad Stadium:

The Mancunian (mulai dari £390)

Rasakan budaya Manchester melalui musik langsung dan dekorasi khas setempat. Anda akan mendapatkan pilihan menu bergaya brasserie, sementara minuman dapat dibeli pada hari pertandingan atau melalui paket yang dipesan sebelumnya.

The Tunnel Club (mulai dari £570)

(The Tunnel Club Premier: mulai dari £870)

Akses ke balik layar memungkinkan Anda menyambut skuad MCFC saat mereka tiba. Tersedia pula menu musiman kontemporer, minuman yang sudah termasuk dalam paket, dan kursi eksekutif berbantalan. Fasilitas tambahan meliputi wawancara langsung di ruang hospitality, hiburan DJ, dan kuis berhadiah di ruangan tersebut.

Backstage (mulai dari £1.140)

Pengalaman yang lebih lengkap daripada 'Tunnel Club'. Masuklah ke area belakang layar untuk menyaksikan langsung seluruh persiapan pada hari pertandingan, termasuk sesi bincang khusus dengan anggota staf operasional tim utama Pep serta tur stadion ke balik layar bersama seorang legenda klub.

Sejarah Etihad Stadium

City of Manchester Stadium, yang saat ini dikenal sebagai Etihad Stadium karena alasan sponsor, telah menjadi markas Manchester City sejak 2003. Stadion ini resmi dibuka setahun sebelumnya sebagai pusat utama penyelenggaraan Commonwealth Games 2002.

Kapasitasnya saat ini mencapai 53.600 penonton, menjadikannya stadion sepakbola terbesar ketujuh di Inggris dan terbesar ke-11 di Britania Raya. Selain menjadi tempat utama pertandingan Manchester City, Etihad juga pernah menggelar final Piala UEFA 2008, pertandingan internasional tim sepakbola Inggris, pertandingan liga rugbi, pertandingan tinju, pertandingan internasional tim rugby union Inggris, dan konser musik.