Untuk musim ketiga berturut-turut, klub Ligue 1 Lyon (Olympique Lyonnais) memburu kejayaan di kompetisi domestik maupun Eropa. Anda bisa mendapatkan tempat duduk untuk menyaksikan mereka beraksi dengan membeli tiket pertandingan hari ini.

Paulo Fonseca, yang ditunjuk sebagai pelatih oleh pemilik Lyon pada Januari 2025, ingin melanjutkan perkembangan positif setelah lebih dari 18 bulan yang menjanjikan menangani tim. Lyon finis di peringkat keempat klasemen Ligue 1 musim lalu, pencapaian terbaik mereka di liga sejak 2020/21, ketika mereka juga finis keempat.

Lyon mengawali musim ini dengan baik, meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan pertama mereka di Ligue 1. Mereka tampil sangat mengesankan di kandang, memenangi empat dari lima pertandingan pertama di Groupama Stadium dan mencetak setidaknya dua gol dalam setiap kemenangan tersebut.

Ingin menyaksikan aksi pemain seperti Zachary Athekame, Ernest Nuamah, dan Corentin Tolisso musim ini? GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Lyon, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Lyon mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Kamis, 5 November (18.45) Liga Europa: Real Sociedad vs Lyon Tiket Anoeta Stadium (San Sebastián) Minggu, 8 November (17.15) Ligue 1: Brest vs Lyon Tiket Stade Francis-Le Blé (Brest) Sabtu, 21 November (20.45) Ligue 1: Lille vs Lyon Tiket Stade Pierre Mauroy (Lille) Kamis, 26 November (21.00) Liga Europa: Lyon vs Lillestrøm Tiket Groupama Stadium (Lyon) Minggu, 29 November (20.45) Ligue 1: Lyon vs Monaco Tiket Groupama Stadium (Lyon) Minggu, 6 Desember (20.45) Ligue 1: Troyes vs Lyon Tiket Stade de l'Aube (Troyes) Kamis, 10 Desember (21.00) Liga Europa: Lyon vs Union Saint-Gilloise Tiket Groupama Stadium (Lyon) Minggu, 13 Desember (20.45) Ligue 1: Lyon vs Marseille Tiket Groupama Stadium (Lyon) Minggu, 3 Januari (15.00) Ligue 1: Le Mans vs Lyon Tiket Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Minggu, 17 Januari (20.45) Ligue 1: Lyon vs Lorient Tiket Groupama Stadium (Lyon)

Cara membeli tiket Lyon

Tiket resmi pertandingan Lyon (Olympique Lyonnais) dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket daring resmi OL (billetterie.ol.fr).

Untuk pertandingan reguler, tiket umumnya mulai dijual kepada publik beberapa pekan hingga dua bulan sebelum sepak mula, setelah periode pembelian prioritas bagi pemegang tiket musiman dan anggota klub.

Periode prioritas 1 : Pemegang tiket musiman (Abonnés) yang ingin membeli tempat duduk tambahan.

: Pemegang tiket musiman (Abonnés) yang ingin membeli tempat duduk tambahan. Periode prioritas 2 : Anggota program loyalitas MyOL.

: Anggota program loyalitas MyOL. Penjualan umum: Terbuka bagi siapa saja yang memiliki akun gratis, selama tempat duduk masih tersedia.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Lyon di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penjual terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Lyon?

Harga tiket resmi pertandingan Lyon (Olympique Lyonnais) biasanya mulai dari €15 hingga €25 untuk pertandingan liga reguler dan dapat melampaui €180 untuk tempat duduk premium atau pertandingan besar, seperti melawan PSG atau Marseille.

Tiket dikelompokkan berdasarkan jarak tempat duduk dari lapangan dan kualitas pandangan:

Tribune suporter & sudut (€15 hingga €25) : Kategori dengan harga terendah. Tempat duduk ini berada di belakang gawang (Virages) atau di blok sudut (misalnya, Blok 107).

: Kategori dengan harga terendah. Tempat duduk ini berada di belakang gawang (Virages) atau di blok sudut (misalnya, Blok 107). Tribune tengah standar & sisi lapangan (€26 hingga €65) : Tempat duduk dengan harga sepadan yang berada di tingkat atas dan tengah tribun sisi lapangan (Tribune Est dan Tribune Ouest).

: Tempat duduk dengan harga sepadan yang berada di tingkat atas dan tengah tribun sisi lapangan (Tribune Est dan Tribune Ouest). Tiket reguler premium (€76 hingga lebih dari €120) : Blok utama di sisi lapangan, pada tingkat bawah yang paling dekat dengan garis tengah dan bangku pemain.

: Blok utama di sisi lapangan, pada tingkat bawah yang paling dekat dengan garis tengah dan bangku pemain. VIP & layanan premium (€150 hingga lebih dari €300): Paket klub eksekutif yang mencakup akses ke lounge (seperti Salon des Lumières), kursi berbantalan, dan hidangan mewah.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Groupama Stadium

Groupama Stadium (juga dikenal sebagai Parc Olympique Lyonnais) adalah stadion modern berkapasitas 59.186 penonton yang terletak di Décines-Charpieu, kawasan pinggiran Lyon, Prancis.

Dibuka pada 2016 sebagai stadion terbesar ketiga di Prancis, stadion ini menjadi kandang klub Ligue 1 Lyon (Olympique Lyonnais) dan dikenal di seluruh dunia berkat desain futuristisnya, kemampuannya menggelar berbagai cabang olahraga, serta kualitas akustik konser berkelas dunia.

Selama 65 tahun, Lyon bermain di Stade de Gerland yang bersejarah. Namun, demi mengimbangi ambisi klub yang kian besar di Eropa, presiden OL yang ikonis, Jean-Michel Aulas, mengusulkan proyek stadion baru yang didanai swasta pada 2008.

Stadion ini resmi diresmikan pada Januari 2016, ketika Lyon meraih kemenangan telak 4-1 atas Troyes dan Alexandre Lacazette mencetak gol pertama dalam sejarah stadion tersebut.

Momen berkesan di Groupama Stadium

Final Liga Europa UEFA 2018 : Sepak bola Eropa menjadi pusat perhatian saat Atlético Madrid dengan nyaman mengalahkan Olympique de Marseille 3-0 berkat dua gol gemilang Antoine Griezmann.

: Sepak bola Eropa menjadi pusat perhatian saat Atlético Madrid dengan nyaman mengalahkan Olympique de Marseille 3-0 berkat dua gol gemilang Antoine Griezmann. Final Piala Dunia Wanita FIFA 2019 : Stadion ini menjadi pusat perhatian sepak bola wanita. Di hadapan 57.900 penonton yang memenuhi stadion, tim nasional wanita Amerika Serikat (USWNT) meraih gelar juara dunia keempat mereka setelah mengalahkan Belanda 2-0.

: Stadion ini menjadi pusat perhatian sepak bola wanita. Di hadapan 57.900 penonton yang memenuhi stadion, tim nasional wanita Amerika Serikat (USWNT) meraih gelar juara dunia keempat mereka setelah mengalahkan Belanda 2-0. Olimpiade Musim Panas Paris 2024: Stadion ini menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan sepak bola selama turnamen Olimpiade, menambah sejarahnya sebagai salah satu arena Olimpiade.

Megabintang musik: Stadion ini menjadi tempat persinggahan konser para musisi ternama, termasuk Eras Tour Taylor Swift pada 2024 (yang menarik lebih dari 59.000 penggemar), Coldplay, The Rolling Stones, dan Linkin Park.

Rekor dan statistik Lyon

Lyon (Olympique Lyonnais), yang akrab dijuluki Les Gones (‘Anak-Anak’), merupakan salah satu klub sepak bola paling bergengsi dalam sejarah Prancis.

Didirikan pada 1950, klub ini berkembang dari spesialis kompetisi piala domestik pada pertengahan abad ke-20 menjadi kekuatan Eropa yang sepenuhnya mendominasi sepak bola Prancis sepanjang dekade 2000-an.

Gelar klub dan pencapaian utama

Ligue 1 : 7 gelar (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 gelar (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coupe de France : 5 gelar (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 gelar (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coupe de la Ligue: 1 gelar (2000-01)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Gol terbanyak: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Rekor tujuh gelar beruntun

Lyon memegang rekor sepanjang masa di Prancis untuk gelar Ligue 1 terbanyak secara beruntun (7), yang diraih antara 2002 dan 2008. Saat itu, pencapaian tersebut juga merupakan rekor sepanjang masa di lima liga top Eropa.

Aksi mengejek rival dengan wajah dicat pada derbi 2006

Menjelang Derbi Rhône-Alpes yang sengit melawan Saint-Étienne pada April 2006, para pemain Lyon dengan berani memasuki lapangan dengan wajah dan rambut dicat merah, putih, dan biru, warna klub mereka. Mereka membuktikan kepercayaan diri itu dengan menghancurkan rivalnya 4-0 untuk memastikan gelar liga kelima berturut-turut pada malam tersebut.

Tambang emas akademi

Mengingat julukan mereka Les Gones (‘Anak-Anak’ dalam dialek setempat), tak mengherankan jika akademi Lyon menjadi salah satu penghasil talenta paling terkenal di Eropa. Akademi tersebut telah menghasilkan bintang-bintang kelas dunia, termasuk Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti, dan Corentin Tolisso.