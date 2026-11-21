Untuk musim ketiga berturut-turut, klub Ligue 1 Lyon (Olympique Lyonnais) membidik kejayaan di kompetisi domestik dan Eropa. Anda bisa mendapatkan tempat duduk untuk menyaksikan mereka beraksi dengan membeli tiket pertandingan mulai hari ini.

Paulo Fonseca, yang ditunjuk sebagai pelatih oleh pemilik Lyon pada Januari 2025, ingin melanjutkan kiprahnya setelah lebih dari 18 bulan yang menjanjikan di kursi pelatih. Lyon finis di peringkat keempat klasemen Ligue 1 musim lalu, pencapaian terbaik mereka di liga sejak 2020/21, ketika mereka juga finis keempat.

Lyon mengawali musim ini dengan baik, meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan pertama mereka di Ligue 1. Penampilan mereka di kandang sangat mengesankan: mereka memenangi empat dari lima pertandingan pertama di Groupama Stadium dan mencetak setidaknya dua gol dalam setiap kemenangan tersebut.

Ingin menyaksikan pemain seperti Zachary Athekame, Ernest Nuamah, dan Corentin Tolisso beraksi musim ini? Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Lyon, termasuk tempat pembelian, harga, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Lyon mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 21 November (20.45) Ligue 1: Lille vs Lyon Tiket Stade Pierre Mauroy (Lille) Kamis, 26 November (21.00) Liga Europa: Lyon vs Lillestrøm Tiket Groupama Stadium (Lyon) Minggu, 29 November (20.45) Ligue 1: Lyon vs Monaco Tiket Groupama Stadium (Lyon) Minggu, 6 Desember (20.45) Ligue 1: Troyes vs Lyon Tiket Stade de l'Aube (Troyes) Kamis, 10 Desember (21.00) Liga Europa: Lyon vs Union Saint-Gilloise Tiket Groupama Stadium (Lyon) Minggu, 13 Desember (20.45) Ligue 1: Lyon vs Marseille Tiket Groupama Stadium (Lyon) Minggu, 3 Januari (15.00) Ligue 1: Le Mans vs Lyon Tiket Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Minggu, 17 Januari (20.45) Ligue 1: Lyon vs Lorient Tiket Groupama Stadium (Lyon)

Cara membeli tiket Lyon

Tiket resmi pertandingan Lyon (Olympique Lyonnais) dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket daring resmi OL (billetterie.ol.fr).

Untuk pertandingan reguler, tiket umumnya mulai dijual kepada publik beberapa pekan hingga dua bulan sebelum sepak mula, setelah periode pembelian prioritas bagi pemegang tiket terusan dan anggota klub.

Periode prioritas 1 : Pemegang tiket terusan (Abonnés) yang ingin mendapatkan tempat duduk tambahan.

: Pemegang tiket terusan (Abonnés) yang ingin mendapatkan tempat duduk tambahan. Periode prioritas 2 : Anggota program loyalitas MyOL.

: Anggota program loyalitas MyOL. Penjualan umum: Terbuka bagi siapa saja yang memiliki akun gratis, selama tempat duduk masih tersedia.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Lyon di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang mencari tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus pilihan tepercaya bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Lyon?

Harga tiket resmi pertandingan Lyon (Olympique Lyonnais) biasanya mulai dari €15 hingga €25 untuk pertandingan liga reguler dan bisa melampaui €180 untuk area premium atau laga besar, seperti melawan PSG atau Marseille.

Tiket dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan jarak ke lapangan dan kualitas pandangan:

Tribun suporter & sudut (€15 - €25) : Kategori harga terendah. Tempat duduk ini berada di belakang gawang (Virages) atau di area sudut, misalnya Blok 107.

: Kategori harga terendah. Tempat duduk ini berada di belakang gawang (Virages) atau di area sudut, misalnya Blok 107. Tribun samping tingkat menengah & standar (€26 - €65) : Tempat duduk dengan harga sepadan yang berada di tingkat atas dan tengah tribun samping (Tribune Est dan Tribune Ouest).

: Tempat duduk dengan harga sepadan yang berada di tingkat atas dan tengah tribun samping (Tribune Est dan Tribune Ouest). Tiket umum premium (€76 - €120+) : Area utama di sisi lapangan pada tribun tingkat bawah, paling dekat dengan garis tengah dan bangku pemain.

: Area utama di sisi lapangan pada tribun tingkat bawah, paling dekat dengan garis tengah dan bangku pemain. VIP & layanan premium (€150 - €300+): Paket klub eksekutif yang mencakup akses ke ruang khusus, seperti Salon des Lumières, kursi berbantalan, dan layanan makanan premium.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Groupama Stadium

Groupama Stadium (juga dikenal sebagai Parc Olympique Lyonnais) adalah stadion modern berkapasitas 59.186 penonton yang terletak di Décines-Charpieu, kawasan pinggiran Lyon, Prancis.

Dibuka pada 2016 sebagai stadion terbesar ketiga di Prancis, tempat ini menjadi kandang klub Ligue 1 Lyon (Olympique Lyonnais) dan dikenal di seluruh dunia berkat desain futuristis, kemampuannya menggelar berbagai cabang olahraga, serta kualitas akustik konser kelas dunia.

Selama 65 tahun, Lyon bermain di Stade de Gerland yang bersejarah. Namun, untuk mengimbangi ambisi klub yang terus berkembang di Eropa, presiden klub OL yang ikonis, Jean-Michel Aulas, mengusulkan proyek stadion baru yang didanai pihak swasta pada 2008.

Stadion ini resmi diresmikan pada Januari 2016, ditandai kemenangan telak Lyon 4-1 atas Troyes. Alexandre Lacazette mencetak gol pertama dalam sejarah stadion tersebut.

Momen berkesan di Groupama Stadium

Final Liga Europa UEFA 2018 : Sepakbola Eropa menjadi sorotan ketika Atlético Madrid dengan meyakinkan mengalahkan Olympique de Marseille 3-0, berkat dua gol gemilang Antoine Griezmann.

: Sepakbola Eropa menjadi sorotan ketika Atlético Madrid dengan meyakinkan mengalahkan Olympique de Marseille 3-0, berkat dua gol gemilang Antoine Griezmann. Final Piala Dunia Wanita FIFA 2019 : Stadion ini menjadi pusat perhatian sepakbola wanita. Di hadapan 57.900 penonton yang memenuhi stadion, tim nasional wanita Amerika Serikat (USWNT) mengalahkan Belanda 2-0 untuk meraih gelar Piala Dunia keempat mereka.

: Stadion ini menjadi pusat perhatian sepakbola wanita. Di hadapan 57.900 penonton yang memenuhi stadion, tim nasional wanita Amerika Serikat (USWNT) mengalahkan Belanda 2-0 untuk meraih gelar Piala Dunia keempat mereka. Olimpiade Musim Panas Paris 2024: Stadion ini menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan sepakbola selama turnamen Olimpiade, menambah jejak Olimpiade dalam sejarahnya.

Bintang besar musik: Stadion ini pernah menjadi lokasi konser sejumlah musisi legendaris, termasuk Eras Tour Taylor Swift pada 2024 (yang menarik lebih dari 59.000 penggemar), Coldplay, The Rolling Stones, dan Linkin Park.

Rekor dan statistik Lyon

Lyon (Olympique Lyonnais), yang akrab dikenal sebagai Les Gones ('Anak-anak'), merupakan salah satu klub sepakbola paling bergengsi dalam sejarah Prancis.

Didirikan pada 1950, klub ini berkembang dari spesialis kompetisi piala domestik pada pertengahan abad ke-20 menjadi kekuatan Eropa yang sepenuhnya mendominasi sepakbola Prancis sepanjang dekade 2000-an.

Gelar klub dan pencapaian trofi

Ligue 1 : 7 gelar (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 gelar (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coupe de France : 5 gelar (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 gelar (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coupe de la Ligue: 1 gelar (2000-01)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Gol terbanyak: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Rekor tujuh gelar beruntun

Lyon memegang rekor sepanjang masa di Prancis untuk gelar Ligue 1 beruntun terbanyak (7), yang diraih antara 2002 dan 2008. Saat itu, pencapaian tersebut juga menjadi rekor sepanjang masa di lima liga top Eropa.

Aksi mengejek lawan dengan cat wajah pada derbi 2006

Menjelang Derbi Rhône-Alpes yang sengit melawan Saint-Étienne pada April 2006, para pemain Lyon dengan berani memasuki lapangan dengan wajah dan rambut dicat menggunakan warna merah, putih, dan biru khas klub. Mereka membuktikan kepercayaan diri itu dengan menghancurkan rival mereka 4-0 untuk memastikan gelar liga kelima secara beruntun pada malam tersebut.

Akademi penghasil talenta

Sesuai julukan Les Gones ('Anak-anak' dalam dialek setempat), tak mengherankan jika akademi Lyon menjadi salah satu penghasil talenta paling terkenal di Eropa. Akademi ini telah mengembangkan pemain kelas dunia, termasuk Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti, dan Corentin Tolisso.