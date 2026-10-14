Arne Slot mungkin telah dicopot dari kursi pelatih Liverpool setelah performa di bawah standar musim lalu, tetapi satu sisi positifnya adalah ia turut memastikan Liverpool tampil di Liga Champions. Anda bisa memesan tiket untuk laga besar Eropa mendatang di Anfield atau di tempat lain mulai hari ini.

Di bawah arahan Andoni Iraola, para pendukung Liverpool berharap timnya dapat menghidupkan kembali magis petualangan mereka di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Pada era Klopp, Liverpool mencapai tiga final Liga Champions dalam kurun lima tahun (2018-2022) dan meraih gelar juara Eropa untuk keenam kalinya dalam sejarah klub pada 2019 setelah mengalahkan Tottenham di Madrid.

Liverpool mengawali kiprah di Liga Champions musim lalu dengan kemenangan kandang atas Atletico Madrid, sebelum finis di posisi ketiga pada akhir fase liga. Mereka berharap hasil itu menjadi pertanda baik, karena Liverpool juga membuka kiprah di Eropa pada September ini dengan kemenangan atas Atletico Madrid asuhan Diego Simeone di Anfield. Dengan laga melawan Inter Milan, Porto, dan Villarreal, serta sejumlah lawan lainnya, yang masih menanti, para pendukung Liverpool akan disuguhi pertandingan-pertandingan Eropa yang seru dalam beberapa bulan mendatang.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk pada laga-laga Liverpool berikutnya di Liga Champions, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Liverpool di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Rabu, 14 Oktober (18.45) LASK vs Liverpool Tiket Raiffeisen Arena (tandang) Selasa, 20 Oktober (20.00) Liverpool vs Villarreal Tiket Anfield (kandang) Rabu, 4 November (20.45) Fenerbahçe vs Liverpool Tiket Stadion Şükrü Saracoğlu (tandang) Rabu, 25 November (21.00) Club Brugge vs Liverpool Tiket Stadion Jan Breydel (tandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Liverpool vs Porto Tiket Anfield (kandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Inter Milan vs Liverpool Belum diumumkan San Siro (tandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Liverpool vs RC Lens Tiket Anfield (kandang)

Cara membeli tiket Liverpool di Liga Champions

Tiket resmi Liverpool untuk Liga Champions dapat dibeli langsung melalui halaman penjualan tiket klub, program tiket pertandingan piala, atau penjualan bagi anggota. Tiket layanan premium khusus LFC juga dapat diperoleh tanpa memerlukan kredit keanggotaan standar.

Keanggotaan resmi LFC yang masih aktif (Full, Light, atau Junior) diperlukan untuk mengikuti penjualan tiket standar bagi anggota dan undian tiket. Tiket Liga Champions dan pertandingan piala tersedia melalui Auto Cup Scheme bagi pemegang keanggotaan yang memenuhi syarat, atau melalui penjualan dan undian tiket khusus anggota untuk tiap pertandingan.

Penjualan awal dan pendaftaran undian tiket untuk laga Liga Champions dibuka bersamaan dengan dimulainya penjualan tiket musiman klub pada Juli, dengan tahap tambahan setelah pengundian fase liga UEFA.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Liverpool, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liverpool di Liga Champions?

Harga tiket resmi kategori umum Liverpool untuk laga Liga Champions di Anfield berkisar antara £30 hingga lebih dari £60 pada musim 2026/27. Klub membatasi kenaikan harga tiket kategori umum hingga 3% musim ini, sementara harga tersebut tidak akan naik pada musim 2027/28. Harga tiket untuk pendukung lokal di tribun atas Main Stand tetap £9 tanpa kenaikan.

Liverpool tidak menetapkan kategori harga dasar yang berbeda untuk pertandingan Liga Champions dan laga Premier League reguler. Harga resmi tiket bergantung sepenuhnya pada kategori, tribun, dan bagian tempat duduk tertentu di Anfield:

Bagian tempat duduk & tribun Harga dewasa Keunggulan utama Main Stand (bagian tengah) £62 (tertinggi) Paling dekat dengan bangku pemain dan fasilitas modern, dengan pemandangan menyeluruh dari tempat duduk premium Main Stand (tribun atas) £31-£55 Pemandangan lapangan dari posisi tinggi; tribun ini juga memiliki bagian khusus tiket pendukung lokal seharga £9 Sir Kenny Dalglish Stand £55-£60 Tempat duduk di sisi panjang lapangan, berseberangan dengan Main Stand, dengan sudut pandang seperti siaran pertandingan The Kop £39-£44 Tribun paling terkenal dengan dukungan lantang pendukung lokal dan atmosfer pertandingan yang penuh semangat Anfield Road Stand (bawah/atas) £31-£54 Terletak di seberang The Kop dan memiliki bagian tempat duduk Young Adults yang baru diterapkan (hingga usia 24 tahun)

Paket layanan premium resmi LFC untuk laga fase grup Liga Champions umumnya berkisar antara £175 hingga lebih dari £400 per tempat duduk. Paket ini mencakup tempat duduk premium di Main Stand atau Anfield Road End, akses ke lounge, dan jamuan makan sebelum pertandingan (misalnya, Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant, atau The Carlsberg Dugout).

Pantau situs resmi PSG untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Liverpool di Liga Champions

Dalam beberapa kiprah terakhirnya di Eropa, Liverpool selalu menang atau kalah. Hebatnya, mereka telah menjalani 44 pertandingan (Liga Champions & Liga Europa) tanpa hasil imbang. Terakhir kali mereka bermain imbang adalah melawan Benfica di Anfield pada April 2022, dalam leg kedua perempat-final Liga Champions.

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Tempat 9 September 2026 Fase liga: Atletico Madrid 2-1 (menang) Anfield (Liverpool) 14 April 2026 Perempat-final (leg kedua): PSG 0-2 (kalah) Anfield (Liverpool) 8 April 2026 Perempat-final (leg pertama): PSG 0-2 (kalah) Parc des Princes (Paris) 18 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Galatasaray 4-0 (menang) Anfield (Liverpool) 10 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Galatasaray 0-1 (kalah) RAMS Park (Istanbul) 28 Januari 2026 Fase liga: Qarabağ FK 6-0 (menang) Anfield (Liverpool) 21 Januari 2026 Fase liga: Marseille 3-0 (menang) Stade Vélodrome (Marseille)



