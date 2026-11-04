Arne Slot mungkin telah dicopot dari kursi pelatih Liverpool setelah musim lalu yang mengecewakan, tetapi satu hal positifnya adalah ia membantu memastikan Liverpool tampil di Liga Champions. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk pertandingan besar Eropa mendatang di Anfield atau di stadion lain.

Di bawah arahan Andoni Iraola, suporter Liverpool berharap tim mereka dapat mengulang kegemilangan dalam kiprah Eropa beberapa tahun terakhir. Pada era Klopp, Liverpool mencapai tiga final Liga Champions dalam kurun lima tahun (2018-2022) dan meraih gelar juara Eropa untuk keenam kalinya dalam sejarah klub pada 2019 setelah mengalahkan Tottenham di Madrid.

Liverpool mengawali kiprah di Liga Champions musim lalu dengan kemenangan kandang atas Atletico Madrid, sebelum finis di posisi ketiga pada akhir fase liga. Mereka berharap hasil itu menjadi pertanda baik, sebab September ini mereka juga membuka kiprah di Eropa dengan kemenangan atas tim asuhan Diego Simeone, Atletico Madrid, di Anfield. Dengan laga melawan Inter Milan dan Porto, antara lain, yang masih menanti, suporter Liverpool akan disuguhi sejumlah pertandingan Eropa yang mendebarkan dalam beberapa bulan mendatang.

Berikut informasi terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket pertandingan Liverpool berikutnya di Liga Champions, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya.

Jadwal Liverpool di Liga Champions 2026/27

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Rabu, 4 November (20.45) Fenerbahçe vs Liverpool Tiket Stadion Şükrü Saracoğlu (tandang) Rabu, 25 November (21.00) Club Brugge vs Liverpool Tiket Stadion Jan Breydel (tandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Liverpool vs Porto Tiket Anfield (kandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Inter Milan vs Liverpool Belum diumumkan San Siro (tandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Liverpool vs RC Lens Tiket Anfield (kandang)

Cara membeli tiket Liverpool di Liga Champions

Tiket resmi pertandingan Liverpool di Liga Champions dapat dibeli langsung melalui halaman penjualan tiket klub atau melalui skema tiket kompetisi piala dan penjualan untuk anggota. Tiket hospitality khusus LFC juga dapat diperoleh tanpa memerlukan riwayat pembelian tiket yang biasanya disyaratkan bagi anggota.

Keanggotaan resmi LFC yang aktif (Full, Light, atau Junior) diperlukan untuk mengakses penjualan tiket reguler dan undian tiket bagi anggota. Tiket pertandingan Liga Champions dan kompetisi piala tersedia melalui Auto Cup Scheme bagi pemegang yang memenuhi syarat, atau melalui penjualan dan undian tiket khusus anggota untuk tiap pertandingan.

Penjualan awal dan pendaftaran undian tiket untuk pertandingan Liga Champions dibuka bersamaan dengan peluncuran penjualan tiket musiman klub pada Juli, dengan tahap tambahan menyusul setelah undian fase liga UEFA.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Liverpool, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liverpool di Liga Champions?

Harga tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Liverpool di Liga Champions di Anfield berkisar antara £30 hingga lebih dari £60 pada musim 2026/27. Klub membatasi kenaikan harga tiket kategori umum hingga 3% musim ini, dan harga tersebut akan tetap dibekukan pada musim 2027/28. Harga tiket untuk suporter lokal di tribun Main Stand bagian atas tetap £9, tanpa kenaikan sama sekali.

Liverpool tidak menetapkan kategori harga dasar yang berbeda untuk pertandingan Liga Champions dan pertandingan reguler Liga Primer; harga resmi tiket semata-mata bergantung pada tingkat tempat duduk, tribun, dan bagian tertentu di Anfield:

Bagian tempat duduk & tribun Harga dewasa Keunggulan utama Main Stand (bagian tengah) £62 (tertinggi) Paling dekat dengan bangku cadangan pemain dan fasilitas modern, dengan pemandangan lapangan yang luas dan premium Main Stand (bagian atas) £31-£55 Pemandangan lapangan dari posisi tinggi; bagian ini juga menampung area khusus “tiket suporter lokal” seharga £9 Sir Kenny Dalglish Stand £55-£60 Tempat duduk di sisi panjang lapangan, berseberangan dengan Main Stand, yang menawarkan sudut pandang seperti siaran pertandingan The Kop £39-£44 Tribun paling terkenal sebagai tempat suporter lokal memberikan dukungan lantang, dengan atmosfer pertandingan yang intens Anfield Road Stand (bagian bawah/atas) £31-£54 Terletak di seberang The Kop, dengan area Young Adults yang baru diterapkan bagi penonton berusia hingga 24 tahun

Harga paket hospitality resmi LFC untuk pertandingan fase grup Liga Champions umumnya berkisar antara £175 hingga lebih dari £400 per kursi. Paket ini mencakup tempat duduk premium di Main Stand atau Anfield Road End, akses ke lounge, dan santap sebelum pertandingan (misalnya di Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant, atau The Carlsberg Dugout).

Pantau situs resmi PSG untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Liverpool di Liga Champions

Dalam beberapa kiprah terakhirnya di Eropa, pertandingan Liverpool selalu berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Hebatnya, mereka menjalani 46 pertandingan (di Liga Champions & Liga Europa) tanpa hasil imbang. Kali terakhir mereka bermain imbang adalah saat menghadapi Benfica di Anfield pada April 2022, dalam leg kedua perempat-final Liga Champions.