Arne Slot mungkin telah dicopot dari kursi pelatih Liverpool setelah performa di bawah standar musim lalu, tetapi satu sisi positifnya adalah ia turut mengamankan tiket Liga Champions bagi Liverpool. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk menyaksikan laga besar Eropa mendatang di Anfield atau di tempat lain.

Di bawah arahan Andoni Iraola, para pendukung Liverpool berharap timnya bisa kembali menghadirkan momen-momen istimewa di Eropa. Pada era Klopp, Liverpool mencapai tiga final Liga Champions dalam kurun lima tahun (2018-2022), dan menjadi juara Eropa untuk keenam kalinya dalam sejarah klub pada 2019 setelah mengalahkan Tottenham di Madrid.

Liverpool mengawali kiprah di Liga Champions musim lalu dengan kemenangan kandang atas Atletico Madrid, sebelum finis di posisi ketiga pada akhir fase liga. Mereka berharap hasil itu menjadi pertanda baik, karena pada September ini mereka juga membuka kiprah di Eropa dengan kemenangan atas Atletico Madrid asuhan Diego Simeone di Anfield. Dengan laga melawan Inter Milan, Porto, Villarreal, dan sejumlah tim lainnya yang masih menanti, para pendukung Liverpool akan disuguhi pertandingan-pertandingan Eropa yang mendebarkan dalam beberapa bulan ke depan.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk pertandingan Liga Champions Liverpool mendatang, termasuk tempat membeli, harga, dan hal-hal lainnya.

Apa saja jadwal Liverpool di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Selasa, 20 Oktober (20.00) Liverpool vs Villarreal Tiket Anfield (Kandang) Rabu, 4 November (20.45) Fenerbahçe vs Liverpool Tiket Stadion Şükrü Saracoğlu (Tandang) Rabu, 25 November (21.00) Club Brugge vs Liverpool Tiket Stadion Jan Breydel (Tandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Liverpool vs Porto Tiket Anfield (Kandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Inter Milan vs Liverpool Akan diumumkan San Siro (Tandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Liverpool vs RC Lens Tiket Anfield (Kandang)

Cara membeli tiket Liga Champions Liverpool

Tiket resmi Liga Champions Liverpool dapat dibeli langsung melalui halaman penjualan tiket klub atau melalui skema tiket pertandingan piala dan penjualan untuk anggota. Tiket hospitality LFC tertentu juga dapat diperoleh tanpa memerlukan riwayat pembelian tiket yang menjadi syarat bagi anggota biasa.

Keanggotaan resmi LFC yang aktif (Full, Light, atau Junior) diperlukan untuk mengakses penjualan tiket dan undian bagi anggota biasa. Tiket pertandingan Liga Champions dan kompetisi piala ditangani melalui Auto Cup Scheme bagi pemegang tiket yang memenuhi syarat, atau melalui penjualan dan undian bagi anggota untuk masing-masing pertandingan.

Penjualan awal dan pendaftaran undian untuk pertandingan Liga Champions dibuka bersamaan dengan dimulainya rangkaian penjualan tiket musiman klub pada Juli, dengan tahap tambahan menyusul setelah pengundian fase liga UEFA.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Liverpool, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions Liverpool?

Harga tiket resmi kategori umum untuk pertandingan Liga Champions Liverpool di Anfield berkisar antara £30 hingga lebih dari £60 pada musim 2026/27. Klub membatasi kenaikan harga tiket kategori umum hingga 3% musim ini, dan harga tersebut akan dibekukan pada musim 2027/28. Harga tiket untuk pendukung lokal di tribun atas Main Stand tetap £9 tanpa kenaikan.

Liverpool tidak membedakan kategori pertandingan Liga Champions dari pertandingan standar Liga Primer dalam menetapkan harga dasar. Sebaliknya, harga resmi tiket sepenuhnya bergantung pada tingkat, tribun, dan bagian tempat duduk tertentu di Anfield:

Bagian tempat duduk & tribun Harga dewasa Keunggulan utama Main Stand (Tingkat Tengah) £62 (tertinggi) Paling dekat dengan bangku cadangan pemain dan fasilitas modern, dengan pemandangan menyeluruh kelas premium Main Stand (Tingkat Atas) £31-£55 Pemandangan lapangan dari posisi tinggi; tribun ini juga memiliki bagian khusus tiket £9 untuk pendukung lokal Sir Kenny Dalglish Stand £55-£60 Tempat duduk di sisi panjang lapangan, berseberangan dengan Main Stand, dengan sudut pandang yang lazim terlihat dalam siaran pertandingan The Kop £39-£44 Tribun paling terkenal berkat dukungan lantang para pendukung lokal dan atmosfer pertandingan yang intens Anfield Road Stand (Bawah/Atas) £31-£54 Terletak di seberang The Kop dan memiliki bagian Young Adults yang baru diterapkan (hingga usia 24 tahun)

Paket hospitality resmi LFC untuk laga fase grup Liga Champions umumnya berkisar antara £175 hingga lebih dari £400 per kursi. Paket ini mencakup kursi di tingkat premium Main Stand atau Anfield Road End, akses ke lounge, dan santapan sebelum pertandingan (misalnya di Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant, atau The Carlsberg Dugout).

Pantau situs resmi PSG untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Liverpool di Liga Champions

Dalam beberapa musim terakhir, pertandingan Liverpool di Eropa selalu berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Hebatnya, mereka menjalani 45 pertandingan (Liga Champions & Liga Europa) tanpa hasil imbang. Terakhir kali mereka bermain imbang adalah saat menghadapi Benfica di Anfield pada April 2022, dalam leg kedua perempat-final Liga Champions.

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Tempat 14 Oktober 2026 Fase liga: LASK 6-3 (menang) Raiffeisen Arena (Linz) 9 September 2026 Fase liga: Atletico Madrid 2-1 (menang) Anfield (Liverpool) 14 April 2026 Perempat-final (leg kedua): PSG 0-2 (kalah) Anfield (Liverpool) 8 April 2026 Perempat-final (leg pertama): PSG 0-2 (kalah) Parc des Princes (Paris) 18 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Galatasaray 4-0 (menang) Anfield (Liverpool) 10 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Galatasaray 0-1 (kalah) RAMS Park (Istanbul) 28 Januari 2026 Fase liga: Qarabağ FK 6-0 (menang) Anfield (Liverpool) 21 Januari 2026 Fase liga: Marseille 3-0 (menang) Stade Vélodrome (Marseille)



