Arne Slot mungkin telah dicopot dari kursi pelatih Liverpool setelah performa di bawah standar musim lalu, tetapi ada sisi positifnya: ia turut memastikan Liverpool lolos ke Liga Champions. Anda bisa memesan tiket untuk laga besar Eropa mendatang di Anfield atau di tempat lain mulai hari ini.

Di bawah arahan Andoni Iraola, para pendukung Liverpool berharap dapat menghidupkan kembali keajaiban dari perjalanan mereka di Eropa belakangan ini. Pada era Klopp, mereka mencapai tiga final Liga Champions dalam rentang lima tahun (2018–2022), dan meraih gelar juara Eropa untuk keenam kalinya dalam sejarah klub pada 2019 setelah mengalahkan Tottenham di Madrid.

Liverpool membuka kiprah di Liga Champions musim lalu dengan kemenangan kandang atas Atletico Madrid, sebelum finis di posisi ketiga pada akhir fase liga. Mereka berharap hasil itu menjadi pertanda baik karena mereka juga memulai perjalanan di Eropa dengan kemenangan atas tim asuhan Diego Simeone tersebut di Anfield pada September ini. Dengan laga melawan Inter Milan dan Porto, antara lain, yang masih menanti, para pendukung Liverpool akan disuguhi sejumlah pertandingan Eropa yang mendebarkan dalam beberapa bulan ke depan.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Liverpool berikutnya di Liga Champions, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Liverpool di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Rabu, 25 November (21.00) Club Brugge vs Liverpool Tiket Stadion Jan Breydel (tandang) Rabu, 9 Desember (20.00) Liverpool vs Porto Tiket Anfield (kandang) Selasa, 19 Januari (21.00) Inter Milan vs Liverpool Tiket San Siro (tandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Liverpool vs RC Lens Tiket Anfield (kandang)

Cara membeli tiket Liverpool di Liga Champions

Tiket resmi pertandingan Liverpool di Liga Champions dapat dibeli langsung melalui halaman penjualan tiket klub, program tiket pertandingan piala, atau penjualan untuk anggota. Tiket layanan premium LFC tertentu juga dapat diperoleh tanpa memerlukan riwayat pembelian tiket yang biasanya disyaratkan bagi anggota.

Keanggotaan resmi LFC yang aktif (Full, Light, atau Junior) diperlukan untuk mengakses penjualan tiket reguler dan undian tiket bagi anggota. Tiket pertandingan Liga Champions dan kompetisi piala tersedia melalui Auto Cup Scheme bagi pemegang yang memenuhi syarat, atau melalui penjualan dan undian tiket anggota untuk masing-masing pertandingan.

Penjualan awal dan pendaftaran undian tiket untuk laga Liga Champions dibuka bersamaan dengan peluncuran penjualan tiket musiman klub pada Juli, dengan tahap tambahan menyusul setelah undian fase liga UEFA.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Liverpool, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub dan Ticombo, yang dapat memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liverpool di Liga Champions?

Harga tiket resmi kategori reguler untuk pertandingan Liverpool di Liga Champions di Anfield berkisar antara £30 hingga lebih dari £60 pada musim 2026/27. Klub membatasi kenaikan harga tiket kategori reguler menjadi 3% musim ini, dan harga tersebut akan tetap dibekukan pada musim 2027/28. Harga tiket untuk pendukung lokal di tribun atas Main Stand tetap £9 tanpa kenaikan.

Liverpool tidak menetapkan kategori harga dasar yang berbeda untuk laga Liga Champions dan pertandingan standar Liga Primer. Sebaliknya, harga nominal tiket hanya bergantung pada tingkat tempat duduk, tribun, dan bagian tertentu di Anfield:

Bagian tempat duduk dan tribun Harga dewasa Keunggulan utama Main Stand (tingkat tengah) £62 (tertinggi) Paling dekat dengan bangku pemain dan fasilitas modern, dengan pemandangan menyeluruh kelas premium Main Stand (tingkat atas) £31–£55 Pemandangan lapangan dari posisi tinggi, sekaligus lokasi bagian khusus ‘tiket pendukung lokal’ seharga £9 Sir Kenny Dalglish Stand £55–£60 Tempat duduk di sisi panjang lapangan, berhadapan dengan Main Stand, dengan sudut pandang seperti siaran televisi The Kop £39–£44 Tribun paling terkenal berkat dukungan lantang pendukung lokal dan atmosfer pertandingan yang bergemuruh Anfield Road Stand (bawah/atas) £31–£54 Terletak di seberang The Kop, dengan bagian Young Adults yang baru diterapkan (hingga usia 24 tahun)

Paket layanan premium resmi LFC untuk laga malam fase grup Liga Champions umumnya berkisar antara £175 hingga lebih dari £400 per tempat duduk. Paket ini mencakup tempat duduk kelas premium di Main Stand atau Anfield Road End, akses ke ruang tunggu, dan santapan sebelum pertandingan (misalnya Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant, atau The Carlsberg Dugout).

Pantau situs resmi PSG untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Liverpool di Liga Champions

Dalam beberapa musim terakhir, Liverpool selalu menang atau kalah di kompetisi Eropa. Yang mengherankan, mereka telah menjalani 47 pertandingan (Liga Champions dan Liga Europa) tanpa hasil imbang. Terakhir kali mereka berbagi poin adalah saat melawan Benfica di Anfield pada April 2022, dalam leg kedua perempat-final Liga Champions.