Paris Saint-Germain berupaya menjadi tim keempat dalam sejarah, setelah Ajax, Bayern Munich, dan Real Madrid, yang meraih tiga gelar Piala Eropa/Liga Champions secara beruntun. Anda bisa memesan tiket mulai hari ini untuk menyaksikan mereka beraksi di Liga Champions 2026/27.

Raksasa Prancis itu ingin kembali bersinar di panggung Eropa setelah menindaklanjuti kemenangan gemilang 5-0 atas Inter Milan pada final Liga Champions 2025 dengan mengalahkan Arsenal melalui adu penalti pada final 2026 di Budapest.

Deretan bintang asuhan Luis Enrique ingin mempertahankan momentum setelah membuka kiprah mereka di Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava, kemenangan 4-2 atas Manchester City dan Barcelona, serta kemenangan 6-0 atas Villarreal. Dengan laga fase liga melawan Roma, Aston Villa, dan Como, antara lain, yang masih menanti, beberapa bulan ke depan di kompetisi Eropa menjanjikan banyak keseruan.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Liga Champions Paris Saint-Germain mendatang, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal PSG di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Rabu, 25 November (21.00) PSG vs AS Roma Tiket Parc des Princes (kandang) Selasa, 8 Desember (20.00) Aston Villa vs PSG Tiket Villa Park (tandang) Rabu, 20 Januari (21.00) Como 1907 vs PSG Tiket Stadion Giuseppe Sinigaglia (tandang) Rabu, 27 Januari (21.00) PSG vs Galatasaray Tiket Parc des Princes (kandang)

Cara membeli tiket Liga Champions PSG

Ada beberapa pilihan tiket untuk pertandingan Paris Saint-Germain, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga paket layanan premium. Cara paling tepercaya untuk membeli tiket adalah melalui portal tiket resmi PSG.

Sebaiknya periksa situs tersebut secara berkala untuk mengetahui informasi penjualan tiket, tanggal tiket mulai tersedia, dan ketersediaannya. Tiket sering kali mulai dijual secara daring beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Keanggotaan klub juga memberi Anda prioritas untuk mendapatkan tempat duduk pada pertandingan di Parc des Princes.

Jika tiket pertandingan PSG diberi label 'Grand Public', artinya tiket tersedia untuk umum dan Anda tidak memerlukan keanggotaan untuk membelinya. Sebelum tahap itu, penggemar PSG dengan keanggotaan Red & Blue mendapat periode prioritas singkat sebelum tiket Paris Saint-Germain dijual untuk umum.

Meski portal resmi klub adalah cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket PSG, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Liga Champions PSG?

Bagi yang ingin membeli tiket Paris Saint-Germain di Parc des Princes untuk pertandingan satuan, harga tiket dewasa biasanya berkisar dari €40 hingga €280 jika dibeli langsung melalui klub. Namun, harga untuk musim 2026/27 sebaiknya dipastikan melalui portal tiket resmi PSG karena dapat berubah dari tahun ke tahun, terutama mengingat keberhasilan klub yang berlanjut di Eropa meningkatkan permintaan.

Harga bervariasi menurut lawan dan lokasi tempat duduk di stadion. Tiket PSG termurah biasanya berada di belakang gawang pada tribune Virage Boulogne.

Pantau situs resmi PSG untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Hasil terbaru PSG di Liga Champions

PSG berharap dapat tampil lebih baik pada fase liga Liga Champions musim ini. Meski menjadi juara untuk tahun kedua berturut-turut, mereka menelan dua kekalahan (melawan Bayern Munich dan Sporting CP) serta dua kali bermain imbang pada fase grup. Hasil itu membuat mereka gagal finis di delapan besar dan harus mengikuti play-off fase gugur.