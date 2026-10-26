Ipswich Town langsung kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, di bawah arahan Gary O'Neil, mereka berharap bisa bertahan lebih lama. Anda dapat mengamankan tempat duduk di Portman Road maupun saat laga tandang dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Para pendukung Ipswich Town tentu masih diliputi kegembiraan setelah timnya finis kedua di Championship dan meraih promosi otomatis musim lalu. Semangat itu berlanjut ke musim baru.

Ipswich mencatatkan penampilan impresif di kandang dan menunjukkan ketangguhan saat bertandang. Mereka perlu mempertahankan kualitas tersebut sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Ipswich Town, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Ipswich Town mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 31 Oktober (15.00) Hull City vs Ipswich Town Tiket MKM Stadium (tandang) Minggu, 8 November (14.00) Ipswich Town vs Bournemouth Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium (tandang) Sabtu, 28 November (17.30) Ipswich Town vs Aston Villa Tiket Portman Road (kandang) Selasa, 1 Desember (20.00) Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (tandang) Sabtu, 5 Desember (20.00) Leeds United vs Ipswich Town Tiket Elland Road (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Ipswich Town vs Newcastle United Tiket Portman Road (kandang) Minggu, 20 Desember (14.00) Brighton & Hove Albion vs Ipswich Town Tiket American Express Stadium (tandang) Sabtu, 26 Desember (15.00) Ipswich Town vs Brentford Tiket Portman Road (kandang) Rabu, 30 Desember (20.15) Ipswich Town vs Chelsea Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Arsenal vs Ipswich Town Tiket Emirates Stadium (tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (kandang)

Cara membeli tiket Ipswich Town

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi Ipswich Town adalah melalui Portal E-Ticketing klub. Anda harus membuat akun digital klub dan masuk melalui sistem masuk tunggal.

Tiket juga dapat dibeli langsung di Planet Blue Superstore milik klub, yang terletak di Portman Road. Namun, pembelian langsung biasanya hanya bisa dilakukan pada hari tanpa pertandingan dan dalam kesempatan langka ketika tiket masih tersedia.

Tahapan dan jadwal penjualan tiket

Tahap penjualan Waktu & ketentuan Undian tiket Dibuka sekitar 4 minggu sebelum pertandingan. Khusus untuk anggota Super Blues yang bukan pemegang tiket musiman. Anggota dapat mendaftar secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Penjualan prioritas anggota Pendaftar yang terpilih dalam undian mendapat akses lebih dulu. Anggota yang tidak terpilih atau anggota Super Blues lainnya kemudian mendapat periode khusus untuk membeli tiket yang tersisa (dibatasi 1 tiket per anggota). Penjualan kembali tiket musiman Berlangsung secara dinamis hingga hari pertandingan. Jika pemegang tiket musiman tidak dapat menghadiri laga, mereka dapat melepas tempat duduknya melalui platform pertukaran resmi klub sehingga langsung dapat dibeli oleh anggota lain yang memenuhi syarat. Penjualan umum Hanya berlangsung jika tiket masih tersedia setelah seluruh tahap penjualan untuk anggota berakhir (biasanya 2 minggu sebelum pertandingan). Untuk laga Premier League yang banyak diminati, penjualan jarang mencapai tahap ini.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Ipswich Town melalui pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi suporter yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Ipswich Town?

Harga tiket resmi pertandingan Ipswich Town di Portman Road bergantung pada kategori pertandingan, kelompok usia yang berhak mendapat harga khusus, dan area tempat duduk yang dipilih.

Untuk musim 2026/27, klub membekukan harga tiket pertandingan dan mempertahankan struktur harga dasar yang sama seperti musim sebelumnya.

Pertandingan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat permintaan dan profil lawan:

Kategori A : Pertandingan besar melawan klub enam besar atau rival utama (misalnya derbi East Anglia serta tim-tim besar dari London dan Manchester).

Kategori B : Pertandingan reguler melawan tim papan tengah atau tim dari kasta yang lebih rendah.

Secara umum, harga tiket masuk standar untuk dewasa yang dibeli langsung dari klub berkisar dari £27 hingga lebih dari £38, bergantung pada apakah pertandingan masuk Kategori A atau B dan apakah tempat duduk berada di tribun atas atau bawah.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Portman Road

Portman Road merupakan kandang bersejarah Ipswich Town F.C. dan stadion sepak bola berkapasitas terbesar di East Anglia (30.311 tempat duduk). Stadion ini termasuk salah satu stadion sepak bola tradisional yang paling dicintai di Inggris dan telah digunakan Ipswich Town tanpa henti sejak 1884.

Sejak 1855, kawasan Portman Road digunakan oleh East Suffolk Cricket Club. Ketika Ipswich Town tiba pada 1884, mereka bermain di lapangan yang sebagian menempati area lapangan kriket. Setiap musim panas, mereka mengosongkannya agar kriket dapat kembali dimainkan.

Setelah terbitnya Taylor Report, Portman Road menjadi stadion pertama di Premier League yang memiliki tribun seluruhnya bertempat duduk di keempat sisinya pada 1992. Perluasan besar-besaran pada pergantian milenium membangun ulang kedua tribun di belakang gawang dan meningkatkan kapasitasnya menjadi lebih dari 30.000.

Momen berkesan di Portman Road

Rekor penonton: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Pertandingan putaran kelima Piala FA ini menarik 38.010 penonton, rekor tertinggi sepanjang masa. Para suporter memenuhi setiap sudut tribun teras lama untuk menyaksikan laga legendaris tersebut.

Penampilan taktis gemilang: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Stadion yang penuh sesak menyaksikan tim asuhan Bobby Robson mengalahkan Barcelona yang diperkuat dua tokoh besar sepak bola, Johan Cruyff dan Johan Neeskens, dengan gol-gol dari Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot.

Kebangkitan setelah 22 tahun: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Gol-gol Wes Burns dan Omari Hutchinson memicu serbuan besar suporter ke lapangan dan sorak-sorai yang membahana saat tim asuhan Kieran McKenna memastikan promosi dalam dua musim berturut-turut, kembali ke Premier League setelah absen selama 22 tahun.

Rekor istimewa di Eropa: Portman Road dikenal sebagai tempat yang sulit bagi tim-tim asing. Ipswich Town memiliki rekor kandang luar biasa tanpa kekalahan di kompetisi Eropa. Dari 31 pertandingan di kandang, mereka tidak pernah kalah dan pernah mengalahkan klub-klub besar seperti AC Milan, Inter, dan Real Madrid.

Bintang musik pop: Di luar sepak bola, Portman Road juga menjadi lokasi konser besar Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, dan Pink. Pada musim panas 2025, Ed Sheeran, bintang dunia yang merupakan pendukung Ipswich Town sepanjang hidupnya sekaligus pemegang saham minoritas klub, menggelar pertunjukan bersejarah selama tiga malam di stadion tersebut.

Rekor dan statistik Ipswich Town

Ipswich Town Football Club memiliki tempat tersendiri yang melegenda dalam sejarah sepak bola Inggris, berkat tiga gelar utama dan rekor kandang di Eropa yang tak tertandingi.

Meski berasal dari kawasan yang relatif kurang dikenal dalam sepak bola, klub yang berbasis di Suffolk ini menaklukkan Inggris dan Eropa pada masa-masa kejayaannya di pertengahan abad ke-20.

Gelar dan pencapaian utama klub

Juara Divisi Pertama : Sekali (1961-62)

Juara Piala FA : Sekali (1977-78)

Juara Piala UEFA : Sekali (1980-81)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Mick Mills (741), John Wark (678)

Gol terbanyak: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Jalan menuju kursi pelatih Inggris

Ipswich dikenal sebagai tempat lahirnya pelatih-pelatih kelas dunia. Sir Alf Ramsey, yang menjuarai liga bersama Ipswich pada 1962, dan Sir Bobby Robson, yang menjuarai Piala FA serta Piala UEFA, sama-sama langsung beralih dari kursi pelatih di Portman Road untuk menangani tim nasional Inggris dan membawa tim itu melalui era-era terbaiknya di Piala Dunia.

Asal-usul julukan terkenal Ipswich Town

Meski awalnya dikenal dengan julukan yang merujuk pada warna biru, suporter lawan secara berseloroh memberi Ipswich julukan yang merujuk pada traktor saat mereka berlaga di Premier League pada 2000-01, karena akar pertanian Suffolk. Klub dan para suporternya kemudian dengan bangga mengadopsi julukan tersebut.



