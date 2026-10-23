Ipswich Town langsung kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, di bawah arahan Gary O'Neil, mereka berharap bisa bertahan lebih lama. Anda dapat mengamankan tempat duduk di Portman Road maupun di laga tandang dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Pendukung Ipswich Town tentu masih bersuka cita setelah tim finis kedua di Championship dan meraih promosi otomatis musim lalu. Semangat tinggi itu pun berlanjut ke musim baru.

Ipswich telah menunjukkan performa mengesankan di kandang dan ketangguhan saat bertandang. Mereka perlu mempertahankan kualitas tersebut sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mengamankan tempat duduk untuk pertandingan Ipswich Town, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Ipswich Town mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Jumat, 23 Oktober (20.00) Ipswich Town vs Nottingham Forest Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 31 Oktober (15.00) Hull City vs Ipswich Town Tiket MKM Stadium (tandang) Minggu, 8 November (14.00) Ipswich Town vs Bournemouth Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium (tandang) Sabtu, 28 November (17.30) Ipswich Town vs Aston Villa Tiket Portman Road (kandang) Selasa, 1 Desember (20.00) Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (tandang) Sabtu, 5 Desember (20.00) Leeds United vs Ipswich Town Tiket Elland Road (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Ipswich Town vs Newcastle United Tiket Portman Road (kandang) Minggu, 20 Desember (14.00) Brighton & Hove Albion vs Ipswich Town Tiket American Express Stadium (tandang) Sabtu, 26 Desember (15.00) Ipswich Town vs Brentford Tiket Portman Road (kandang) Rabu, 30 Desember (20.15) Ipswich Town vs Chelsea Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Arsenal vs Ipswich Town Tiket Emirates Stadium (tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (kandang)

Cara membeli tiket Ipswich Town

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi Ipswich Town adalah melalui Portal E-Ticketing klub. Anda harus membuat akun digital klub dan masuk melalui sistem sekali masuk.

Tiket juga dapat dibeli langsung di Planet Blue Superstore milik klub yang terletak di Portman Road. Namun, pembelian langsung biasanya hanya bisa dilakukan pada hari tanpa pertandingan dan pada kesempatan langka ketika tiket masih tersedia.

Tahapan & jadwal penjualan tiket

Tahap penjualan Waktu & ketentuan Undian tiket Dibuka sekitar 4 pekan sebelum pertandingan. Khusus untuk anggota Super Blues yang bukan pemegang tiket musiman. Anggota dapat mendaftar secara berkelompok atau perorangan. Penjualan prioritas anggota Pendaftar yang berhasil dalam undian mendapat akses terlebih dahulu. Anggota yang tidak berhasil atau anggota Super Blues lainnya kemudian mendapat periode khusus untuk membeli sisa tiket (dibatasi 1 tiket per anggota). Penjualan kembali tiket musiman Berlangsung secara dinamis hingga hari pertandingan. Jika pemegang tiket musiman tidak dapat menghadiri pertandingan, mereka dapat melepas kursinya melalui platform penjualan kembali resmi klub sehingga anggota lain yang memenuhi syarat dapat langsung membelinya. Penjualan umum Hanya berlangsung jika masih ada tiket setelah seluruh periode penjualan untuk anggota berakhir (biasanya 2 pekan sebelum pertandingan). Untuk laga Premier League yang banyak diminati, tiket jarang mencapai tahap ini.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Ipswich Town di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, serta menawarkan pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Ipswich Town?

Harga tiket resmi pertandingan Ipswich Town di Portman Road bergantung pada kategori pertandingan, kategori usia yang berhak mendapat harga khusus, dan bagian tempat duduk yang Anda pilih.

Untuk musim 2026/27, klub tidak menaikkan harga tiket pertandingan dan mempertahankan struktur harga dasar yang sama seperti musim sebelumnya.

Pertandingan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan permintaan dan profil lawan:

Kategori A : Pertandingan besar melawan klub enam besar atau rival utama (misalnya derbi East Anglia serta tim-tim enam besar dari London atau Manchester).

Kategori B : Pertandingan reguler melawan tim papan tengah atau tim dari tingkat yang lebih rendah.

Secara umum, harga tiket masuk umum untuk orang dewasa yang dibeli langsung dari klub biasanya berkisar dari £27 hingga lebih dari £38, bergantung pada apakah pertandingan termasuk Kategori A atau Kategori B serta apakah tempat duduk berada di tribun tingkat atas atau bawah.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Segala hal yang perlu Anda ketahui tentang Portman Road

Portman Road merupakan stadion kandang bersejarah Ipswich Town F.C. dan stadion sepakbola dengan kapasitas terbesar di East Anglia (30.311 kursi). Stadion ini termasuk salah satu arena sepakbola tradisional yang paling dicintai di Inggris dan telah digunakan Ipswich Town tanpa henti sejak 1884.

Sejak 1855, lahan Portman Road digunakan oleh East Suffolk Cricket Club. Ketika Ipswich Town tiba pada 1884, mereka bermain di lapangan yang bertumpang tindih dengan area tengah lapangan kriket dan mengosongkannya setiap musim panas agar pertandingan kriket dapat kembali digelar.

Setelah terbitnya Taylor Report, Portman Road menjadi stadion pertama di Premier League yang memiliki tribun dengan seluruh tempat duduk di keempat sisinya pada 1992. Perluasan besar pada pergantian milenium membangun ulang kedua tribun di belakang gawang dan meningkatkan kapasitasnya menjadi lebih dari 30.000.

Momen berkesan di Portman Road

Rekor penonton: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Laga putaran kelima Piala FA ini menarik 38.010 penonton, rekor sepanjang masa. Penggemar memadati setiap sudut tribun berdiri lama untuk menyaksikan pertemuan legendaris tersebut.

Peragaan taktik gemilang: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Stadion yang penuh sesak menyaksikan tim asuhan Bobby Robson menaklukkan Barcelona yang diperkuat dua legenda sepakbola, Johan Cruyff dan Johan Neeskens, lewat gol Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot.

Kebangkitan setelah 22 tahun: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Gol Wes Burns dan Omari Hutchinson memicu serbuan besar-besaran penonton ke lapangan dan gemuruh sorak-sorai saat tim asuhan Kieran McKenna memastikan promosi dua musim beruntun, kembali ke Premier League setelah absen selama 22 tahun.

Rekor Eropa yang luar biasa: Portman Road dikenal sebagai tempat yang sulit ditaklukkan tim-tim asing. Ipswich Town memegang rekor kandang luar biasa tanpa kekalahan di kompetisi Eropa: dari 31 pertandingan kandang, mereka tidak pernah kalah dan mengalahkan klub-klub besar seperti AC Milan, Inter, dan Real Madrid.

Bintang musik pop: Di luar sepakbola, Portman Road juga menjadi tempat konser musik besar Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, dan Pink. Pada musim panas 2025, Ed Sheeran, bintang dunia yang merupakan penggemar Ipswich Town seumur hidup sekaligus pemegang saham minoritas klub, menggelar rangkaian pertunjukan bersejarah selama tiga malam di stadion tersebut.

Rekor dan statistik Ipswich Town

Ipswich Town Football Club memiliki kedudukan legendaris yang unik dalam sejarah sepakbola Inggris, ditandai oleh tiga gelar utamanya dan rekor kandang di Eropa yang tak tertandingi.

Meski berasal dari daerah yang relatif kurang dikenal dalam dunia sepakbola, klub yang berbasis di Suffolk ini menaklukkan Inggris dan Eropa pada masa keemasannya di pertengahan abad ke-20.

Gelar klub dan pencapaian trofi

Juara Divisi Pertama : Sekali (1961-62)

Juara Piala FA : Sekali (1977-78)

Juara Piala UEFA : Sekali (1980-81)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Mick Mills (741), John Wark (678)

Gol terbanyak: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Tempat lahirnya manajer timnas Inggris

Ipswich terkenal karena mengembangkan manajer kelas dunia. Sir Alf Ramsey (yang menjuarai liga bersama Ipswich pada 1962) dan Sir Bobby Robson (yang menjuarai Piala FA dan Piala UEFA) sama-sama langsung beralih dari kursi manajer di Portman Road untuk menangani timnas Inggris, membawa tim tersebut ke era-era terbaiknya di Piala Dunia.

Julukan terkenal Ipswich Town

Meski awalnya dijuluki Ipswich Town, penggemar lawan dengan nada bercanda memberi mereka julukan yang merujuk pada traktor saat tampil di Premier League pada 2000-01, karena akar pertanian Suffolk. Klub dan para penggemarnya dengan bangga mengadopsi julukan tersebut.



