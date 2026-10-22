Cara mendapatkan tiket Ipswich Town musim 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, dan informasi tiket musiman

Ipswich Town langsung kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, di bawah arahan Gary O'Neil, mereka berharap bisa bertahan lebih lama. Anda dapat memesan tiket pertandingan hari ini untuk mendapatkan tempat duduk di Portman Road maupun di stadion lain.

Para pendukung Ipswich Town tentu masih bergembira setelah tim finis di posisi kedua Championship dan meraih promosi otomatis musim lalu. Semangat tinggi itu pun berlanjut ke musim baru.

Ipswich mencatatkan penampilan impresif di kandang dan menunjukkan ketangguhan saat bertandang. Mereka harus mempertahankan kualitas tersebut sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Ipswich Town, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Ipswich Town mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Jumat, 23 Oktober (20.00) Ipswich Town vs Nottingham Forest Tiket Portman Road (Kandang) Sabtu, 31 Oktober (15.00) Hull City vs Ipswich Town Tiket MKM Stadium (Tandang) Minggu, 8 November (14.00) Ipswich Town vs Bournemouth Tiket Portman Road (Kandang) Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Sabtu, 28 November (17.30) Ipswich Town vs Aston Villa Tiket Portman Road (Kandang) Selasa, 1 Desember (20.00) Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (Tandang) Sabtu, 5 Desember (20.00) Leeds United vs Ipswich Town Tiket Elland Road (Tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Ipswich Town vs Newcastle United Tiket Portman Road (Kandang) Minggu, 20 Desember (14.00) Brighton & Hove Albion vs Ipswich Town Tiket American Express Stadium (Tandang) Sabtu, 26 Desember (15.00) Ipswich Town vs Brentford Tiket Portman Road (Kandang) Rabu, 30 Desember (20.15) Ipswich Town vs Chelsea Tiket Portman Road (Kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Arsenal vs Ipswich Town Tiket Emirates Stadium (Tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (Kandang)

Cara membeli tiket Ipswich Town

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi Ipswich Town adalah melalui Portal E-Ticketing klub. Anda harus membuat akun digital klub dan masuk melalui sistem masuk tunggal.

Tiket juga dapat dibeli langsung di Planet Blue Superstore milik klub, yang terletak di Portman Road. Namun, pembelian langsung biasanya hanya dapat dilakukan pada hari tanpa pertandingan dan dalam kesempatan langka ketika tiket masih tersedia.

Tahapan & jadwal penjualan tiket

Tahap penjualan Waktu & ketentuan Undian tiket Dibuka sekitar 4 pekan sebelum pertandingan. Khusus untuk anggota Super Blues yang bukan pemegang tiket musiman. Anggota dapat mendaftar secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Penjualan prioritas anggota Anggota yang terpilih dalam undian mendapat akses terlebih dahulu. Anggota yang tidak terpilih atau anggota Super Blues lainnya kemudian mendapat periode khusus untuk membeli sisa tiket (maksimal 1 tiket per anggota). Penjualan kembali tiket musiman Berlangsung secara dinamis hingga hari pertandingan. Jika pemegang tiket musiman tidak dapat menghadiri pertandingan, mereka dapat menawarkan tempat duduknya melalui platform pertukaran resmi klub agar langsung dapat dibeli anggota lain yang memenuhi syarat. Penjualan umum Hanya berlangsung jika masih ada tiket setelah seluruh tahap penjualan untuk anggota berakhir (biasanya 2 pekan sebelum pertandingan). Pertandingan Premier League yang menarik banyak perhatian jarang mencapai tahap ini.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Ipswich Town di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi suporter yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Ipswich Town?

Harga tiket resmi pertandingan Ipswich Town di Portman Road bergantung pada kategori pertandingan, kategori potongan harga berdasarkan usia, dan bagian tempat duduk yang dipilih.

Untuk musim 2026/27, klub membekukan harga tiket pertandingan dan mempertahankan struktur harga dasar yang sama seperti musim sebelumnya.

Pertandingan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan permintaan dan profil lawan:

Kategori A : Pertandingan besar melawan klub enam besar atau rival utama (misalnya, derbi East Anglia serta tim-tim enam besar dari London dan Manchester).

Kategori B : Pertandingan reguler melawan tim papan tengah atau tim dari divisi yang lebih rendah.

Secara umum, harga tiket masuk umum untuk dewasa yang dibeli langsung dari klub berkisar antara £27 hingga £38 lebih, bergantung pada kategori A atau B serta tempat duduk di tingkat atas atau bawah.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Portman Road

Portman Road adalah stadion kandang bersejarah Ipswich Town F.C. dan stadion sepak bola berkapasitas terbesar di East Anglia (30.311 tempat duduk). Stadion ini termasuk salah satu tempat sepak bola tradisional yang paling dicintai di Inggris dan terus digunakan Ipswich Town sejak 1884.

Sejak 1855, lokasi Portman Road digunakan oleh East Suffolk Cricket Club. Ketika Ipswich Town tiba pada 1884, mereka bermain di lapangan yang tumpang tindih dengan area tengah lapangan kriket dan mengosongkannya setiap musim panas agar pertandingan kriket dapat kembali digelar.

Setelah terbitnya Taylor Report, Portman Road menjadi stadion pertama di Premier League yang memiliki tribune dengan seluruh tempat duduk di keempat sisinya pada 1992. Perluasan besar pada pergantian milenium membangun ulang kedua tribune di belakang gawang dan meningkatkan kapasitas stadion menjadi lebih dari 30.000.

Momen berkesan di Portman Road

Rekor penonton: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Laga putaran kelima Piala FA itu menarik 38.010 penonton, jumlah terbanyak sepanjang masa. Para suporter memadati setiap sudut tribune berdiri lama untuk menyaksikan duel legendaris tersebut.

Penampilan taktis gemilang: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Stadion yang penuh sesak menyaksikan tim asuhan Bobby Robson menaklukkan Barcelona yang diperkuat dua nama besar sepak bola, Johan Cruyff dan Johan Neeskens, melalui gol Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot.

Kebangkitan setelah 22 tahun: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Gol Wes Burns dan Omari Hutchinson memicu serbuan besar suporter ke lapangan dan gemuruh stadion ketika tim asuhan Kieran McKenna memastikan promosi dua musim beruntun serta kembali ke Premier League setelah 22 tahun absen.

Rekor kandang luar biasa di Eropa: Portman Road dikenal sebagai tempat yang sulit bagi tim-tim asing. Ipswich Town memiliki rekor kandang luar biasa tanpa kekalahan di kompetisi Eropa. Dalam 31 pertandingan kandang, mereka tidak pernah kalah dan pernah mengalahkan tim-tim besar seperti AC Milan, Inter, dan Real Madrid.

Para bintang musik pop: Di luar sepak bola, Portman Road juga menjadi tempat konser musik berskala besar oleh Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, dan Pink. Pada musim panas 2025, bintang dunia sekaligus penggemar Ipswich Town seumur hidup dan pemegang saham minoritas klub, Ed Sheeran, menggelar rangkaian konser bersejarah selama tiga malam di stadion tersebut.

Rekor dan statistik Ipswich Town

Ipswich Town Football Club memiliki status legendaris yang khas dalam sejarah sepak bola Inggris, ditandai oleh tiga gelar utama dan rekor kandang di Eropa yang tak tertandingi.

Meski berasal dari wilayah yang relatif kurang dikenal dalam sepak bola, klub yang berbasis di Suffolk ini menaklukkan Inggris dan Eropa pada masa-masa keemasannya di pertengahan abad ke-20.

Gelar klub dan trofi utama

Juara Divisi Pertama : Sekali (1961-62)

Juara Piala FA : Sekali (1977-78)

Juara Piala UEFA : Sekali (1980-81)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Mick Mills (741), John Wark (678)

Gol terbanyak: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Tempat lahirnya manajer timnas Inggris

Ipswich dikenal sebagai tempat berkembangnya manajer-manajer kelas dunia. Sir Alf Ramsey (yang menjuarai liga pada 1962 bersama Ipswich) dan Sir Bobby Robson (yang menjuarai Piala FA dan Piala UEFA) sama-sama langsung beralih dari kursi manajer di Portman Road untuk menangani timnas Inggris, lalu memimpin tim tersebut dalam era-era terbaiknya di Piala Dunia.

Julukan terkenal Ipswich Town

Awalnya dikenal dengan julukan yang merujuk pada warna biru, Ipswich Town kemudian mendapat julukan yang berkaitan dengan traktor dari suporter lawan saat tampil di Premier League pada 2000-01 karena akar pertanian Suffolk. Klub dan para suporternya dengan bangga mengadopsi julukan tersebut.



