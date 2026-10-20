Ipswich Town langsung kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, di bawah arahan Gary O'Neil, mereka berharap bisa bertahan lebih lama. Anda bisa mengamankan tempat di Portman Road maupun stadion lainnya dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Para pendukung Ipswich Town masih diliputi kegembiraan setelah timnya finis kedua di Championship dan meraih promosi otomatis musim lalu. Semangat itu pun berlanjut ke musim baru.

Ipswich tampil mengesankan di kandang dan menunjukkan ketangguhan saat bertandang. Mereka perlu mempertahankan kualitas tersebut sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat di pertandingan Ipswich Town, termasuk lokasi pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Ipswich Town mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Jumat, 23 Oktober (20.00) Ipswich Town vs Nottingham Forest Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 31 Oktober (15.00) Hull City vs Ipswich Town Tiket MKM Stadium (tandang) Minggu, 8 November (14.00) Ipswich Town vs Bournemouth Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium (tandang) Sabtu, 28 November (17.30) Ipswich Town vs Aston Villa Tiket Portman Road (kandang) Selasa, 1 Desember (20.00) Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (tandang) Sabtu, 5 Desember (20.00) Leeds United vs Ipswich Town Tiket Elland Road (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Ipswich Town vs Newcastle United Tiket Portman Road (kandang) Minggu, 20 Desember (14.00) Brighton & Hove Albion vs Ipswich Town Tiket American Express Stadium (tandang) Sabtu, 26 Desember (15.00) Ipswich Town vs Brentford Tiket Portman Road (kandang) Rabu, 30 Desember (20.15) Ipswich Town vs Chelsea Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Arsenal vs Ipswich Town Tiket Emirates Stadium (tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (kandang)

Cara membeli tiket Ipswich Town

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi Ipswich Town adalah melalui Portal E-Ticketing klub. Anda harus membuat akun digital klub dan masuk melalui sistem masuk tunggal.

Tiket juga dapat dibeli langsung di Planet Blue Superstore milik klub yang terletak di Portman Road. Namun, pembelian langsung biasanya hanya dapat dilakukan pada hari tanpa pertandingan dan dalam kesempatan langka ketika tiket masih tersedia.

Tahapan & jadwal penjualan tiket

Tahap penjualan Waktu & ketentuan Undian tiket Dibuka sekitar 4 minggu sebelum pertandingan, khusus bagi anggota Super Blues yang bukan pemegang tiket musiman. Anggota dapat mendaftar secara berkelompok atau perorangan. Penjualan prioritas anggota Pendaftar yang berhasil dalam undian mendapat akses terlebih dahulu. Anggota yang tidak berhasil atau anggota Super Blues lainnya kemudian mendapat periode khusus untuk membeli sisa tiket (maksimal 1 tiket per anggota). Penjualan kembali tiket musiman Berlangsung sesuai ketersediaan hingga hari pertandingan. Jika pemegang tiket musiman tidak dapat menghadiri pertandingan, mereka dapat melepas tempat duduknya melalui platform penjualan kembali resmi klub sehingga anggota lain yang memenuhi syarat dapat langsung membelinya. Penjualan umum Hanya berlangsung jika masih ada tiket setelah seluruh tahap penjualan untuk anggota ditutup (biasanya 2 minggu sebelum pertandingan). Pertandingan Premier League yang menyita perhatian jarang mencapai tahap ini.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Ipswich Town di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Ipswich Town?

Harga tiket resmi pertandingan Ipswich Town di Portman Road bergantung pada kategori pertandingan, kategori potongan harga berdasarkan usia, dan bagian tempat duduk yang dipilih.

Untuk musim 2026/27, klub tidak menaikkan harga tiket pertandingan dan mempertahankan struktur harga dasar yang sama seperti musim sebelumnya.

Pertandingan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan permintaan dan profil lawan:

Kategori A : Pertandingan besar melawan klub enam besar atau rival utama (misalnya, derbi East Anglia serta tim-tim enam besar dari London atau Manchester).

Kategori B : Pertandingan reguler melawan tim papan tengah atau tim dari kasta yang lebih rendah.

Secara umum, harga tiket masuk reguler untuk penonton dewasa yang dibeli langsung dari klub berkisar dari £27 hingga £38 lebih, bergantung pada kategori A atau B serta lokasi tempat duduk di tribun atas atau bawah.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Portman Road

Portman Road adalah markas bersejarah Ipswich Town F.C. sekaligus stadion sepakbola berkapasitas terbesar di East Anglia (30.311 tempat duduk). Stadion ini merupakan salah satu arena sepakbola tradisional yang paling dicintai di Inggris dan telah digunakan Ipswich Town tanpa henti sejak 1884.

Sejak 1855, lokasi Portman Road digunakan oleh East Suffolk Cricket Club. Ketika Ipswich Town tiba pada 1884, mereka bermain di lapangan yang sebagian areanya tumpang tindih dengan area tengah lapangan kriket, lalu mengosongkannya setiap musim panas agar pertandingan kriket dapat kembali berlangsung.

Setelah terbitnya Taylor Report, Portman Road menjadi stadion pertama di Premier League yang memiliki tribun dengan tempat duduk di keempat sisinya pada 1992. Perluasan besar menjelang pergantian milenium membangun ulang kedua tribun di belakang gawang dan meningkatkan kapasitasnya menjadi lebih dari 30.000.

Momen berkesan di Portman Road

Rekor jumlah penonton: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Pertandingan putaran kelima Piala FA ini menarik 38.010 penonton, jumlah terbanyak sepanjang masa. Para penggemar memenuhi setiap sudut tribun berdiri lama untuk menyaksikan laga legendaris tersebut.

Keunggulan taktik: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Stadion yang penuh sesak menyaksikan anak asuh Bobby Robson menaklukkan Barcelona yang diperkuat dua legenda sepakbola, Johan Cruyff dan Johan Neeskens, berkat gol Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot.

Kebangkitan setelah 22 tahun: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Gol Wes Burns dan Omari Hutchinson memicu ribuan pendukung memasuki lapangan dan sorak-sorai membahana ketika tim asuhan Kieran McKenna memastikan promosi dua musim berturut-turut serta kembali ke Premier League setelah 22 tahun absen.

Rekor istimewa di kompetisi Eropa: Portman Road terkenal sebagai tempat yang sulit bagi tim-tim asing. Ipswich Town memiliki rekor kandang luar biasa tanpa kekalahan di kompetisi Eropa. Mereka memainkan 31 pertandingan kandang tanpa sekali pun kalah dan mengalahkan tim-tim besar seperti AC Milan, Inter, dan Real Madrid.

Bintang musik pop: Di luar sepakbola, Portman Road juga menjadi tempat konser besar Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, dan Pink. Pada musim panas 2025, megabintang dunia sekaligus pendukung Ipswich Town seumur hidup dan pemegang saham minoritas klub, Ed Sheeran, menggelar tiga konser bersejarah di stadion tersebut.

Rekor dan statistik Ipswich Town

Ipswich Town Football Club memiliki tempat tersendiri yang melegenda dalam sejarah sepakbola Inggris, ditandai dengan tiga gelar utama dan rekor kandang di kompetisi Eropa yang tak tertandingi.

Meski berasal dari wilayah yang relatif jarang mendapat sorotan dalam sepakbola, klub asal Suffolk ini berjaya di Inggris dan Eropa pada era keemasannya di pertengahan abad ke-20.

Gelar klub dan pencapaian utama

Juara Divisi Pertama : Satu kali (1961-62)

Juara Piala FA : Satu kali (1977-78)

Juara Piala UEFA : Satu kali (1980-81)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Mick Mills (741), John Wark (678)

Gol terbanyak: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Tempat lahirnya pelatih timnas Inggris

Ipswich dikenal melahirkan pelatih-pelatih kelas dunia. Baik Sir Alf Ramsey (yang memenangi gelar liga 1962 bersama Ipswich) maupun Sir Bobby Robson (yang memenangi Piala FA dan Piala UEFA) langsung beralih dari kursi pelatih di Portman Road untuk menangani timnas Inggris dan memimpin tim itu dalam era-era terbaiknya di Piala Dunia.

Asal-usul julukan terkenal Ipswich Town

Awalnya dijuluki 'The Blues', Ipswich kemudian mendapat julukan 'Tractor Boys' dari para pendukung lawan selama kiprah mereka di Premier League pada 2000-01, sebagai gurauan yang merujuk pada latar belakang pertanian Suffolk. Klub dan para penggemarnya pun dengan bangga mengadopsi julukan tersebut.



