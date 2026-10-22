Ipswich Town langsung kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, di bawah arahan Gary O'Neil, mereka berharap bisa bertahan lebih lama. Anda dapat mengamankan tempat di Portman Road maupun stadion lainnya dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Para pendukung Ipswich Town tentu masih bergembira setelah tim mereka finis kedua di Championship dan meraih promosi otomatis musim lalu. Semangat itu pun berlanjut hingga musim baru.

Ipswich tampil mengesankan di kandang dan menunjukkan ketangguhan saat bertandang. Mereka perlu mempertahankan kualitas tersebut sepanjang musim agar terhindar dari degradasi.

Berikut informasi terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket pertandingan Ipswich Town, termasuk tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Ipswich Town mendatang

Tanggal & Waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 31 Oktober (15.00) Hull City vs Ipswich Town Tiket MKM Stadium (Tandang) Minggu, 8 November (14.00) Ipswich Town vs Bournemouth Tiket Portman Road (Kandang) Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Sabtu, 28 November (17.30) Ipswich Town vs Aston Villa Tiket Portman Road (Kandang) Selasa, 1 Desember (20.00) Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (Tandang) Sabtu, 5 Desember (20.00) Leeds United vs Ipswich Town Tiket Elland Road (Tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Ipswich Town vs Newcastle United Tiket Portman Road (Kandang) Minggu, 20 Desember (14.00) Brighton & Hove Albion vs Ipswich Town Tiket American Express Stadium (Tandang) Sabtu, 26 Desember (15.00) Ipswich Town vs Brentford Tiket Portman Road (Kandang) Rabu, 30 Desember (20.15) Ipswich Town vs Chelsea Tiket Portman Road (Kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Arsenal vs Ipswich Town Tiket Emirates Stadium (Tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (Kandang)

Cara membeli tiket Ipswich Town

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi Ipswich Town adalah melalui Portal E-Ticketing klub. Anda harus membuat akun digital klub dan masuk melalui sistem sekali masuk.

Tiket juga dapat dibeli langsung di Planet Blue Superstore milik klub, yang terletak di Portman Road. Namun, pembelian langsung biasanya hanya memungkinkan pada hari tanpa pertandingan dan pada kesempatan langka ketika tiket masih tersedia.

Tahapan & jadwal penjualan tiket

Tahap penjualan Waktu & ketentuan Undian tiket Dibuka sekitar 4 minggu sebelum pertandingan. Khusus untuk anggota Super Blues yang bukan pemegang tiket musiman. Anggota dapat mendaftar secara berkelompok atau perorangan. Penjualan prioritas anggota Pendaftar yang berhasil dalam undian mendapat akses terlebih dahulu. Anggota yang tidak berhasil dalam undian atau anggota Super Blues lainnya kemudian mendapat kesempatan khusus untuk membeli tiket yang tersisa (maksimal 1 tiket per anggota). Penjualan kembali tiket musiman Berlangsung secara dinamis hingga hari pertandingan. Jika pemegang tiket musiman tidak dapat menghadiri pertandingan, mereka dapat melepas tempat duduknya melalui platform penjualan kembali resmi klub agar langsung dapat dibeli oleh anggota lain yang memenuhi syarat. Penjualan umum Hanya dilakukan jika tiket masih tersisa setelah seluruh tahap penjualan untuk anggota berakhir (biasanya 2 minggu sebelum pertandingan). Pertandingan Premier League yang menjadi sorotan jarang mencapai tahap ini.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Ipswich Town di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tiket melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Ipswich Town?

Harga tiket resmi pertandingan Ipswich Town di Portman Road bergantung pada kategori pertandingan, kategori potongan harga berdasarkan usia, dan sektor tempat duduk yang dipilih.

Untuk musim 2026/27, klub tidak menaikkan harga tiket pertandingan dan mempertahankan struktur harga dasar yang sama seperti musim sebelumnya.

Pertandingan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan permintaan dan profil lawan:

Kategori A : Pertandingan besar melawan klub enam besar atau rival terkemuka (misalnya, derbi East Anglia serta tim-tim besar dari London dan Manchester yang termasuk enam besar).

Kategori B : Pertandingan reguler melawan tim papan tengah atau tim dari kasta yang lebih rendah.

Secara umum, harga tiket masuk reguler untuk dewasa yang dibeli langsung dari klub biasanya berkisar antara £27 hingga lebih dari £38, bergantung pada kategori A atau B serta tempat duduk di tingkat atas atau bawah tribune.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Portman Road

Portman Road merupakan kandang bersejarah Ipswich Town F.C. dan stadion sepakbola berkapasitas terbesar di East Anglia (30.311 kursi). Stadion ini termasuk salah satu tempat pertandingan sepakbola tradisional yang paling dicintai di Inggris dan terus digunakan oleh Ipswich Town sejak 1884.

Sejak 1855, lokasi Portman Road digunakan oleh East Suffolk Cricket Club. Ketika Ipswich Town tiba pada 1884, mereka bermain di lapangan yang bertumpang tindih dengan area tengah lapangan kriket, lalu mengosongkannya setiap musim panas agar pertandingan kriket dapat kembali digelar.

Setelah terbitnya Taylor Report, Portman Road menjadi stadion pertama di Premier League yang memiliki tribune dengan seluruh tempat duduk di keempat sisinya pada 1992. Perluasan besar pada pergantian milenium membangun kembali kedua tribune di belakang gawang dan meningkatkan kapasitasnya menjadi lebih dari 30.000.

Momen berkesan di Portman Road

Rekor penonton: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Pertandingan putaran kelima Piala FA ini menarik 38.010 penonton, jumlah terbanyak sepanjang masa. Para penggemar memadati setiap sudut tribune berdiri lama untuk menyaksikan pertemuan legendaris tersebut.

Kecemerlangan taktik: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Stadion yang penuh sesak menyaksikan tim asuhan Bobby Robson menghancurkan Barcelona yang diperkuat dua legenda sepakbola, Johan Cruyff dan Johan Neeskens, lewat gol Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot.

Kebangkitan setelah 22 tahun: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Gol Wes Burns dan Omari Hutchinson memicu para penggemar berbondong-bondong masuk ke lapangan dan sorak-sorai riuh ketika tim asuhan Kieran McKenna memastikan promosi dua musim berturut-turut, kembali ke Premier League setelah 22 tahun absen.

Rekor Eropa yang luar biasa: Portman Road terkenal sebagai tempat yang menyulitkan tim-tim asing. Ipswich Town memiliki rekor kandang luar biasa tanpa kekalahan di kompetisi Eropa: mereka memainkan 31 pertandingan di kandang tanpa sekali pun kalah, termasuk saat mengalahkan tim-tim besar seperti AC Milan, Inter, dan Real Madrid.

Bintang musik pop: Di luar sepakbola, Portman Road juga pernah menjadi lokasi konser musik besar Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, dan Pink. Pada musim panas 2025, megabintang dunia, penggemar Ipswich Town seumur hidup sekaligus pemegang saham minoritas klub, Ed Sheeran, menggelar rangkaian konser bersejarah selama tiga malam di stadion tersebut.

Rekor dan statistik Ipswich Town

Ipswich Town Football Club memiliki tempat tersendiri yang melegenda dalam sejarah sepakbola Inggris, terutama berkat tiga gelar utamanya dan rekor kandang di Eropa yang tak tertandingi.

Meski berasal dari daerah yang relatif jarang mendapat sorotan dalam sepakbola, klub yang berbasis di Suffolk ini berjaya di Inggris dan Eropa pada masa keemasannya di pertengahan abad ke-20.

Gelar klub dan pencapaian penting

Juara Divisi Pertama : Sekali (1961-62)

Juara Piala FA : Sekali (1977-78)

Juara Piala UEFA : Sekali (1980-81)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Mick Mills (741), John Wark (678)

Gol terbanyak: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Tempat lahirnya manajer timnas Inggris

Ipswich dikenal menghasilkan manajer kelas dunia. Sir Alf Ramsey, yang menjuarai liga pada 1962 bersama Ipswich, dan Sir Bobby Robson, yang menjuarai Piala FA serta Piala UEFA, sama-sama langsung meninggalkan posisi manajer di Portman Road untuk menangani timnas Inggris dan membawa tim tersebut menjalani era-era terbaiknya di Piala Dunia.

Julukan terkenal “Pasukan Traktor”

Awalnya dijuluki “Si Biru”, Ipswich kemudian mendapat julukan “Pasukan Traktor” dari pendukung lawan secara berseloroh saat kiprah mereka di Premier League pada musim 2000-01, karena akar pertanian Suffolk. Klub dan para penggemarnya menerima julukan itu dengan bangga.



