Ipswich Town langsung kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, di bawah arahan Gary O'Neil, mereka berharap bisa bertahan lebih lama. Anda bisa mendapatkan kursi di Portman Road maupun stadion lainnya dengan memesan tiket pertandingan sekarang.

Pendukung Ipswich Town masih menikmati keberhasilan tim finis di posisi kedua Championship dan meraih promosi otomatis musim lalu. Semangat itu pun berlanjut ke musim baru.

Ipswich telah menampilkan sejumlah performa mengesankan di kandang dan menunjukkan daya juang dalam laga tandang. Mereka harus mempertahankan kualitas tersebut sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan kursi untuk pertandingan Ipswich Town, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Ipswich Town mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 21 November (15.00) Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tiket Tottenham Hotspur Stadium (tandang) Sabtu, 28 November (17.30) Ipswich Town vs Aston Villa Tiket Portman Road (kandang) Selasa, 1 Desember (20.00) Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (tandang) Sabtu, 5 Desember (20.00) Leeds United vs Ipswich Town Tiket Elland Road (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Ipswich Town vs Newcastle United Tiket Portman Road (kandang) Minggu, 20 Desember (14.00) Brighton & Hove Albion vs Ipswich Town Tiket American Express Stadium (tandang) Sabtu, 26 Desember (15.00) Ipswich Town vs Brentford Tiket Portman Road (kandang) Rabu, 30 Desember (20.15) Ipswich Town vs Chelsea Tiket Portman Road (kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Arsenal vs Ipswich Town Tiket Emirates Stadium (tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (kandang)

Cara membeli tiket Ipswich Town

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi Ipswich Town adalah melalui Portal E-Ticketing klub. Anda harus membuat akun digital klub dan masuk melalui sistem masuk tunggal.

Tiket juga dapat dibeli langsung di Planet Blue Superstore milik klub yang terletak di Portman Road. Namun, pembelian langsung biasanya hanya bisa dilakukan pada hari tanpa pertandingan dan dalam kesempatan langka ketika tiket masih tersedia.

Periode dan jadwal penjualan tiket

Tahap penjualan Waktu & ketentuan Undian tiket Dibuka sekitar 4 minggu sebelum pertandingan. Khusus bagi anggota Super Blues yang bukan pemegang tiket musiman. Anggota dapat mendaftar secara berkelompok atau perorangan. Penjualan prioritas anggota Pendaftar yang berhasil dalam undian mendapat akses terlebih dahulu. Anggota yang tidak berhasil atau anggota Super Blues lainnya kemudian mendapat periode khusus untuk membeli sisa tiket (dibatasi 1 tiket per anggota). Penjualan kembali tiket musiman Berlangsung secara dinamis hingga hari pertandingan. Jika pemegang tiket musiman tidak dapat menghadiri laga, mereka dapat melepas kursinya melalui platform penjualan kembali resmi klub sehingga anggota lain yang memenuhi syarat dapat langsung membelinya. Penjualan umum Hanya berlangsung jika masih ada tiket setelah seluruh periode penjualan untuk anggota berakhir (biasanya 2 minggu sebelum pertandingan). Laga Premier League yang menarik banyak perhatian jarang mencapai tahap ini.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Ipswich Town di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi suporter yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Ipswich Town?

Harga tiket resmi pertandingan Ipswich Town di Portman Road bergantung pada kategori pertandingan, kelompok usia yang berhak mendapat potongan harga, dan area tempat duduk pilihan Anda.

Untuk musim 2026/27, klub tidak menaikkan harga tiket pertandingan dan mempertahankan struktur harga dasar yang sama seperti musim sebelumnya.

Pertandingan dibagi ke dalam dua kategori utama berdasarkan permintaan dan profil lawan:

Kategori A : Pertandingan yang menarik banyak perhatian melawan klub enam besar atau rival utama (misalnya, derbi East Anglia serta tim-tim enam besar dari London dan Manchester).

: Pertandingan yang menarik banyak perhatian melawan klub enam besar atau rival utama (misalnya, derbi East Anglia serta tim-tim enam besar dari London dan Manchester). Kategori B: Pertandingan reguler melawan tim papan tengah atau tim dari level yang lebih rendah.

Secara umum, harga tiket masuk umum untuk dewasa yang dibeli langsung dari klub berkisar dari £27 hingga £38 ke atas, bergantung pada kategori A atau B pertandingan serta pilihan tempat duduk di tingkat atas atau bawah tribune.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Portman Road

Portman Road adalah kandang bersejarah Ipswich Town F.C. dan stadion sepakbola dengan kapasitas terbesar di East Anglia (30.311 kursi). Stadion ini merupakan salah satu arena sepakbola tradisional yang paling dicintai di Inggris dan telah terus digunakan oleh Ipswich Town sejak 1884.

Sejak 1855, lokasi Portman Road digunakan oleh East Suffolk Cricket Club. Ketika Ipswich Town datang pada 1884, mereka bermain di lapangan yang bertumpang tindih dengan area tengah lapangan kriket. Mereka mengosongkannya setiap musim panas agar pertandingan kriket dapat kembali berlangsung.

Setelah terbitnya Taylor Report, Portman Road menjadi stadion pertama di Premier League yang memiliki tribune dengan seluruh tempat duduk di keempat sisinya pada 1992. Perluasan besar-besaran pada pergantian milenium membangun kembali kedua tribune di belakang gawang dan meningkatkan kapasitasnya menjadi lebih dari 30.000.

Momen berkesan di Portman Road

Rekor jumlah penonton: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Laga putaran kelima Piala FA ini menarik 38.010 penonton, rekor terbanyak sepanjang masa. Suporter memadati setiap sudut tribune berdiri lama untuk menyaksikan pertandingan legendaris tersebut.

: Laga putaran kelima Piala FA ini menarik 38.010 penonton, rekor terbanyak sepanjang masa. Suporter memadati setiap sudut tribune berdiri lama untuk menyaksikan pertandingan legendaris tersebut. Peragaan taktik gemilang: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Stadion yang penuh sesak menyaksikan tim asuhan Bobby Robson mengalahkan Barcelona yang diperkuat dua nama besar sepakbola (Johan Cruyff dan Johan Neeskens) dengan telak, berkat gol Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot.

: Stadion yang penuh sesak menyaksikan tim asuhan Bobby Robson mengalahkan Barcelona yang diperkuat dua nama besar sepakbola (Johan Cruyff dan Johan Neeskens) dengan telak, berkat gol Eric Gates, Trevor Whymark, dan Brian Talbot. Kebangkitan setelah 22 tahun: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024): Gol Wes Burns dan Omari Hutchinson memicu ribuan suporter masuk ke lapangan dan sorak-sorai membahana ketika tim asuhan Kieran McKenna memastikan promosi dua musim berturut-turut, sekaligus kembali ke Premier League setelah absen selama 22 tahun.

Rekor kandang di kompetisi Eropa: Portman Road dikenal sebagai tempat yang sulit ditaklukkan tim-tim asing. Ipswich Town memiliki rekor kandang luar biasa tanpa kekalahan di kompetisi Eropa. Mereka memainkan 31 pertandingan kandang tanpa sekali pun kalah dan mengalahkan klub-klub besar seperti AC Milan, Inter, dan Real Madrid.

Para bintang musik: Di luar sepakbola, Portman Road juga menjadi tempat konser musik besar Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, dan Pink. Pada musim panas 2025, Ed Sheeran, bintang dunia yang menjadi pendukung Ipswich Town seumur hidup sekaligus pemegang saham minoritas klub, menggelar rangkaian pertunjukan bersejarah selama tiga malam di stadion tersebut.

Rekor dan statistik Ipswich Town

Ipswich Town Football Club memiliki status legendaris yang khas dalam sejarah sepakbola Inggris, ditandai oleh tiga gelar utama dan rekor kandang di kompetisi Eropa yang tak tertandingi.

Meski berasal dari wilayah yang relatif kurang dikenal dalam sepakbola, klub asal Suffolk ini berjaya di Inggris dan Eropa pada masa-masa keemasannya di pertengahan abad ke-20.

Gelar klub dan pencapaian utama

Juara Divisi Pertama : Sekali (1961-62)

: Sekali (1961-62) Juara Piala FA : Sekali (1977-78)

: Sekali (1977-78) Juara Piala UEFA: Sekali (1980-81)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Mick Mills (741), John Wark (678)

Gol terbanyak: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Tempat lahirnya pelatih timnas Inggris

Ipswich dikenal sebagai tempat berkembangnya pelatih-pelatih kelas dunia. Sir Alf Ramsey (yang memenangi gelar liga 1962 bersama Ipswich) dan Sir Bobby Robson (yang memenangi Piala FA dan Piala UEFA) sama-sama langsung beralih dari kursi pelatih di Portman Road untuk menangani timnas Inggris, membawa tim tersebut ke era-era terbesarnya di Piala Dunia.

Asal-usul julukan Si Anak Traktor

Awalnya dijuluki 'Si Biru', Ipswich mendapat julukan 'Si Anak Traktor' dari suporter lawan secara jenaka saat berlaga di Premier League musim 2000/01 karena akar pertanian Suffolk. Klub dan para suporternya dengan bangga mengadopsi julukan itu.