Setelah absen selama satu dekade, Hull City akhirnya kembali ke Premier League. Anda bisa menyaksikan mereka bertanding langsung musim ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Suporter Hull City tentu masih diliputi kegembiraan setelah tim mereka mengalahkan Middlesbrough di final play-off Championship di Stadion Wembley pada Mei lalu. Semangat itu pun berlanjut ke musim baru.

Tim asuhan Sergej Jakirović tampil impresif di kandang, termasuk saat menang 2-0 atas Man Utd. Mereka juga menunjukkan ketangguhan dalam laga tandang, kualitas yang harus dipertahankan sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Hull City, mulai dari tempat pembelian, harga, hingga hal lainnya.

Jadwal pertandingan Hull City mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 31 Oktober (15.00) Hull City vs Ipswich Town Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 7 November (15.00) Arsenal vs Hull City Tiket Stadion Emirates (tandang) Minggu, 22 November (14.00) Hull City vs Brighton & Hove Albion Tiket Stadion MKM (kandang) Minggu, 29 November (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park (tandang) Rabu, 2 Desember (20.00) Hull City vs Nottingham Forest Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 5 Desember (15.00) Bournemouth vs Hull City Tiket Stadion Vitality (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Hull City vs Tottenham Hotspur Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 19 Desember (15.00) Manchester City vs Hull City Tiket Stadion Etihad (tandang) Sabtu, 26 Desember (17.30) Hull City vs Liverpool Tiket Stadion MKM (kandang) Selasa, 29 Desember (19.30) Hull City vs Leeds United Tiket Stadion MKM (kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Sunderland vs Hull City Tiket Stadium of Light (tandang) Selasa, 5 Januari (19.30) Nottingham Forest vs Hull City Tiket City Ground (tandang)

Cara membeli tiket Hull City

Anda dapat membeli tiket resmi Hull City melalui portal eTicketing klub, dengan menghubungi kantor tiket melalui telepon, atau langsung di kantor tiket. Pemegang kartu musiman dan anggota juga dapat menawarkan kembali tempat duduk mereka untuk laga kandang yang tiketnya telah habis melalui panduan resmi Hull City Ticket Exchange.

Tiket biasanya dirilis dalam beberapa tahap berdasarkan prioritas:

Akses prioritas : Anggota yang masih aktif mendapat kesempatan pertama untuk membeli tempat duduk sebelum penjualan umum dibuka.

Penjualan umum : Hanya dibuka jika masih ada tempat duduk setelah periode prioritas bagi anggota dan pemegang kartu musiman berakhir. Untuk pertandingan Premier League yang banyak diminati, tiket sering kali habis pada tahap keanggotaan atau prioritas.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Hull City di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang mencari tempat duduk melalui saluran alternatif, sekaligus pilihan tepercaya bagi suporter yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Hull City?

Harga tiket resmi pada hari pertandingan di Stadion MKM mulai dari £30 untuk dewasa, £16 untuk kategori dengan potongan harga, dan £8 untuk anak-anak. Harga pastinya bergantung pada kategori pertandingan, yakni tingkat ketenaran lawan, serta zona stadion tempat Anda duduk.

Pertandingan digolongkan ke dalam Kategori A, B, atau C. Laga yang banyak diminati, seperti melawan klub-klub “Big Six”, masuk Kategori A, sedangkan laga yang tidak terlalu menyita perhatian masuk Kategori C.

Harga dasar termurah, seperti yang tercantum di atas, selalu dihitung berdasarkan harga Zona 1 untuk pertandingan Kategori C. Harga meningkat sesuai dengan kategori pertandingan atau tingkat tempat duduk.

Bagian tempat duduk dan zona stadion

Stadion MKM dirancang sebagai stadion berbentuk mangkuk yang menyambung dengan satu tingkat tribune, kecuali Tribune Barat yang memiliki tingkat kedua. Stadion ini terbagi menjadi beberapa zona harga:

Tribune Timur Chris Chilton : Tribune satu tingkat yang membentang sepanjang lapangan. Blok-blok tengah menawarkan pemandangan premium dari sisi lapangan, sementara sudut tenggara memiliki area berdiri yang aman dan populer di kalangan suporter tuan rumah yang lantang mendukung tim.

Tribune Barat : Bagian paling megah di stadion. Tingkat bawah menampung bangku cadangan pemain, area media, dan ruang-ruang jamuan premium. Tingkat kedua yang lebih tinggi (Upper West) berada di puncak struktur harga stadion karena menawarkan pemandangan menyeluruh.

Tribune Utara : Secara tradisional ditempati suporter tuan rumah, terutama kelompok yang bernyanyi lebih lantang di blok N1–N5.

Tribune Selatan : Tribune yang diperuntukkan bagi keluarga. Area ini memiliki tempat duduk tanpa nomor yang ditentukan dan merupakan bagian dengan harga paling terjangkau di stadion.

Alokasi suporter tandang : Suporter tim tamu ditempatkan di sudut timur laut. Bagian ini mencakup sekitar 1.105 tempat berdiri yang aman.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion MKM

Stadion MKM adalah tempat olahraga dan hiburan serbaguna yang ikonik di Kingston upon Hull, Inggris. Dikenal dengan arsitektur kontemporernya yang khas, stadion ini menjadi markas bersama bagi klub sepakbola dan klub liga rugbi.

Gagasan pembangunan stadion ini muncul pada akhir 1990-an, ketika Dewan Kota Hull menjual saham di Kingston Communications dan menggunakan hasilnya untuk mendanai fasilitas mutakhir. Dibangun dengan biaya £44 juta, pengerjaannya hanya memakan waktu 14 bulan sebelum stadion resmi dibuka pada Desember 2002.

Stadion ini menjadi markas dua klub besar setelah keduanya meninggalkan stadion lama mereka yang bersejarah:

Hull City A.F.C. (Hull City), klub sepakbola yang pindah dari Boothferry Park

Hull FC (Hull FC), klub liga rugbi yang pindah dari The Boulevard

Momen-momen berkesan di Stadion MKM

Pertandingan perdana (Desember 2002) : Hull City mengalahkan Sunderland 1-0 dalam laga persahabatan untuk merebut ‘Raich Carter Trophy’ yang baru dibentuk. Steve Melton mencetak gol pertama dalam sejarah stadion tersebut.

Awal kiprah di Premier League (2008) : Setelah promosi ke kasta tertinggi, laga-laga kandang pertama Hull City di Premier League menjadi bagian dari sejarah klub, termasuk kemenangan terkenal 3-1 atas Liverpool.

Pertarungan 11 pemain (2003) : Pertandingan pertama Hull FC di stadion tersebut adalah laga Challenge Cup melawan Halifax. Meski dua pemain Hull diusir, skuad yang beranggotakan 11 pemain itu berjuang meraih kemenangan berkesan 24-16.

Pengembangan di masa depan: Struktur stadion dirancang secara cermat oleh Arup Sport dan Miller Partnership agar tingkat tribune tambahan dapat dibangun di atas Tribune Timur. Jika diperlukan, penambahan itu dapat meningkatkan kapasitas stadion menjadi 34.000 tempat duduk tanpa perubahan besar pada struktur yang ada.

Rekor dan statistik Hull City

Didirikan pada 1904, Hull City Association Football Club, yang dijuluki Hull City, memiliki sejarah menarik yang dibentuk oleh perjuangan di liga-liga bawah, kebangkitan dramatis menuju Premier League pada abad ke-21, dan kunjungan-kunjungan tak terlupakan ke Stadion Wembley.

Prestasi klub dan gelar utama

Juara kasta ketiga Inggris (League One / Division Three) : 4 kali

Pemenang play-off kasta kedua Inggris(Championship) : 3 kali

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Gol terbanyak: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Penantian 104 tahun berakhir (2008)

Setelah lebih dari satu abad bermain di liga-liga bawah, Hull City mencapai kasta tertinggi untuk pertama kalinya. Pahlawan setempat Dean Windass mencetak gol voli spektakuler pada babak pertama final play-off Championship di Wembley untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Bristol City. Kapten Ian Ashbee mencatat pencapaian terkenal dengan memimpin klub sebagai kapten di keempat kasta profesional.

Final Piala FA 2014 dan debut di Eropa

Hull City mencapai final kompetisi piala utama untuk pertama kalinya pada 2014. Dalam awal laga yang menggebrak di Wembley, gol James Chester dan Curtis Davies membawa Hull City unggul 2-0 atas Arsenal dalam delapan menit pertama. Arsenal bangkit untuk menang 3-2 melalui babak tambahan, tetapi perjalanan bersejarah itu mengantarkan Hull ke penampilan pertama sekaligus satu-satunya di Liga Europa UEFA pada musim 2014-15.



