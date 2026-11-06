Setelah satu dekade absen, Hull City akhirnya kembali ke Premier League. Anda bisa menyaksikan mereka bertanding langsung musim ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Para pendukung Hull City tentu masih bersemangat setelah tim mereka mengalahkan Middlesbrough di final play-off Championship di Stadion Wembley pada Mei lalu. Semangat itu berlanjut hingga musim baru.

Tim asuhan Sergej Jakirović tampil impresif di kandang, termasuk saat menang 2-0 atas Man Utd. Mereka juga menunjukkan ketangguhan dalam laga tandang, kualitas yang harus dipertahankan sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Hull City, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Hull City mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 7 Nov (15.00) Arsenal vs Hull City Tiket Emirates Stadium (tandang) Minggu, 22 Nov (14.00) Hull City vs Brighton & Hove Albion Tiket MKM Stadium (kandang) Minggu, 29 Nov (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park (tandang) Rabu, 2 Des (20.00) Hull City vs Nottingham Forest Tiket MKM Stadium (kandang) Sabtu, 5 Des (15.00) Bournemouth vs Hull City Tiket Vitality Stadium (tandang) Sabtu, 12 Des (15.00) Hull City vs Tottenham Hotspur Tiket MKM Stadium (kandang) Sabtu, 19 Des (15.00) Manchester City vs Hull City Tiket Etihad Stadium (tandang) Sabtu, 26 Des (17.30) Hull City vs Liverpool Tiket MKM Stadium (kandang) Selasa, 29 Des (19.30) Hull City vs Leeds United Tiket MKM Stadium (kandang) Sabtu, 2 Jan (15.00) Sunderland vs Hull City Tiket Stadium of Light (tandang) Selasa, 5 Jan (19.30) Nottingham Forest vs Hull City Tiket City Ground (tandang)

Cara membeli tiket Hull City

Anda dapat membeli tiket resmi Hull City melalui portal eTicketing klub, dengan menghubungi kantor tiket melalui telepon, atau secara langsung di kantor tiket. Pemegang kartu musiman dan anggota juga dapat menawarkan kembali tempat duduk mereka untuk laga kandang yang tiketnya telah terjual habis melalui panduan resmi Hull City Ticket Exchange.

Tiket biasanya dirilis dalam beberapa tahap berdasarkan prioritas:

Akses prioritas : Anggota yang masih aktif mendapat kesempatan pertama untuk membeli tempat duduk sebelum penjualan umum dibuka.

: Anggota yang masih aktif mendapat kesempatan pertama untuk membeli tempat duduk sebelum penjualan umum dibuka. Penjualan umum: Hanya dibuka jika masih ada tempat duduk setelah periode prioritas bagi anggota dan pemegang kartu musiman berakhir. Untuk pertandingan Premier League yang banyak diminati, tiket kerap habis pada tahap penjualan bagi anggota atau pemegang hak prioritas.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Hull City di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform penjualan terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui saluran alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Hull City?

Harga tiket resmi pertandingan di MKM Stadium mulai dari £30 untuk dewasa, £16 untuk kelompok yang mendapat potongan harga, dan £8 untuk anak-anak. Harga yang Anda bayar bergantung pada kategori pertandingan, yang ditentukan oleh profil lawan, serta zona tempat duduk di stadion.

Pertandingan dikelompokkan ke dalam Kategori A, B, atau C. Laga yang banyak diminati, seperti melawan tim-tim ‘Big Six’, masuk Kategori A, sedangkan pertandingan dengan profil lebih rendah masuk Kategori C.

Harga dasar termurah, seperti yang disebutkan di atas, selalu dihitung berdasarkan harga Zona 1 untuk pertandingan Kategori C. Harga naik seiring meningkatnya kategori pertandingan atau tingkatan tempat duduk.

Bagian tempat duduk dan zona stadion

MKM Stadium dirancang dengan tribun satu tingkat yang menyambung mengelilingi lapangan, kecuali Tribun Barat yang memiliki tingkat kedua. Stadion ini terbagi menjadi beberapa zona harga:

Tribun Timur Chris Chilton : Tribun satu tingkat yang membentang sepanjang lapangan. Blok-blok di tengah menawarkan pemandangan premium dari sisi lapangan, sementara sudut tenggara memiliki area berdiri yang aman dan populer di kalangan pendukung tuan rumah yang gemar bersorak.

: Tribun satu tingkat yang membentang sepanjang lapangan. Blok-blok di tengah menawarkan pemandangan premium dari sisi lapangan, sementara sudut tenggara memiliki area berdiri yang aman dan populer di kalangan pendukung tuan rumah yang gemar bersorak. Tribun Barat : Bagian stadion yang paling megah. Tingkat bawah menampung bangku cadangan pemain, area media, dan suite jamuan premium. Tingkat kedua yang lebih tinggi (Upper West) berada pada kelompok harga tertinggi stadion berkat pemandangan panoramanya.

: Bagian stadion yang paling megah. Tingkat bawah menampung bangku cadangan pemain, area media, dan suite jamuan premium. Tingkat kedua yang lebih tinggi (Upper West) berada pada kelompok harga tertinggi stadion berkat pemandangan panoramanya. Tribun Utara : Secara tradisional ditempati pendukung tuan rumah, terutama kelompok yang lebih lantang bernyanyi di blok N1–N5.

: Secara tradisional ditempati pendukung tuan rumah, terutama kelompok yang lebih lantang bernyanyi di blok N1–N5. Tribun Selatan : Tribun yang diperuntukkan bagi keluarga. Area ini memiliki tempat duduk tanpa nomor yang ditentukan sebelumnya dan merupakan bagian dengan harga lebih terjangkau dalam skema harga stadion.

: Tribun yang diperuntukkan bagi keluarga. Area ini memiliki tempat duduk tanpa nomor yang ditentukan sebelumnya dan merupakan bagian dengan harga lebih terjangkau dalam skema harga stadion. Alokasi untuk pendukung tim tamu: Pendukung tim tamu ditempatkan di sudut timur laut. Bagian ini mencakup sekitar 1.105 tempat berdiri yang aman.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali tiket di pasar sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MKM Stadium

MKM Stadium adalah arena olahraga dan hiburan serbaguna yang ikonis di Kingston upon Hull, Inggris. Dikenal dengan arsitektur kontemporernya yang khas, stadion ini menjadi markas bagi klub sepakbola sekaligus klub liga rugbi.

Rencana pembangunan stadion ini muncul pada akhir 1990-an ketika Hull City Council menjual saham di Kingston Communications dan menggunakan hasilnya untuk mendanai fasilitas mutakhir. Stadion tersebut dibangun dengan biaya £44 juta dalam waktu hanya 14 bulan sebelum resmi dibuka pada Desember 2002.

Stadion ini menjadi markas bagi dua klub besar yang pindah dari stadion bersejarah mereka yang telah menua:

Hull City A.F.C. (Hull City): tim sepakbola ini pindah dari Boothferry Park

(Hull City): tim sepakbola ini pindah dari Boothferry Park Hull FC (Hull FC): tim liga rugbi ini pindah dari The Boulevard

Momen berkesan di MKM Stadium

Pertandingan perdana (Desember 2002) : Hull City mengalahkan Sunderland 1-0 dalam laga persahabatan untuk merebut ‘Raich Carter Trophy’ yang baru dibentuk. Steve Melton mencetak gol pertama yang bersejarah di stadion tersebut.

: Hull City mengalahkan Sunderland 1-0 dalam laga persahabatan untuk merebut ‘Raich Carter Trophy’ yang baru dibentuk. Steve Melton mencetak gol pertama yang bersejarah di stadion tersebut. Awal kiprah di Premier League (2008) : Setelah promosi ke kasta tertinggi, pertandingan-pertandingan kandang pertama mereka di Premier League menjadi bagian dari sejarah klub, termasuk kemenangan terkenal 3-1 atas Liverpool.

: Setelah promosi ke kasta tertinggi, pertandingan-pertandingan kandang pertama mereka di Premier League menjadi bagian dari sejarah klub, termasuk kemenangan terkenal 3-1 atas Liverpool. Pertarungan 11 pemain (2003): Pertandingan pertama Hull FC di stadion tersebut adalah laga Challenge Cup melawan Halifax. Meski dua pemain Hull diusir keluar lapangan, skuad yang beranggotakan 11 pemain itu berjuang meraih kemenangan berkesan 24-16.

Perluasan di masa depan: Struktur stadion dirancang dengan cermat oleh Arup Sport dan Miller Partnership agar tingkat atas tambahan dapat dibangun di Tribun Timur. Jika diperlukan, kapasitasnya dapat ditingkatkan menjadi 34.000 tempat duduk tanpa perubahan besar pada struktur yang ada.

Rekor dan statistik Hull City

Didirikan pada 1904, Hull City Association Football Club memiliki sejarah menarik yang dibentuk oleh perjuangan di liga-liga kasta bawah, kebangkitan dramatis menuju Premier League pada abad ke-21, dan kunjungan-kunjungan tak terlupakan ke Stadion Wembley.

Gelar dan pencapaian trofi klub

Juara kasta ketiga Inggris (League One / Division Three) : 4 kali

: 4 kali Pemenang play-off kasta kedua Inggris (Championship): 3 kali

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Gol terbanyak: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Penantian 104 tahun berakhir (2008)

Setelah lebih dari satu abad bermain di liga-liga kasta bawah, Hull City mencapai kasta tertinggi untuk pertama kalinya. Pahlawan lokal Dean Windass mencetak gol voli spektakuler pada babak pertama final play-off Championship di Wembley untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Bristol City. Kapten Ian Ashbee juga mencatat pencapaian terkenal dengan memimpin klub sebagai kapten di keempat kasta profesional.

Final Piala FA 2014 & debut di Eropa

Hull City mencapai final kompetisi piala besar untuk pertama kalinya pada 2014. Dalam awal laga yang gemilang di Wembley, gol James Chester dan Curtis Davies membawa Hull City unggul 2-0 atas Arsenal dalam delapan menit pertama. Arsenal bangkit dan menang 3-2 setelah perpanjangan waktu, tetapi perjalanan bersejarah itu mengantarkan Hull ke kiprah pertama sekaligus satu-satunya di Liga Europa UEFA pada musim 2014/15.