Setelah absen selama satu dekade, Hull City akhirnya kembali ke Premier League. Anda bisa menyaksikan mereka bertanding langsung musim ini dengan memesan tiket pertandingan sekarang.

Suporter Hull City tentu masih bersemangat setelah tim mereka mengalahkan Middlesbrough dalam final play-off Championship di Stadion Wembley pada Mei. Semangat itu pun berlanjut ke musim baru.

Tim asuhan Sergej Jakirović tampil mengesankan di kandang, termasuk saat menang 2-0 atas Manchester United pada laga pembuka musim. Mereka juga menunjukkan ketangguhan saat bertandang, kualitas yang harus dipertahankan sepanjang musim jika ingin terhindar dari degradasi.

Berikut GOAL sajikan informasi tiket terbaru untuk pertandingan Hull City, termasuk tempat membeli tiket, harga, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Hull City mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Min, 22 Nov (14.00) Hull City vs Brighton & Hove Albion Tiket Stadion MKM (Kandang) Min, 29 Nov (14.05) Crystal Palace vs Hull City Tiket Selhurst Park (Tandang) Rab, 2 Des (20.00) Hull City vs Nottingham Forest Tiket Stadion MKM (Kandang) Sab, 5 Des (15.00) Bournemouth vs Hull City Tiket Stadion Vitality (Tandang) Sab, 12 Des (15.00) Hull City vs Tottenham Hotspur Tiket Stadion MKM (Kandang) Sab, 19 Des (15.00) Manchester City vs Hull City Tiket Stadion Etihad (Tandang) Sab, 26 Des (17.30) Hull City vs Liverpool Tiket Stadion MKM (Kandang) Sel, 29 Des (19.30) Hull City vs Leeds United Tiket Stadion MKM (Kandang) Sab, 2 Jan (15.00) Sunderland vs Hull City Tiket Stadium of Light (Tandang) Sel, 5 Jan (19.30) Nottingham Forest vs Hull City Tiket City Ground (Tandang)

Cara membeli tiket Hull City

Anda bisa membeli tiket resmi Hull City melalui portal eTicketing klub, dengan menghubungi kantor tiket, atau langsung di kantor tiket. Pemegang kartu musiman dan anggota juga dapat menawarkan kembali kursi untuk laga kandang yang tiketnya sudah habis melalui panduan resmi Hull City Ticket Exchange.

Tiket biasanya dijual dalam beberapa tahap prioritas:

Akses prioritas : Anggota yang masih aktif mendapat kesempatan pertama untuk membeli tiket sebelum penjualan umum.

: Anggota yang masih aktif mendapat kesempatan pertama untuk membeli tiket sebelum penjualan umum. Penjualan umum: Tahap ini hanya dibuka jika masih ada kursi setelah periode prioritas bagi anggota dan pemegang kartu musiman berakhir. Untuk pertandingan Premier League yang banyak diminati, tiket sering kali habis pada tahap penjualan prioritas bagi anggota.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Hull City di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang mencari tiket melalui jalur alternatif dan menawarkan pilihan tepercaya bagi penggemar yang ingin membeli tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Hull City?

Harga tiket resmi pertandingan di Stadion MKM mulai dari £30 untuk dewasa, £16 untuk kategori dengan potongan harga, dan £8 untuk junior. Harga yang dibayar bergantung pada kategori pertandingan, yang ditentukan oleh profil lawan, serta zona tempat duduk di stadion.

Pertandingan dikelompokkan ke dalam Kategori A, B, atau C. Laga yang banyak diminati, seperti melawan klub-klub "Big Six", masuk Kategori A, sedangkan pertandingan melawan tim yang kurang menyita perhatian masuk Kategori C.

Harga dasar termurah, seperti yang disebutkan di atas, selalu dihitung berdasarkan tarif Zona 1 untuk pertandingan Kategori C. Harga meningkat sesuai kategori pertandingan atau tingkat tempat duduk.

Bagian tribune dan zona stadion

Stadion MKM dirancang dengan tribune satu tingkat yang menyambung mengelilingi lapangan, kecuali Tribune Barat yang memiliki tingkat kedua. Stadion ini dibagi menjadi beberapa zona harga:

Tribune Timur Chris Chilton : Tribune satu tingkat yang membentang sepanjang lapangan. Blok-blok tengah menawarkan pemandangan premium dari sisi lapangan, sedangkan sudut tenggara memiliki area berdiri yang aman dan populer di kalangan suporter tuan rumah yang gemar bersorak.

: Tribune satu tingkat yang membentang sepanjang lapangan. Blok-blok tengah menawarkan pemandangan premium dari sisi lapangan, sedangkan sudut tenggara memiliki area berdiri yang aman dan populer di kalangan suporter tuan rumah yang gemar bersorak. Tribune Barat : Bagian stadion yang paling megah. Tingkat bawah menampung bangku cadangan pemain, area media, dan ruang keramahtamahan premium. Tingkat kedua yang lebih tinggi (Barat Atas) berada pada kelompok harga tertinggi di stadion berkat pemandangannya yang menyeluruh.

: Bagian stadion yang paling megah. Tingkat bawah menampung bangku cadangan pemain, area media, dan ruang keramahtamahan premium. Tingkat kedua yang lebih tinggi (Barat Atas) berada pada kelompok harga tertinggi di stadion berkat pemandangannya yang menyeluruh. Tribune Utara : Secara tradisional ditempati suporter tuan rumah, terutama kelompok yang paling lantang bernyanyi di blok N1–N5.

: Secara tradisional ditempati suporter tuan rumah, terutama kelompok yang paling lantang bernyanyi di blok N1–N5. Tribune Selatan : Tribune yang diperuntukkan bagi keluarga. Area ini memiliki tempat duduk tanpa nomor kursi yang ditentukan dan merupakan bagian dengan harga lebih terjangkau di stadion.

: Tribune yang diperuntukkan bagi keluarga. Area ini memiliki tempat duduk tanpa nomor kursi yang ditentukan dan merupakan bagian dengan harga lebih terjangkau di stadion. Alokasi suporter tandang: Suporter tim tamu ditempatkan di sudut timur laut. Bagian ini mencakup sekitar 1.105 tempat berdiri yang aman.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Stadion MKM

Stadion MKM adalah arena olahraga dan hiburan serbaguna yang ikonis di Kingston upon Hull, Inggris. Dikenal karena arsitektur kontemporernya yang khas, stadion ini menjadi kandang bagi dua tim, masing-masing dari cabang sepakbola dan liga rugbi.

Stadion ini mulai direncanakan pada akhir 1990-an ketika Dewan Kota Hull menjual saham di Kingston Communications dan menggunakan hasilnya untuk membiayai fasilitas modern. Dibangun dengan biaya £44 juta, pengerjaannya hanya memakan waktu 14 bulan sebelum resmi dibuka pada Desember 2002.

Stadion ini menjadi kandang bagi dua klub besar yang pindah dari stadion lama mereka yang bersejarah:

Hull City A.F.C. (Si Harimau), tim sepakbola yang pindah dari Boothferry Park

(Si Harimau), tim sepakbola yang pindah dari Boothferry Park Hull FC (Hull FC), tim liga rugbi yang pindah dari The Boulevard

Momen berkesan di Stadion MKM

Pertandingan perdana (Desember 2002) : Hull City mengalahkan Sunderland 1-0 dalam laga persahabatan untuk merebut 'Raich Carter Trophy' yang baru dibentuk. Steve Melton mencetak gol pertama yang bersejarah di stadion tersebut.

: Hull City mengalahkan Sunderland 1-0 dalam laga persahabatan untuk merebut 'Raich Carter Trophy' yang baru dibentuk. Steve Melton mencetak gol pertama yang bersejarah di stadion tersebut. Awal kiprah di Premier League (2008) : Setelah promosi ke kasta tertinggi, laga-laga kandang awal di Premier League menjadi bagian dari sejarah klub, termasuk kemenangan terkenal 3-1 atas Liverpool.

: Setelah promosi ke kasta tertinggi, laga-laga kandang awal di Premier League menjadi bagian dari sejarah klub, termasuk kemenangan terkenal 3-1 atas Liverpool. Pertarungan 11 pemain (2003): Laga pertama Hull FC di stadion tersebut adalah pertandingan Challenge Cup melawan Halifax. Meski dua pemain Hull mendapat kartu merah, skuad yang beranggotakan 11 pemain itu berjuang meraih kemenangan berkesan dengan skor 24-16.

Pengembangan mendatang: Struktur stadion ini dirancang oleh Arup Sport dan Miller Partnership agar tingkat atas tambahan dapat dibangun di atas Tribune Timur, sehingga kapasitasnya bisa ditingkatkan menjadi 34.000 kursi jika diperlukan.

Rekor dan statistik Hull City

Didirikan pada 1904, Hull City Association Football Club, yang dijuluki Si Harimau, memiliki sejarah menarik yang diwarnai perjuangan di liga-liga bawah, kebangkitan dramatis ke Premier League pada abad ke-21, dan lawatan tak terlupakan ke Stadion Wembley.

Gelar klub dan pencapaian utama

Juara kasta ketiga Inggris (League One / Divisi Tiga) : 4 kali

: 4 kali Kasta kedua Inggris (Championship), juara play-off: 3 kali

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Gol terbanyak: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Penantian 104 tahun berakhir (2008)

Setelah lebih dari satu abad bermain di liga-liga bawah, Hull City mencapai kasta tertinggi untuk pertama kalinya. Pahlawan setempat Dean Windass mencetak gol voli spektakuler pada babak pertama final play-off Championship di Wembley untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Bristol City. Kapten Ian Ashbee juga mencatatkan pencapaian tersendiri dengan memimpin klub sebagai kapten di keempat kasta profesional.

Final Piala FA 2014 & debut di Eropa

Hull City mencapai final kompetisi piala utama untuk pertama kalinya pada 2014. Dalam awal pertandingan yang gemilang di Wembley, gol James Chester dan Curtis Davies membawa Hull City unggul 2-0 atas Arsenal dalam delapan menit. Arsenal bangkit dan menang 3-2 melalui babak tambahan, tetapi perjalanan bersejarah itu membawa Hull menjalani kiprah pertama dan satu-satunya di Liga Europa UEFA pada musim 2014/15.