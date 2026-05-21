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Champions League
team-logoParis Saint-Germain
Puskas Arena
team-logoArsenal
Book PSG vs Arsenal TicketsBook PSG vs Arsenal Tickets
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Cara mendapatkan tiket Final Liga Champions PSG 2026: Informasi tentang Puskas Arena, tempat membeli tiket Paris Saint-Germain, harga, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Champions League
Paris Saint-Germain

Inilah cara Anda bisa menyaksikan PSG berjuang meraih kemenangan atas Arsenal di Budapest pada bulan Mei mendatang

Paris Saint-Germain secara resmi memastikan tempatnya di Final Liga Champions UEFA yang akan digelar di Budapest pada 30 Mei 2026.

Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan PSG akhirnya menaklukkan Eropa, 30 tahun setelah kemenangan bersejarah di Piala Pemenang Piala pada tahun 1996.

Baik Anda penggemar setia di Virage Auteuil maupun bagian dari komunitas penggemar Paris di seluruh dunia, jangan lewatkan kesempatan untuk hadir saat sejarah tercipta.

GOAL memiliki panduan lengkap tentang cara mendapatkan tempat duduk Anda di Puskás Aréna, termasuk portal resmi klub dan harga tiket.

Kapan Final Liga Champions UEFA berlangsung?

crest
Champions League - Final
Puskas Arena

Bagaimana cara membeli tiket Final Liga Champions UEFA?

PSG telah dialokasikan 16.824 tiket. Para pendukung akan menempati SisiSelatan Puskás Aréna, yang akan berubah menjadi lautan warna merah dan biru.

Tiket bersifat pribadi dan Anda harus menunjukkan kartu identitas di gerbang stadion.

Jendela Penjualan:

  • Fase 1 (Prioritas Pemegang Langganan): Disediakan khusus bagi pemegang tiket musiman (Abonnement Petit Prince dan Integral) dengan poin loyalitas tertinggi. Berlangsung hingga Senin, 11 Mei, pukul 13.00.
  • Fase 2 (Anggota MyParis & Pemegang Tiket Musim Lainnya): Anggota program MyParis dan pemegang tiket musiman lainnya diundang untuk mengikuti undianresmi hingga Senin, 11 Mei.
  • Fase 3 (Hasil Undian): Peserta yang berhasil akan menerima pemberitahuan melalui email pada Senin sore dengan kode unik untuk membeli melalui portal UEFA berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.
  • Fase 4 (Penjualan Umum/Daftar Tunggu): Jika masih ada tiket yang tersisa, tiket tersebut akan dijual kepada mereka yang ada dalam daftar tunggu mulai Selasa, 12 Mei.

Pasar Sekunder

Jika Anda bukan Abonné atau anggota MyParis, alokasi resmi akan sulit dijangkau.

Bagi mereka yang bertekad untuk berada di Budapest terlepas dari hasil undian, platform sekunder seperti StubHub dapat menjadi cara untuk menemukan ketersediaan tiket di menit-menit terakhir, meskipun harga yang ditawarkan diperkirakan akan mencerminkan sifat historis pertandingan tersebut.

Berapa harga tiket Final Liga Champions UEFA?

Harga nominal tiket untuk final Liga Champions 2026 di Budapest berkisar antara €70 hingga €950.

UEFA telah merilis tingkatan harga untuk pertandingan tersebut, sebagai berikut:

  • Kategori 1: €760 - €950 (berlokasi di bagian tengah tribun utama dan tribun seberang)
  • Kategori 2: €520 - €650 (terletak di sudut-sudut atau baris atas tribun utama)
  • Kategori 3: €140 - €180 (berada di belakang gawang atau di bagian sudut yang lebih jauh dari lapangan)
  • Fans First: €70 (terletak tepat di belakang gawang)
  • Akses Mudah/Kursi Roda: €70

Pantau terus situs resmi PSG dan UEFA untuk informasi tambahan serta situs penjualan sekunder seperti StubHub atau Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana Final Liga Champions UEFA akan digelar?

Puskas Arena di Budapest adalah stadion serbaguna terbesar di Hongaria, dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 67.215.

Stadion ini dibangun antara tahun 2017 dan 2019 di lokasi bekas Stadion Ferenc Puskas dan merupakan markas resmi tim nasional sepak bola Hungaria.

Sebagai stadion bintang empat UEFA, Puskas Arena telah menjadi tuan rumah sejumlah ajang sepak bola besar sejak peresmiannya, termasuk empat pertandingan di Euro 2020 dan UEFA Super Cup 2020 antara Bayern Munich dan Sevilla. Baru-baru ini, stadion ini juga menjadi tuan rumah final Liga Europa 2023 antara Sevilla dan Roma.

Sesuai namanya, Puskas Arena dinamai sesuai nama Ferenc Puskas, yang bisa dibilang sebagai putra sepak bola Budapest yang paling terkenal dan dihormati. Sebagai anggota bintang tim Magical Magyars pada tahun 1950-an, Puskas menjadi fenomena internasional saat bergabung dengan Real Madrid, membantu Los Blancos meraih tiga gelar Piala Eropa.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan PSG vs Arsenal?

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriArsenal
2
2
1
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
PSG

PSG - Performa

FCL
S2-2
FCB
S1-1
B29
M1-0
RCL
M0-2
PAR
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ARS

ARS - Performa

FUL
M3-0
ATM
M1-0
WHU
M0-1
BUR
M1-0
CRY
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
Paris Saint-Germain

Cedera dan Larangan Bermain

Arsenal

Tidak ada pemain yang absen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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