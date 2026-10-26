Setelah menjuarai Championship EFL secara sensasional musim lalu di bawah arahan Frank Lampard, Coventry City kembali ke Premier League setelah absen selama 25 tahun. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan aksi mereka, pesan tiket pertandingan mendatang hari ini.

Coventry City tahu bahwa mereka menghadapi perjuangan berat sepanjang musim, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan bahwa mereka memiliki daya juang untuk bertahan di Premier League.

Setelah melewati periode awal tanpa kemenangan, termasuk lawatan berat ke markas Arsenal dan Manchester City, Coventry meraih dua kemenangan beruntun atas Nottingham Forest dan Newcastle. Hasil itu mengangkat semangat pemain maupun suporter, dan mereka ingin melanjutkan performa tersebut.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Coventry City, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Coventry City mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 31 Oktober (15.00) Premier League: Coventry City vs Sunderland Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Jumat, 6 November (20.00) Premier League: Everton vs Coventry City Tiket Hill Dickinson Stadium (Tandang) Sabtu, 21 November (15.00) Premier League: Coventry City vs Crystal Palace Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Sabtu, 28 November (15.00) Premier League: Leeds United vs Coventry City Tiket Elland Road (Tandang) Rabu, 2 Desember (20.00) Premier League: Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Sabtu, 5 Desember (15.00) Premier League: Manchester United vs Coventry City Tiket Old Trafford (Tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Premier League: Coventry City vs Aston Villa Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Sabtu, 19 Desember (15.00) Premier League: Bournemouth vs Coventry City Tiket Vitality Stadium (Tandang) Minggu, 27 Desember (14.00) Premier League: Coventry City vs Chelsea Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Rabu, 30 Desember (19.30) Premier League: Coventry City vs Brentford Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Premier League: Liverpool vs Coventry City Tiket Anfield (Tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Premier League: Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (Tandang)

Cara membeli tiket Coventry City

Untuk membeli tiket resmi Coventry City, Anda harus membelinya melalui kanal utama klub. Penjualan dilakukan secara bertahap, dimulai dari anggota klub sebelum dibuka bagi suporter yang memiliki riwayat pembelian sebelumnya.

Tiket pertandingan pertama-tama dijual kepada Sky Blue Members. Jika masih tersedia, tahap berikutnya dibuka bagi suporter yang memiliki riwayat pembelian sebelumnya. Tiket untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau derbi lokal jarang dijual secara bebas kepada publik agar suporter tim tamu tidak membeli tempat duduk di tribune tuan rumah.

Untuk setiap pertandingan, jadwal penjualan tiket bergantung sepenuhnya pada tanggal pertandingan. Penjualan biasanya dibuka sekitar 3-4 pekan sebelum pertandingan.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Coventry City di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui kanal alternatif, sekaligus pilihan tepercaya bagi suporter yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Coventry City?

Harga tiket resmi per pertandingan dan tiket musiman Coventry City untuk Premier League 2026/27 bervariasi menurut kategori pertandingan, zona tempat duduk, dan kelompok usia. Harga tiket masuk umum untuk orang dewasa biasanya berkisar antara £30 dan £55.

Klub menggunakan sistem kategori pertandingan bertingkat (Kategori A, Kategori B, Kategori C) berdasarkan permintaan, serta membagi tempat duduk ke dalam beberapa zona di Coventry Building Society Arena:

Zona tempat duduk / jenis kategori Kisaran harga dewasa (sekitar) Zona Standar £30-£55 Zona Keluarga £30-£55 Zona Premium £42-£80+ Zona Premium dengan kursi berbantalan £47-£60+

Paket hospitality: Boks eksekutif, akses ke lounge, dan jamuan makan VIP ditawarkan mulai sekitar £120-£250+ per orang.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coventry Building Society Arena

Coventry Building Society Arena (sebelumnya dikenal sebagai Ricoh Arena) adalah stadion serbaguna sekaligus kompleks pameran di Coventry dengan kapasitas 32.609 orang.

Pertama kali dibuka pada Agustus 2005, fasilitas senilai £113 juta ini memadukan kegiatan olahraga, pameran bisnis berskala besar, kasino, dan hotel di dalam kawasan menjadi satu pusat aktivitas yang ramai.

Coventry City Football Club meninggalkan kandang bersejarahnya, Highfield Road, dan mulai bermarkas di arena tersebut pada 2005. Namun, sejarah arena itu banyak diwarnai gejolak kepemilikan dan sengketa biaya sewa.

Akibat persoalan tersebut, klub terpaksa untuk sementara waktu memainkan pertandingan kandang di luar kota, yakni di Sixfields di Northampton dan St Andrew's di Birmingham.

Tonggak bersejarah tercapai pada Agustus 2025 ketika Coventry City merampungkan pembelian arena tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mereka memiliki kandangnya secara penuh.

Momen berkesan di Coventry Building Society Arena

Pertandingan pembuka : Arena ini menggelar acara publik pertamanya pada Agustus 2005, ketika Coventry City mengalahkan Queens Park Rangers 3-0 di hadapan pendukung tuan rumah yang bersuka cita.

Laga penentu dengan rekor penonton : Stadion ini mencatat jumlah penonton tertinggi untuk pertandingan sepak bola ketika 31.452 suporter memadati tribune untuk laga penentu play-off Championship melawan Middlesbrough (Mei 2025), yang dimenangi Coventry 2-0.

Olimpiade London 2012 : Arena ini menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Olimpiade dan berganti nama menjadi 'City of Coventry Stadium' selama turnamen berlangsung karena aturan ketat mengenai sponsor perusahaan.

Hat-trick pertama: Pada Desember 2009, penyerang Coventry City Freddy Eastwood mencetak hat-trick pertama di arena tersebut dalam pertandingan melawan Peterborough United.

Rekor dan statistik Coventry City

Coventry City Football Club, yang dikenal dengan julukan Si Biru Langit, memiliki tempat tersendiri dalam sejarah sepak bola Inggris berkat kiprah dan daya tahannya. Didirikan pada 1883 dengan nama Singers F.C. sebelum berganti nama pada 1898, klub ini dikenal karena pernah bertahan selama 34 tahun tanpa terputus di divisi tertinggi.

Gelar klub dan pencapaian utama

Piala FA : 1 gelar (1987)

Trofi EFL : 1 gelar (2017)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Gol terbanyak: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Revolusi Biru Langit (1962-1967)

Manajer legendaris Jimmy Hill mengubah identitas klub dengan memperkenalkan seragam 'Biru Langit', lagu kebesaran klub, dan program pertandingan yang modern. Ia membawa Coventry City ke Divisi Pertama untuk pertama kalinya pada 1967.

Kejayaan di Piala FA

Di bawah arahan John Sillett dan George Curtis, Coventry mengalahkan Tottenham Hotspur yang diperkuat para pemain bintang dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu di Wembley. Sundulan sambil menjatuhkan diri dari Keith Houchen yang legendaris tetap menjadi salah satu momen paling ikonis dalam sejarah Piala FA.



