Setelah menjuarai EFL Championship musim lalu secara sensasional di bawah arahan Frank Lampard, Coventry City kembali ke Premier League setelah absen selama 25 tahun. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan aksi mereka, pesan tiket pertandingan mendatang hari ini.

Coventry City tahu bahwa mereka menghadapi perjuangan berat sepanjang musim. Namun, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat juang untuk bertahan di Premier League.

Setelah melewati periode sulit tanpa kemenangan di awal musim, termasuk laga tandang berat melawan Arsenal dan Manchester City, Coventry meraih dua kemenangan beruntun atas Nottingham Forest dan Newcastle. Hasil itu mendongkrak semangat para pemain dan suporter, dan mereka akan berusaha melanjutkan performa tersebut.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan kursi di pertandingan Coventry City, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Coventry City mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Senin, 19 Oktober (20.00) Premier League: Tottenham vs Coventry City Tiket Tottenham Hotspur Stadium (tandang) Sabtu, 24 Oktober (15.00) Premier League: Coventry City vs Fulham Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 31 Oktober (15.00) Premier League: Coventry City vs Sunderland Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Jumat, 6 November (20.00) Premier League: Everton vs Coventry City Tiket Hill Dickinson Stadium (tandang) Sabtu, 21 November (15.00) Premier League: Coventry City vs Crystal Palace Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 28 November (15.00) Premier League: Leeds United vs Coventry City Tiket Elland Road (tandang) Rabu, 2 Desember (20.00) Premier League: Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 5 Desember (15.00) Premier League: Manchester United vs Coventry City Tiket Old Trafford (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Premier League: Coventry City vs Aston Villa Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 19 Desember (15.00) Premier League: Bournemouth vs Coventry City Tiket Vitality Stadium (tandang) Minggu, 27 Desember (14.00) Premier League: Coventry City vs Chelsea Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Rabu, 30 Desember (19.30) Premier League: Coventry City vs Brentford Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Premier League: Liverpool vs Coventry City Tiket Anfield (tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Premier League: Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (tandang)

Cara membeli tiket Coventry City

Untuk membeli tiket resmi Coventry City, Anda harus membelinya melalui saluran resmi klub. Penjualannya dilakukan dalam beberapa tahap prioritas, dimulai dari anggota klub sebelum dibuka bagi suporter yang pernah membeli tiket sebelumnya.

Tiket pertandingan pertama-tama dijual kepada anggota Sky Blue. Jika masih tersedia, tahap berikutnya dibuka bagi suporter yang memiliki riwayat pembelian. Tiket untuk pertandingan yang sangat diminati atau derbi lokal jarang tersedia dalam penjualan umum bagi publik, demi mencegah suporter tim tamu membeli kursi di tribune tuan rumah.

Untuk setiap pertandingan, jadwal penjualan tiket bergantung sepenuhnya pada tanggal laga. Penjualan biasanya dibuka sekitar 3-4 pekan sebelum pertandingan.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Coventry City di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui saluran alternatif, serta menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi suporter yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Coventry City?

Harga tiket pertandingan dan tiket musiman resmi Coventry City untuk Premier League 2026/27 bervariasi menurut kategori pertandingan, zona tempat duduk, dan kelompok usia. Harga tiket masuk umum untuk orang dewasa biasanya berkisar antara £30 hingga £55.

Klub menerapkan sistem kategori pertandingan bertingkat (Kategori A, Kategori B, Kategori C) berdasarkan tingkat permintaan, serta membagi tempat duduk ke dalam beberapa area di Coventry Building Society Arena:

Zona tempat duduk / jenis kategori Kisaran harga dewasa (sekitar) Zona standar £30-£55 Zona keluarga £30-£55 Zona premium £42-£80+ Zona premium dengan kursi berbantalan £47-£60+

Paket layanan premium: Harga untuk ruang eksekutif, akses ke lounge, dan santapan VIP mulai dari sekitar £120-£250+ per orang.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Coventry Building Society Arena

Coventry Building Society Arena (sebelumnya dikenal sebagai Ricoh Arena) adalah stadion serbaguna dan kompleks pameran berkapasitas 32.609 orang yang terletak di Coventry.

Pertama kali dibuka pada Agustus 2005, fasilitas senilai £113 juta ini memadukan olahraga, pameran bisnis berskala besar, kasino, dan hotel di lokasi yang sama menjadi satu pusat kegiatan yang ramai.

Coventry City Football Club pindah dari markas bersejarahnya, Highfield Road, dan mulai bermarkas di arena tersebut pada 2005. Namun, perjalanan arena ini diwarnai gejolak kepemilikan dan sengketa sewa.

Akibat persoalan tersebut, klub sempat terpaksa memainkan pertandingan kandang di luar kota, yakni di Sixfields, Northampton, dan St Andrew's, Birmingham.

Tonggak bersejarah tercapai pada Agustus 2025 ketika Coventry City menyelesaikan pembelian arena tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mereka memiliki sepenuhnya stadion kandangnya.

Momen berkesan di Coventry Building Society Arena

Pertandingan pembuka : Arena ini menggelar acara publik pertamanya pada Agustus 2005, ketika Coventry City mengalahkan Queens Park Rangers 3-0 di hadapan suporter tuan rumah yang bersukacita.

Laga penentu dengan rekor penonton : Stadion ini mencatat jumlah penonton tertinggi sepanjang sejarahnya untuk pertandingan sepakbola ketika 31.452 suporter memadati stadion untuk laga penentu play-off Championship melawan Middlesbrough (Mei 2025), yang dimenangi Coventry 2-0.

Olimpiade London 2012 : Arena ini menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan sepakbola Olimpiade dan berganti nama menjadi 'City of Coventry Stadium' selama turnamen berlangsung karena aturan ketat mengenai sponsor perusahaan.

Hat-trick pertama: Pada Desember 2009, penyerang Coventry City Freddy Eastwood mencetak hat-trick pertama di arena tersebut dalam pertandingan melawan Peterborough United.

Rekor dan statistik Coventry City

Coventry City Football Club, yang dikenal dengan julukan Biru Langit, memiliki tempat tersendiri dalam sejarah sepakbola Inggris berkat kegigihannya. Didirikan pada 1883 dengan nama Singers F.C. sebelum berganti nama pada 1898, klub ini dikenal karena pernah bertahan selama 34 tahun berturut-turut di kasta tertinggi.

Gelar klub dan pencapaian trofi

Piala FA : 1 gelar (1987)

EFL Trophy : 1 gelar (2017)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Gol terbanyak: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Revolusi Biru Langit (1962-1967)

Manajer ikonik Jimmy Hill mengubah identitas klub dengan memperkenalkan seragam 'Biru Langit', lagu kebesaran klub, dan buku program pertandingan yang modern. Ia membawa Coventry ke First Division untuk pertama kalinya pada 1967.

Kejayaan Piala FA

Di bawah arahan John Sillett dan George Curtis, Coventry mengalahkan Tottenham Hotspur yang diperkuat banyak pemain bintang dengan skor 3-2 melalui perpanjangan waktu di Wembley. Sundulan sambil menjatuhkan diri yang melegenda dari Keith Houchen tetap menjadi salah satu gambaran paling ikonik dalam sejarah Piala FA.



