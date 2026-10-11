Cara mendapatkan tiket Coventry City 2026-27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, dan informasi tiket musiman

Setelah menjuarai EFL Championship musim lalu secara sensasional di bawah arahan Frank Lampard, Coventry City kembali ke Liga Primer Inggris setelah absen selama 25 tahun. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan mereka beraksi. Pesan tiket pertandingan mendatang hari ini.

Coventry City tahu bahwa perjuangan mereka sepanjang musim akan sangat berat, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan bahwa mereka memiliki daya juang untuk bertahan di Liga Primer Inggris.

Setelah melewati awal musim yang sulit tanpa kemenangan, termasuk lawatan berat ke markas Arsenal dan Manchester City, Coventry meraih kemenangan tandang penting atas Nottingham Forest yang mendongkrak semangat pemain dan suporter. Mereka akan berusaha melanjutkan performa tersebut.

Biarkan GOAL menyajikan informasi tiket terbaru yang Anda perlukan untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan Coventry City, termasuk tempat membelinya, harganya, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Coventry City mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Senin, 12 Oktober (20.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Newcastle United Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Senin, 19 Oktober (20.00) Liga Primer Inggris: Tottenham vs Coventry City Tiket Tottenham Hotspur Stadium (tandang) Sabtu, 24 Oktober (15.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Fulham Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 31 Oktober (15.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Sunderland Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Jumat, 6 November (20.00) Liga Primer Inggris: Everton vs Coventry City Tiket Hill Dickinson Stadium (tandang) Sabtu, 21 November (15.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Crystal Palace Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 28 November (15.00) Liga Primer Inggris: Leeds United vs Coventry City Tiket Elland Road (tandang) Rabu, 2 Desember (20.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 5 Desember (15.00) Liga Primer Inggris: Manchester United vs Coventry City Tiket Old Trafford (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Aston Villa Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 19 Desember (15.00) Liga Primer Inggris: Bournemouth vs Coventry City Tiket Vitality Stadium (tandang) Minggu, 27 Desember (14.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Chelsea Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Rabu, 30 Desember (19.30) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Brentford Tiket Coventry Building Society Arena (kandang)

Cara membeli tiket Coventry City

Untuk membeli tiket resmi Coventry City, Anda harus melalui saluran utama klub. Penjualannya dibuka secara bertahap, dimulai dari anggota klub sebelum tersedia bagi suporter yang memiliki riwayat pembelian sebelumnya.

Tiket pertandingan pertama-tama dijual kepada anggota Sky Blue. Jika masih tersedia, tahap berikutnya dibuka bagi suporter yang pernah membeli tiket. Tiket pertandingan yang sangat diminati atau derbi lokal jarang tersedia dalam penjualan umum untuk mencegah suporter tim tamu membeli tempat duduk di tribune tuan rumah.

Untuk setiap pertandingan, jadwal penjualan tiket bergantung sepenuhnya pada tanggal pertandingan. Penjualan biasanya dibuka sekitar 3 hingga 4 minggu sebelum pertandingan.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Coventry City di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform penjualan terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui saluran alternatif, sekaligus menawarkan pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Coventry City?

Harga tiket pertandingan dan tiket musiman resmi Coventry City untuk Liga Primer Inggris 2026/27 bervariasi menurut kategori pertandingan, zona tempat duduk, dan kelompok usia. Tiket masuk umum untuk orang dewasa biasanya berkisar antara £30 dan £55.

Klub menerapkan sistem kategori pertandingan bertingkat (Kategori A, Kategori B, Kategori C) berdasarkan tingkat permintaan, serta menyediakan area tempat duduk tertentu di Coventry Building Society Arena:

Zona tempat duduk / jenis kategori Kisaran harga dewasa (sekitar) Zona Standar £30–£55 Zona Keluarga £30–£55 Zona Premium £42–£80+ Zona Premium dengan kursi berbantalan £47–£60+

Paket hospitalitas: Boks eksekutif, akses ke ruang tunggu, dan jamuan makan VIP tersedia mulai sekitar £120–£250+ per orang.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Coventry Building Society Arena

Coventry Building Society Arena (sebelumnya dikenal sebagai Ricoh Arena) adalah stadion serbaguna sekaligus kompleks pameran berkapasitas 32.609 orang yang terletak di Coventry.

Pertama kali dibuka pada Agustus 2005, fasilitas senilai £113 juta ini memadukan olahraga, pameran bisnis berskala besar, kasino, dan hotel di lokasi yang sama dalam satu pusat kegiatan yang ramai.

Coventry City Football Club pindah dari markas bersejarahnya, Highfield Road, untuk menempati arena ini pada 2005. Namun, sejarah arena tersebut diwarnai pergolakan kepemilikan dan sengketa sewa.

Akibat persoalan tersebut, klub sempat terpaksa memainkan pertandingan kandang di luar kota, yakni di Sixfields milik Northampton dan St Andrew's milik Birmingham.

Tonggak bersejarah tercapai pada Agustus 2025 ketika Coventry City menyelesaikan pembelian arena tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mereka memiliki stadion kandangnya secara penuh.

Momen berkesan di Coventry Building Society Arena

Pertandingan pembuka : Arena ini menggelar acara pertamanya yang terbuka untuk umum pada Agustus 2005, ketika Coventry City mengalahkan Queens Park Rangers 3-0 di hadapan suporter tuan rumah yang bersukacita.

Laga penentuan dengan rekor penonton : Stadion ini mencatat jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarahnya untuk pertandingan sepakbola ketika 31.452 penggemar memadatinya untuk laga penentuan penting play-off Championship melawan Middlesbrough (Mei 2025), yang dimenangi Coventry 2-0.

Olimpiade London 2012 : Arena ini menjadi tempat pertandingan sepakbola Olimpiade dan berganti nama menjadi 'City of Coventry Stadium' selama turnamen berlangsung karena aturan ketat mengenai sponsor perusahaan.

Hat-trick pertama: Pada Desember 2009, penyerang Coventry City Freddy Eastwood mencetak hat-trick pertama di arena tersebut dalam pertandingan melawan Peterborough United.

Rekor dan statistik Coventry City

Coventry City Football Club menempati posisi tersendiri dalam sejarah sepakbola Inggris berkat ketangguhannya. Didirikan pada 1883 dengan nama Singers F.C. sebelum berganti nama pada 1898, klub ini dikenang karena pernah bermain selama 34 tahun berturut-turut di kasta tertinggi.

Gelar klub dan trofi utama

Piala FA : 1 gelar (1987)

EFL Trophy : 1 gelar (2017)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Gol terbanyak: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Revolusi Coventry City (1962–1967)

Manajer ikonis Jimmy Hill mengubah identitas klub dengan memperkenalkan seragam biru langit, lagu kebesaran klub, dan program pertandingan modern. Ia membawa Coventry ke Divisi Satu untuk pertama kalinya pada 1967.

Kejayaan di Piala FA

Di bawah John Sillett dan George Curtis, Coventry mengalahkan Tottenham Hotspur yang diperkuat sederet bintang dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu di Wembley. Sundulan sambil menjatuhkan diri Keith Houchen yang legendaris tetap menjadi salah satu gambaran paling ikonis dalam sejarah Piala FA.



