Setelah menjuarai EFL Championship musim lalu secara mengesankan di bawah arahan Frank Lampard, Coventry City kembali ke Liga Primer Inggris setelah absen selama 25 tahun. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan mereka bertanding. Pesan tiket pertandingan mendatang sekarang.

Coventry City tahu perjuangan sepanjang musim ini akan sangat berat, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan mereka memiliki daya juang untuk bertahan di kasta tertinggi.

Setelah melewati periode awal yang sulit tanpa kemenangan, termasuk lawatan berat ke markas Arsenal dan Manchester City, Coventry meraih kemenangan atas Nottingham Forest, Newcastle, dan Sunderland. Hasil itu meningkatkan semangat para pemain dan suporter, dan mereka ingin melanjutkan performa tersebut.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL tentang cara mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Coventry City, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Coventry City mendatang

Tanggal & waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 21 November (15.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Crystal Palace Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 28 November (15.00) Liga Primer Inggris: Leeds United vs Coventry City Tiket Elland Road (tandang) Rabu, 2 Desember (20.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 5 Desember (15.00) Liga Primer Inggris: Manchester United vs Coventry City Tiket Old Trafford (tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Aston Villa Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 19 Desember (15.00) Liga Primer Inggris: Bournemouth vs Coventry City Tiket Vitality Stadium (tandang) Minggu, 27 Desember (14.00) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Chelsea Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Rabu, 30 Desember (19.30) Liga Primer Inggris: Coventry City vs Brentford Tiket Coventry Building Society Arena (kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Liga Primer Inggris: Liverpool vs Coventry City Tiket Anfield (tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Liga Primer Inggris: Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (tandang)

Cara membeli tiket Coventry City

Untuk membeli tiket resmi Coventry City, Anda harus menggunakan kanal utama klub. Penjualan berlangsung dalam beberapa tahap prioritas, dimulai dari anggota klub sebelum dibuka bagi suporter yang pernah membeli tiket.

Tiket pertandingan pertama-tama dijual kepada anggota Sky Blue. Jika masih tersedia, tahap berikutnya dibuka bagi suporter yang memiliki riwayat pembelian. Tiket pertandingan dengan permintaan tinggi atau derbi lokal jarang tersedia dalam penjualan umum untuk mencegah pendukung tim tamu membeli tempat duduk di tribune tuan rumah.

Untuk setiap pertandingan, jadwal penjualan tiket bergantung pada tanggal laga. Penjualan biasanya dibuka sekitar 3-4 pekan sebelum pertandingan.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Coventry City melalui pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia tiket terkemuka bagi mereka yang mencari tempat duduk melalui kanal alternatif dan menawarkan pilihan tepercaya bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Coventry City?

Harga tiket pertandingan dan tiket terusan resmi Coventry City untuk Liga Primer Inggris 2026/27 bervariasi menurut kategori pertandingan, zona tempat duduk, dan kelompok usia. Tiket masuk umum untuk orang dewasa biasanya berkisar antara £30 dan £55.

Klub menerapkan kategori pertandingan bertingkat (Kategori A, Kategori B, Kategori C) berdasarkan tingkat permintaan, serta membagi tempat duduk di Coventry Building Society Arena ke dalam zona-zona berikut:

Zona tempat duduk / jenis kategori Kisaran harga dewasa (perkiraan) Zona Standar £30-£55 Zona Keluarga £30-£55 Zona Premium £42-£80+ Zona Premium dengan kursi empuk £47-£60+

Paket hospitality: Harga boks eksekutif, akses lounge, dan jamuan VIP dimulai dari sekitar £120-£250+ per orang.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Hal yang perlu diketahui tentang Coventry Building Society Arena

Coventry Building Society Arena (sebelumnya dikenal sebagai Ricoh Arena) adalah stadion serbaguna sekaligus kompleks pameran berkapasitas 32.609 orang yang terletak di Coventry.

Pertama kali dibuka pada Agustus 2005, kompleks senilai £113 juta ini memadukan fasilitas olahraga, pameran bisnis berskala besar, kasino, dan hotel di dalam satu kawasan.

Coventry City Football Club pindah dari kandang bersejarahnya, Highfield Road, ke arena ini pada 2005. Namun, sejarah arena tersebut diwarnai pergolakan kepemilikan dan sengketa biaya sewa.

Akibat persoalan itu, klub terpaksa untuk sementara memainkan laga kandang di luar kota, yakni di Sixfields, Northampton, dan St Andrew's, Birmingham.

Sebuah tonggak bersejarah tercapai pada Agustus 2025 ketika Coventry City merampungkan pembelian arena tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mereka memiliki sepenuhnya stadion kandangnya.

Momen berkesan di Coventry Building Society Arena

Pertandingan pembuka : Arena ini menggelar acara publik pertamanya pada Agustus 2005, ketika Coventry City mengalahkan Queens Park Rangers 3-0 di hadapan pendukung tuan rumah yang bersorak gembira.

: Arena ini menggelar acara publik pertamanya pada Agustus 2005, ketika Coventry City mengalahkan Queens Park Rangers 3-0 di hadapan pendukung tuan rumah yang bersorak gembira. Laga penentu dengan rekor penonton : Stadion ini mencatat jumlah penonton tertinggi untuk sebuah pertandingan sepak bola ketika 31.452 penggemar memadati stadion untuk laga penentuan play-off Championship melawan Middlesbrough (Mei 2025), yang dimenangi Coventry 2-0.

: Stadion ini mencatat jumlah penonton tertinggi untuk sebuah pertandingan sepak bola ketika 31.452 penggemar memadati stadion untuk laga penentuan play-off Championship melawan Middlesbrough (Mei 2025), yang dimenangi Coventry 2-0. Olimpiade London 2012: Arena ini menjadi lokasi pertandingan sepak bola Olimpiade dan berganti nama menjadi 'City of Coventry Stadium' selama turnamen karena aturan ketat mengenai sponsor perusahaan.

Hat-trick pertama: Pada Desember 2009, penyerang Coventry City Freddy Eastwood mencetak hat-trick pertama di arena ini dalam pertandingan melawan Peterborough United.

Rekor dan statistik Coventry City

Coventry City Football Club memiliki tempat tersendiri dalam sejarah sepak bola Inggris berkat ketangguhannya. Didirikan pada 1883 dengan nama Singers F.C. sebelum berganti nama pada 1898, klub ini dikenal karena pernah bertahan selama 34 tahun berturut-turut di kasta tertinggi.

Gelar dan trofi utama klub

Piala FA : 1 gelar (1987)

: 1 gelar (1987) EFL Trophy: 1 gelar (2017)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Gol terbanyak: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Revolusi Coventry City (1962-1967)

Manajer ikonis Jimmy Hill mengubah identitas klub dengan memperkenalkan seragam biru langit, lagu kebangsaan klub, dan program pertandingan modern. Ia membawa Coventry ke Divisi Satu untuk pertama kalinya pada 1967.

Kejayaan di Piala FA

Di bawah John Sillett dan George Curtis, Coventry mengalahkan Tottenham Hotspur yang diperkuat banyak pemain bintang dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu di Wembley. Sundulan sambil menjatuhkan diri yang dicetak Keith Houchen tetap menjadi salah satu momen paling ikonis dalam sejarah Piala FA.