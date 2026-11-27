Setelah menjuarai EFL Championship musim lalu secara mengesankan di bawah arahan Frank Lampard, Coventry City kembali ke Liga Primer setelah absen selama 25 tahun. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan mereka bertanding. Pesan tiket pertandingan mendatang sekarang.

Coventry City tahu bahwa mereka menghadapi perjuangan berat sepanjang musim, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan bahwa mereka memiliki daya juang untuk bertahan di kasta tertinggi.

Setelah mengawali musim dengan periode tanpa kemenangan yang sulit, termasuk lawatan berat ke markas Arsenal dan Manchester City, Coventry mencatatkan empat kemenangan (melawan Nottingham Forest, Newcastle, Sunderland, dan Crystal Palace). Hasil itu meningkatkan semangat para pemain dan penggemar, dan mereka akan berupaya melanjutkan penampilan tersebut.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Coventry City, termasuk tempat membeli tiket, harga, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Coventry City mendatang

Tanggal & Waktu Pertandingan Tiket Lokasi Sabtu, 28 November (15.00) Liga Primer: Leeds United vs Coventry City Tiket Elland Road (Tandang) Rabu, 2 Desember (20.00) Liga Primer: Coventry City vs Ipswich Town Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Sabtu, 5 Desember (15.00) Liga Primer: Manchester United vs Coventry City Tiket Old Trafford (Tandang) Sabtu, 12 Desember (15.00) Liga Primer: Coventry City vs Aston Villa Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Sabtu, 19 Desember (15.00) Liga Primer: Bournemouth vs Coventry City Tiket Vitality Stadium (Tandang) Minggu, 27 Desember (14.00) Liga Primer: Coventry City vs Chelsea Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Rabu, 30 Desember (19.30) Liga Primer: Coventry City vs Brentford Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Sabtu, 2 Januari (15.00) Liga Primer: Liverpool vs Coventry City Tiket Anfield (Tandang) Rabu, 6 Januari (19.30) Liga Primer: Ipswich Town vs Coventry City Tiket Portman Road (Tandang) Sabtu, 16 Januari (12.30) Liga Primer: Coventry City vs Everton Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang) Minggu, 24 Januari (14.00) Liga Primer: Sunderland vs Coventry City Tiket Stadium of Light (Sunderland) Minggu, 31 Januari (14.00) Liga Primer: Coventry City vs Leeds United Tiket Coventry Building Society Arena (Kandang)

Cara membeli tiket Coventry City

Untuk membeli tiket resmi Coventry City, Anda harus menggunakan kanal utama klub. Penjualan dilakukan secara bertahap, dimulai dari anggota klub sebelum dibuka bagi pendukung yang memiliki riwayat pembelian sebelumnya.

Tiket pertandingan pertama-tama dijual kepada anggota Sky Blue. Jika masih tersedia, tahap berikutnya dibuka bagi pendukung yang pernah membeli tiket. Pertandingan dengan permintaan tinggi atau derbi lokal jarang mencapai tahap penjualan umum yang benar-benar terbuka bagi publik, guna mencegah suporter tim tamu membeli kursi di tribune tuan rumah.

Untuk setiap pertandingan, jadwal penjualan tiket bergantung sepenuhnya pada tanggal laga. Penjualan biasanya dibuka sekitar 3 hingga 4 minggu sebelum pertandingan.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Coventry City di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui kanal alternatif, sekaligus menawarkan pilihan yang dapat diandalkan bagi penggemar yang mencari tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Coventry City?

Harga tiket resmi per pertandingan dan tiket musiman Coventry City untuk Liga Primer 2026/27 bervariasi menurut kategori pertandingan, zona tempat duduk, dan kelompok usia. Tiket masuk umum untuk orang dewasa biasanya berkisar antara £30 dan £55.

Klub menerapkan sistem kategori pertandingan bertingkat (Kategori A, Kategori B, Kategori C) berdasarkan permintaan tiket, serta menyediakan area tempat duduk tertentu di Coventry Building Society Arena:

Zona tempat duduk / Jenis kategori Kisaran harga dewasa (perkiraan) Zona Standar £30-£55 Zona Keluarga £30-£55 Zona Premium £42-£80+ Zona Premium dengan kursi berbantalan £47-£60+

Paket hospitalitas: Harga boks eksekutif, akses ruang tunggu, dan jamuan VIP mulai sekitar £120-£250+ per orang.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Coventry Building Society Arena

Coventry Building Society Arena (sebelumnya dikenal sebagai Ricoh Arena) adalah stadion serbaguna sekaligus kompleks pameran berkapasitas 32.609 orang yang terletak di Coventry.

Pertama kali dibuka pada Agustus 2005, tempat senilai £113 juta ini memadukan kegiatan olahraga, pameran bisnis berskala besar, kasino, dan hotel di lokasi yang sama dalam satu kompleks yang ramai.

Coventry City Football Club meninggalkan markas bersejarah mereka, Highfield Road, untuk menempati arena ini pada 2005. Namun, sejarah arena tersebut sangat diwarnai perselisihan kepemilikan dan biaya sewa.

Akibat masalah tersebut, klub terpaksa untuk sementara menggelar laga kandang di luar kota, yakni di Sixfields di Northampton dan St Andrew's di Birmingham.

Tonggak bersejarah tercapai pada Agustus 2025 ketika Coventry City menuntaskan pembelian arena tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mereka memiliki sepenuhnya stadion kandang sendiri.

Momen berkesan di Coventry Building Society Arena

Pertandingan pembuka : Arena ini menggelar acara publik pertamanya pada Agustus 2005. Coventry City meraih kemenangan 3-0 atas Queens Park Rangers di hadapan pendukung tuan rumah yang bersukacita.

: Arena ini menggelar acara publik pertamanya pada Agustus 2005. Coventry City meraih kemenangan 3-0 atas Queens Park Rangers di hadapan pendukung tuan rumah yang bersukacita. Laga penentu dengan rekor penonton : Stadion ini mencatat jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarahnya untuk pertandingan sepak bola ketika 31.452 penggemar memadati tribune dalam laga penentu penting play-off Championship melawan Middlesbrough (Mei 2025), yang dimenangi Coventry 2-0.

: Stadion ini mencatat jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarahnya untuk pertandingan sepak bola ketika 31.452 penggemar memadati tribune dalam laga penentu penting play-off Championship melawan Middlesbrough (Mei 2025), yang dimenangi Coventry 2-0. Olimpiade London 2012: Arena ini menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Olimpiade dan berganti nama menjadi 'City of Coventry Stadium' selama turnamen berlangsung karena aturan ketat mengenai sponsor perusahaan.

Hat-trick pertama: Pada Desember 2009, penyerang Coventry City Freddy Eastwood mencetak hat-trick pertama di arena ini dalam pertandingan melawan Peterborough United.

Rekor dan statistik Coventry City

Coventry City Football Club, yang dikenal dengan julukan Sky Blues, memiliki tempat tersendiri dalam sejarah sepak bola Inggris berkat perjalanan klub yang penuh ketangguhan. Didirikan pada 1883 dengan nama Singers F.C. sebelum berganti nama pada 1898, klub ini dikenal karena pernah bertahan selama 34 tahun berturut-turut di kasta tertinggi.

Gelar klub dan trofi utama

Piala FA : 1 gelar (1987)

: 1 gelar (1987) Trofi EFL: 1 gelar (2017)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Gol terbanyak: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Revolusi Sky Blue (1962-1967)

Manajer ikonis Jimmy Hill mengubah identitas klub dengan memperkenalkan seragam 'Sky Blue', lagu kebesaran klub, dan buku panduan pertandingan yang modern. Ia membawa Coventry ke Divisi Pertama untuk pertama kalinya pada 1967.

Kejayaan di Piala FA

Di bawah John Sillett dan George Curtis, Coventry mengalahkan Tottenham Hotspur yang diperkuat banyak pemain bintang dengan skor 3-2 melalui perpanjangan waktu di Wembley. Sundulan sambil menjatuhkan diri Keith Houchen yang legendaris tetap menjadi salah satu momen paling ikonis dalam sejarah Piala FA.