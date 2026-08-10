Cara mendapatkan tiket Celtic 2026/27: Harga, Rangers vs Celtic & informasi tiket musiman

Celtic sedang berada dalam periode paling dominan dalam sejarah mereka, setelah menjadi juara Skotlandia dalam 14 dari 15 musim terakhir.
Mereka resmi melampaui rival sekota dan musuh bebuyutan Old Firm, Rangers, dalam daftar peraih gelar liga Skotlandia sepanjang masa saat merebut mahkota liga ke-56 yang memecahkan rekor musim lalu, yang juga menjadi musim ke-5 secara beruntun mereka finis di puncak klasemen Premiership. Itu juga menjadi keberhasilan Scottish Premiership ke-5 bagi Brendan Rodgers, yang saat ini menjalani periode keduanya di klub Glasgow tersebut. Celtic finis di posisi pertama dalam setiap musim penuh saat Rodgers menangani klub di Celtic Park.
Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa datang ke Celtic Park pada suatu waktu dalam beberapa bulan ke depan.
Pertandingan Celtic 2026/27 mendatang
|Tanggal
|Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|St Johnstone vs Celtic
|McDiarmid Park, Perth
|Beli Tiket
|Sab 29 Agu 2026
|Celtic vs Falkirk
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Rab 2 Sep 2026
|Celtic vs Aberdeen
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|St Mirren vs Celtic
|St Mirren Park, Paisley
|Beli Tiket
|Min 20 Sep 2026
|Celtic vs Rangers
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Sab 10 Okt 2026
|Motherwell vs Celtic
|Fir Park, Motherwell
|Beli Tiket
|Sab 17 Okt 2026
|Celtic vs Heart of Midlothian
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Sab 24 Okt 2026
|Hibernian vs Celtic
|Easter Road, Edinburgh
|Beli Tiket
|Rab 28 Okt 2026
|Celtic vs Dundee United
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Sab 31 Okt 2026
|Falkirk vs Celtic
|Falkirk Stadium, Falkirk
|Beli Tiket
|Sab 7 Nov 2026
|Celtic vs Kilmarnock
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Sab 21 Nov 2026
|Celtic vs St Mirren
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Sab 28 Nov 2026
|Heart of Midlothian vs Celtic
|Tynecastle Park, Edinburgh
|Beli Tiket
|Rab 2 Des 2026
|Dundee vs Celtic
|Dens Park, Dundee
|Beli Tiket
|Sab 5 Des 2026
|Celtic vs St Johnstone
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Sab 12 Des 2026
|Celtic vs Hibernian
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Sab 19 Des 2026
|Aberdeen vs Celtic
|Pittodrie Stadium, Aberdeen
|Beli Tiket
|Sab 26 Des 2026
|Celtic vs Motherwell
|Celtic Park, Glasgow
|Beli Tiket
|Rab 30 Des 2026
|Dundee United vs Celtic
|Tannadice Park, Dundee
|Beli Tiket
|Sab 2 Jan 2027
|Rangers vs Celtic
|Ibrox Stadium, Glasgow
|Beli Tiket
Bagaimana cara membeli tiket Celtic?
Jalur standar untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler adalah melalui portal eTicketing resmi Celtic di eticketing.co.uk/celtic.
Anda tidak memerlukan keanggotaan berbayar untuk mendaftar, tetapi Anda harus membuat Celtic FC Digital Account gratis. Tiket penjualan umum untuk pertandingan liga domestik biasanya mulai tersedia beberapa pekan sebelum kick-off. Karena permintaan di Paradise sangat tinggi, alokasi standar untuk laga-laga populer kerap habis dalam hitungan menit.
Celtic memang mengadakan pemungutan suara tiket, tetapi ini hampir sepenuhnya dibatasi untuk pemegang tiket musiman:
- Pemungutan Suara Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Untuk laga dengan permintaan tinggi di luar cakupan standar tiket musiman, seperti semifinal dan final Scottish Cup di Hampden Park atau alokasi tandang Eropa yang terbatas, tiket diundi secara internal di antara pemegang tiket musiman yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam HCTS.
- Laga Penjualan Umum: Tidak ada pemungutan suara publik untuk pertandingan kandang standar Scottish Premiership. Alokasi penjualan umum tersedia murni berdasarkan siapa cepat dia dapat melalui portal eTicketing.
Ketika pertandingan habis terjual di loket, fan yang mencari akses pada menit-menit terakhir bisa mengandalkan marketplace tiket sekunder. Periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tempat Anda membeli untuk memastikan keamanan tiket.
Berapa harga tiket Celtic?
Tiket resmi penjualan umum dimulai dari £22 untuk dewasa dan £9 untuk anak-anak, dengan tarif konsesi yang lebih rendah tersedia untuk lansia, pelajar, dan dewasa muda.
Harga bervariasi tergantung letak kursi stadion dan klasifikasi pertandingan:
- Lokasi Tribun: Kursi di belakang gawang di West Stand dan Lisbon Lions Stand adalah yang paling ramah di kantong. Posisi di Main Stand (Jock Stein Stand) memiliki harga premium.
- Kategori Pertandingan: Laga liga domestik standar memiliki harga dasar, sedangkan laga besar, seperti malam Eropa atau derby Old Firm, masuk ke tier tiket yang lebih tinggi.
Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Celtic 2026/27?
Tiket musiman untuk kampanye 2026/27 sepenuhnya sudah habis terjual. Memiliki tiket musiman adalah satu-satunya cara yang terjamin untuk mengamankan kursi di setiap laga domestik, dengan Celtic membatasi penjualan tiket musiman di kisaran 52.000 hingga 53.000 kursi untuk menyisakan ruang bagi penjualan umum dan fan tim tamu.
Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mendorong tingkat perpanjangan tahunan ke angka luar biasa, yaitu 98% hingga 99%. Karena sangat sedikit kursi yang tersedia setiap musim panas, daftar tunggu resmi tetap ditutup. Untuk musim 2026/27, harga perpanjangan tiket musiman dewasa dimulai dari £626.
Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Celtic?
Dengan sejarah yang kaya dalam sepakbola Skotlandia dan daya tarik malam-malam Eropa reguler berkat kesuksesan domestik mereka yang berkelanjutan, tidak ada kekurangan tiket hospitality di Celtic Park.
Jika Anda mencari paket premium tertentu yang tersedia, lihat:
Club 67
Tersedia mulai dari £105 per orang dengan manfaat berikut:
- Akses ke Club 67 Hospitality di Kerrydale Suite, tempat makanan dan minuman bisa dibeli
- Hiburan langsung
- Camilan saat jeda babak, teh, dan kopi
- Program pertandingan
- Kursi empuk untuk menyaksikan pertandingan
- Akses lounge setelah pertandingan dengan minuman yang tersedia untuk dibeli
Number 7
Tersedia mulai dari £300 & VAT per orang dengan manfaat berikut:
- Resepsi sampanye
- Hidangan 4 menu dengan wine
- Camilan saat jeda babak, teh, dan kopi
- Kursi eksekutif empuk untuk menyaksikan pertandingan
- Bar gratis sebelum dan sesudah pertandingan
- Hadiah hari pertandingan
- Program pertandingan
Anda bisa mengamankan tempat Anda dengan paket premium di Celtic Park dengan mengirim email kepada klub melalui situs web mereka.
Tempat menginap di sekitar Celtic Park
Jika Anda bepergian ke Glasgow untuk menyaksikan pertandingan Celtic di Celtic Park, Anda bisa melihat tempat-tempat menginap di dekat stadion. Peta interaktif di bawah ini menunjukkan apa saja yang tersedia dalam jarak dekat dari stadion, meskipun sistem transportasi publik kota akan memberikan opsi perjalanan yang mudah jika Anda menginap lebih jauh.
Sejarah Celtic Park
Celtic Park, yang secara kurang formal dikenal sebagai Parkhead atau ‘Paradise’ oleh para fan, terletak di area Parkhead di East End Glasgow. Ini adalah stadion khusus sepakbola terbesar di Skotlandia dengan kapasitas lebih dari 60.000. Hanya Murrayfield Stadium di Edinburgh, kandang tim nasional rugby union Skotlandia, yang memiliki kapasitas lebih besar di seluruh negeri. Celtic FC pindah ke lokasi Celtic Park saat ini pada 1892, lima tahun setelah klub itu dibentuk.
Pembangunan ulang pada 1990-an membawa stadion ke bentuknya saat ini, meski satu bagian safe standing diperkenalkan pada 2016. Tim nasional Skotlandia telah bermain hampir dua lusin kali di stadion ini sepanjang keberadaannya, sementara konser The Who, Prince, dan U2 juga pernah digelar di stadion tersebut. Sebelumnya stadion ini juga menjadi tuan rumah ajang speedway, meski itu sudah lama dihentikan.Mengamankan tiket pertandingan di stadion-stadion bersejarah Skotlandia menjamin atmosfer elektrik yang dipicu oleh gairah luar biasa dan dukungan fan yang lantang. Bagi petaruh yang suka mengandalkan wawasan mereka untuk laga besar lewat akumulator khusus atau bet builder, memilih operator papan atas membuat perbedaan besar. Lihat daftar pilihan kami untuk menemukan bonus terbaik yang diklaim melalui kode promo melbet kami.