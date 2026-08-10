Cara mendapatkan tiket Celtic 2026/27: Harga, Rangers vs Celtic & informasi tiket musiman

Celtic sedang berada dalam periode paling dominan dalam sejarah mereka, setelah menjadi juara Skotlandia dalam 14 dari 15 musim terakhir.

Mereka resmi melampaui rival sekota dan musuh bebuyutan Old Firm, Rangers, dalam daftar peraih gelar liga Skotlandia sepanjang masa saat merebut mahkota liga ke-56 yang memecahkan rekor musim lalu, yang juga menjadi musim ke-5 secara beruntun mereka finis di puncak klasemen Premiership. Itu juga menjadi keberhasilan Scottish Premiership ke-5 bagi Brendan Rodgers, yang saat ini menjalani periode keduanya di klub Glasgow tersebut. Celtic finis di posisi pertama dalam setiap musim penuh saat Rodgers menangani klub di Celtic Park.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa datang ke Celtic Park pada suatu waktu dalam beberapa bulan ke depan.

Pertandingan Celtic 2026/27 mendatang

Bagaimana cara membeli tiket Celtic?

Jalur standar untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler adalah melalui portal eTicketing resmi Celtic di eticketing.co.uk/celtic.

Anda tidak memerlukan keanggotaan berbayar untuk mendaftar, tetapi Anda harus membuat Celtic FC Digital Account gratis. Tiket penjualan umum untuk pertandingan liga domestik biasanya mulai tersedia beberapa pekan sebelum kick-off. Karena permintaan di Paradise sangat tinggi, alokasi standar untuk laga-laga populer kerap habis dalam hitungan menit.

Celtic memang mengadakan pemungutan suara tiket, tetapi ini hampir sepenuhnya dibatasi untuk pemegang tiket musiman:

Pemungutan Suara Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Untuk laga dengan permintaan tinggi di luar cakupan standar tiket musiman, seperti semifinal dan final Scottish Cup di Hampden Park atau alokasi tandang Eropa yang terbatas, tiket diundi secara internal di antara pemegang tiket musiman yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam HCTS.

Untuk laga dengan permintaan tinggi di luar cakupan standar tiket musiman, seperti semifinal dan final Scottish Cup di Hampden Park atau alokasi tandang Eropa yang terbatas, tiket diundi secara internal di antara pemegang tiket musiman yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam HCTS. Laga Penjualan Umum: Tidak ada pemungutan suara publik untuk pertandingan kandang standar Scottish Premiership. Alokasi penjualan umum tersedia murni berdasarkan siapa cepat dia dapat melalui portal eTicketing.

Ketika pertandingan habis terjual di loket, fan yang mencari akses pada menit-menit terakhir bisa mengandalkan marketplace tiket sekunder. Periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tempat Anda membeli untuk memastikan keamanan tiket.

Berapa harga tiket Celtic?

Tiket resmi penjualan umum dimulai dari £22 untuk dewasa dan £9 untuk anak-anak, dengan tarif konsesi yang lebih rendah tersedia untuk lansia, pelajar, dan dewasa muda.

Harga bervariasi tergantung letak kursi stadion dan klasifikasi pertandingan:

Lokasi Tribun: Kursi di belakang gawang di West Stand dan Lisbon Lions Stand adalah yang paling ramah di kantong. Posisi di Main Stand (Jock Stein Stand) memiliki harga premium.

Kursi di belakang gawang di West Stand dan Lisbon Lions Stand adalah yang paling ramah di kantong. Posisi di Main Stand (Jock Stein Stand) memiliki harga premium. Kategori Pertandingan: Laga liga domestik standar memiliki harga dasar, sedangkan laga besar, seperti malam Eropa atau derby Old Firm, masuk ke tier tiket yang lebih tinggi.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Celtic 2026/27?

Tiket musiman untuk kampanye 2026/27 sepenuhnya sudah habis terjual. Memiliki tiket musiman adalah satu-satunya cara yang terjamin untuk mengamankan kursi di setiap laga domestik, dengan Celtic membatasi penjualan tiket musiman di kisaran 52.000 hingga 53.000 kursi untuk menyisakan ruang bagi penjualan umum dan fan tim tamu.

Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mendorong tingkat perpanjangan tahunan ke angka luar biasa, yaitu 98% hingga 99%. Karena sangat sedikit kursi yang tersedia setiap musim panas, daftar tunggu resmi tetap ditutup. Untuk musim 2026/27, harga perpanjangan tiket musiman dewasa dimulai dari £626.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Celtic?

Dengan sejarah yang kaya dalam sepakbola Skotlandia dan daya tarik malam-malam Eropa reguler berkat kesuksesan domestik mereka yang berkelanjutan, tidak ada kekurangan tiket hospitality di Celtic Park.

Jika Anda mencari paket premium tertentu yang tersedia, lihat:

Club 67

Tersedia mulai dari £105 per orang dengan manfaat berikut:

Akses ke Club 67 Hospitality di Kerrydale Suite, tempat makanan dan minuman bisa dibeli

Hiburan langsung

Camilan saat jeda babak, teh, dan kopi

Program pertandingan

Kursi empuk untuk menyaksikan pertandingan

Akses lounge setelah pertandingan dengan minuman yang tersedia untuk dibeli

Number 7

Tersedia mulai dari £300 & VAT per orang dengan manfaat berikut:

Resepsi sampanye

Hidangan 4 menu dengan wine

Camilan saat jeda babak, teh, dan kopi

Kursi eksekutif empuk untuk menyaksikan pertandingan

Bar gratis sebelum dan sesudah pertandingan

Hadiah hari pertandingan

Program pertandingan

Anda bisa mengamankan tempat Anda dengan paket premium di Celtic Park dengan mengirim email kepada klub melalui situs web mereka.

Tempat menginap di sekitar Celtic Park

Jika Anda bepergian ke Glasgow untuk menyaksikan pertandingan Celtic di Celtic Park, Anda bisa melihat tempat-tempat menginap di dekat stadion. Peta interaktif di bawah ini menunjukkan apa saja yang tersedia dalam jarak dekat dari stadion, meskipun sistem transportasi publik kota akan memberikan opsi perjalanan yang mudah jika Anda menginap lebih jauh.

Sejarah Celtic Park

Celtic Park, yang secara kurang formal dikenal sebagai Parkhead atau ‘Paradise’ oleh para fan, terletak di area Parkhead di East End Glasgow. Ini adalah stadion khusus sepakbola terbesar di Skotlandia dengan kapasitas lebih dari 60.000. Hanya Murrayfield Stadium di Edinburgh, kandang tim nasional rugby union Skotlandia, yang memiliki kapasitas lebih besar di seluruh negeri. Celtic FC pindah ke lokasi Celtic Park saat ini pada 1892, lima tahun setelah klub itu dibentuk.

Pembangunan ulang pada 1990-an membawa stadion ke bentuknya saat ini, meski satu bagian safe standing diperkenalkan pada 2016. Tim nasional Skotlandia telah bermain hampir dua lusin kali di stadion ini sepanjang keberadaannya, sementara konser The Who, Prince, dan U2 juga pernah digelar di stadion tersebut. Sebelumnya stadion ini juga menjadi tuan rumah ajang speedway, meski itu sudah lama dihentikan.

Mengamankan tiket pertandingan di stadion-stadion bersejarah Skotlandia menjamin atmosfer elektrik yang dipicu oleh gairah luar biasa dan dukungan fan yang lantang. Bagi petaruh yang suka mengandalkan wawasan mereka untuk laga besar lewat akumulator khusus atau bet builder, memilih operator papan atas membuat perbedaan besar. Lihat daftar pilihan kami untuk menemukan bonus terbaik yang diklaim melalui kode promo melbet kami.