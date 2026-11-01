Cara mendapatkan tiket Bayern Munich untuk Liga Champions 2026/27: Saksikan langsung aksi peraih Ballon d'Or Harry Kane, jadwal pertandingan, harga tiket, dan lainnya

Bayern Munich boleh jadi mendominasi kompetisi domestik dengan memuncaki klasemen Bundesliga dalam 13 dari 14 musim terakhir, tetapi kini mereka membidik kejayaan lagi di Eropa. Pesan tiket hari ini untuk menyaksikan Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz, dan rekan-rekan beraksi di Liga Champions musim ini.

Die Roten memang mencapai setidaknya perempat-final dalam tujuh edisi terakhir Liga Champions, tetapi mereka belum tampil di final sejak 2020, ketika meraih gelar juara Eropa untuk keenam kalinya dalam sejarah klub.

Skuad asuhan Vincent Kompany bertekad melangkah lebih jauh di Eropa musim ini dan sudah mencetak gol demi gol pada tahap awal kompetisi. Bayern mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 5-0 atas Bodø/Glimt di Munich, bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk bermain imbang 3-3 melawan Viking di Norwegia, lalu bermain imbang 2-2 dengan juara Premier League, Arsenal.

Dengan pertandingan fase liga melawan Atletico Madrid, Manchester United, dan Real Betis, serta sejumlah tim lain yang akan datang, beberapa bulan ke depan menjanjikan laga-laga menarik. GOAL menyajikan informasi tiket terbaru agar Anda dapat memperoleh kursi untuk pertandingan Bayern Munich di Liga Champions.

Apa saja jadwal Bayern Munich di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Tempat Selasa, 3 November (21.00) Atlético Madrid vs Bayern Munich Tiket Riyadh Air Metropolitano (tandang) Rabu, 25 November (21.00) Lille vs Bayern Munich Tiket Stade Pierre-Mauroy (tandang) Selasa, 8 Desember (21.00) Bayern Munich vs Slavia Prague Tiket Allianz Arena (kandang) Rabu, 20 Januari (20.00) Manchester United vs Bayern Munich Tiket Old Trafford (tandang) Rabu, 27 Januari (21.00) Bayern Munich vs Real Betis Tiket Allianz Arena (kandang)

Cara membeli tiket Bayern Munich di Liga Champions

Tiket resmi pertandingan Bayern Munich di Liga Champions hanya dapat dibeli melalui kanal resmi klub. Karena permintaan tiket di Allianz Arena sangat tinggi dan jumlah pemesanan kerap melampaui kapasitas, klub menggunakan sistem undian selektif.

Kanal resmi tersebut adalah:

Portal Permohonan Tiket : Tersedia di toko tiket resmi FC Bayern, portal ini merupakan jalur utama untuk mengajukan permohonan tiket melalui undian.

: Tersedia di toko tiket resmi FC Bayern, portal ini merupakan jalur utama untuk mengajukan permohonan tiket melalui undian. Bursa Tiket FC Bayern (Zweitmarkt) : Ini adalah platform penjualan kembali resmi klub dengan harga sesuai nilai nominal. Ketika permohonan tiket melalui undian dibatalkan atau tiket pertandingan terjual habis, pemegang tiket musiman dapat menjual kembali kursi mereka secara sah di sini.

: Ini adalah platform penjualan kembali resmi klub dengan harga sesuai nilai nominal. Ketika permohonan tiket melalui undian dibatalkan atau tiket pertandingan terjual habis, pemegang tiket musiman dapat menjual kembali kursi mereka secara sah di sini. Mitra Perjalanan Resmi : Jika Anda datang dari luar negeri, Anda dapat membeli paket perjalanan pertandingan resmi dengan aman melalui agen resmi seperti Champions Travel atau Travel Connection.

: Jika Anda datang dari luar negeri, Anda dapat membeli paket perjalanan pertandingan resmi dengan aman melalui agen resmi seperti Champions Travel atau Travel Connection. Layanan Hospitality Resmi: Paket VIP untuk hari pertandingan dapat diajukan langsung melalui Portal Hospitality Allianz Arena.

Meski portal resmi klub merupakan cara teraman bagi suporter untuk membeli tiket Bayern Munich, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Bayern Munich di Liga Champions?

Harga tiket resmi untuk pertandingan kandang Bayern Munich di Liga Champions di Allianz Arena dibagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan profil lawan.

Klub membagi pertandingan fase liga Eropanya menjadi laga reguler (misalnya melawan Slavia Praha, Real Betis, Bodø/Glimt) dan laga besar (misalnya melawan Arsenal FC).

Kategori Harga 1 - Kursi premium di sisi lapangan €100-€130 2 - Sudut / sisi lapangan bagian atas €80-€110 3 - Sudut bagian atas €60-€90 4 - Di belakang gawang, tempat duduk €50-€60 5 - Zona suporter / tempat berdiri €19

Pantau situs resmi Bayern Munich untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Bayern Munich di Liga Champions

Bayern terus mencetak gol di Eropa, dengan rata-rata lebih dari 3,3 gol per pertandingan di Liga Champions sepanjang 2026. Bahkan, mereka mencetak gol dalam 23 pertandingan berturut-turut di kompetisi tersebut sejak Januari 2025, ketika kalah 3-0 dari Feyenoord di Rotterdam.