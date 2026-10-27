Bayern Munich boleh jadi mendominasi kompetisi domestik setelah memuncaki klasemen Bundesliga dalam 13 dari 14 musim terakhir, tetapi kini mereka membidik kejayaan lagi di Eropa. Beli tiket hari ini untuk menyaksikan Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz, dan rekan-rekannya beraksi di Liga Champions musim ini.

Bayern Munich memang mencapai setidaknya perempat-final dalam tujuh edisi terakhir Liga Champions, tetapi mereka belum kembali tampil di final sejak 2020, ketika meraih gelar juara Eropa untuk keenam kalinya dalam sejarah klub.

Tim asuhan Vincent Kompany ingin mencatat kemajuan di Eropa musim ini dan tampil produktif pada tahap awal kompetisi. Bayern mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 5-0 atas Bodø/Glimt di Munich, bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk bermain imbang 3-3 melawan Viking di Norwegia, lalu bermain imbang 2-2 dengan juara Premier League, Arsenal.

Dengan laga fase liga melawan Atlético Madrid, Manchester United, dan Real Betis, di antara tim-tim lain, yang akan datang, beberapa bulan ke depan menjanjikan pertandingan-pertandingan menarik. GOAL menyajikan informasi tiket terbaru agar Anda bisa mendapatkan tempat duduk untuk pertandingan Bayern Munich di Liga Champions.

Apa saja jadwal Bayern Munich di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Selasa, 3 November (pukul 21.00) Atlético Madrid vs Bayern Munich Tiket Riyadh Air Metropolitano (tandang) Rabu, 25 November (pukul 21.00) Lille vs Bayern Munich Tiket Stade Pierre-Mauroy (tandang) Selasa, 8 Desember (pukul 21.00) Bayern Munich vs Slavia Prague Tiket Allianz Arena (kandang) Rabu, 20 Januari (pukul 20.00) Manchester United vs Bayern Munich Tiket Old Trafford (tandang) Rabu, 27 Januari (pukul 21.00) Bayern Munich vs Real Betis Tiket Allianz Arena (kandang)

Cara membeli tiket pertandingan Bayern Munich di Liga Champions

Tiket resmi pertandingan Bayern Munich di Liga Champions hanya dapat dibeli melalui kanal resmi klub. Karena permintaan tiket di Allianz Arena sangat tinggi dan jumlah pemesanannya kerap melebihi kapasitas, klub menggunakan sistem undian selektif.

Kanal resmi tersebut adalah:

Portal Permohonan Tiket : Tersedia di FC Bayern Official Ticketshop, portal ini merupakan jalur utama untuk mengikuti undian tiket langsung.

Bursa Tiket FC Bayern (Zweitmarkt) : Ini adalah platform resmi klub untuk menjual kembali tiket dengan harga sesuai nilai nominal. Ketika permohonan tiket melalui undian dibatalkan atau tiket pertandingan terjual habis, pemegang tiket musiman dapat menjual kembali kursi mereka secara sah di sini.

Mitra Perjalanan Resmi : Jika Anda bepergian dari luar negeri, Anda dapat membeli paket perjalanan resmi untuk menonton pertandingan dengan aman melalui agen resmi seperti Champions Travel atau Travel Connection.

Layanan Hospitality Resmi : Paket VIP satu hari dapat dipesan langsung melalui Allianz Arena Hospitality Portal.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Bayern Munich, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub dan Ticombo, yang dapat memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket pertandingan Bayern Munich di Liga Champions?

Harga tiket resmi pertandingan kandang Bayern Munich di Liga Champions di Allianz Arena dibagi dalam beberapa tingkatan berdasarkan profil lawan.

Klub membagi pertandingan fase liga di Eropa menjadi laga reguler (misalnya melawan Slavia Praha, Real Betis, Bodø/Glimt) dan laga besar (misalnya melawan Arsenal FC).

Kategori Harga 1 - Kursi premium di sisi lapangan €100-€130 2 - Sudut / sisi lapangan bagian atas €80-€110 3 - Sudut bagian atas €60-€90 4 - Belakang gawang, tempat duduk €50-€60 5 - Zona suporter / berdiri €19

Pantau situs resmi Bayern Munich untuk informasi tambahan serta situs penjualan kembali tiket seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Bayern Munich di Liga Champions

Bayern terus mencetak gol di Eropa, dengan rata-rata lebih dari 3,3 gol per pertandingan di Liga Champions sepanjang 2026. Bahkan, mereka mencetak gol dalam 23 pertandingan beruntun di kompetisi ini sejak Januari 2025, ketika kalah 3-0 dari Feyenoord di Rotterdam.

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Lokasi 21 Oktober 2026 Fase liga: Arsenal 2-2 (imbang) Allianz Arena (Munich) 13 Oktober 2026 Fase liga: Viking 3-3 (imbang) Viking Stadion (Stavanger) 10 September 2026 Fase liga: Bodø/Glimt 5-0 (menang) Allianz Arena (Munich) 6 Mei 2026 Semi-final (leg kedua): Paris Saint-Germain 1-1 (imbang) Allianz Arena (Munich) 28 April 2026 Semi-final (leg pertama): Paris Saint-Germain 4-5 (kalah) Parc des Princes (Paris) 15 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Real Madrid 4-3 (menang) Allianz Arena (Munich) 7 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Real Madrid 2-1 (menang) Bernabeu (Madrid) 18 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Atalanta 4-1 (menang) Allianz Arena (Munich) 10 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Atalanta 6-1 (menang) New Balance Arena (Bergamo) 28 Januari 2026 Fase liga: PSV 2-1 (menang) Philips Stadion (Eindhoven) 21 Januari 2026 Fase liga: Union Saint-Gilloise 2-0 (menang) Allianz Arena (Munich)



