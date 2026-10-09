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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Cara mendapatkan tiket Bayern Munich 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga rata-rata tiket Bundesliga, dan lainnya

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Begini cara mendapatkan tiket untuk klub sepak bola Jerman tersukses

Bagi penggemar sepak bola, menghadiri pertandingan Bundesliga adalah sebuah keharusan. Liga Jerman terkenal karena gairahnya yang tak tertandingi dan basis suporternya yang sangat berdedikasi. Atmosfer di stadion-stadion Jerman kerap begitu bergelora, dan salah satu yang paling menonjol tentu saja adalah Allianz Arena di Munich, yang merupakan kandang Bayern Munich. 

Klub ini telah berkuasa sebagai juara Deutschland sebanyak 35 kali yang luar biasa, dan diperkuat talenta kelas dunia seperti Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, dan Luis Díaz.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting seputar tiket Bayern Munich yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.

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Pertandingan Bayern Munich 2026/27 mendatang

Tanggal & Waktu (Waktu UK)PertandinganKompetisiTiket
Sab 10 Okt, 11.00FC Augsburg vs Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 17 Okt, 11.00Bayern Munich vs RB LeipzigBundesligaTiket
20 / 21 Okt, 20.00Bayern Munich vs TBDLiga Champions MD3Tiket
Sab 24 Okt, 11.00SC Freiburg vs Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 31 Okt, 10.00Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Tiket
3 / 4 Nov, 20.00TBD vs Bayern MunichLiga Champions MD4Tiket
Sab 7 Nov, 10.001. FSV Mainz 05 vs Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 21 Nov, 10.00Bayern Munich vs 1. FC KölnBundesligaTiket
24 / 25 Nov, 20.00Bayern Munich vs TBDLiga Champions MD5Tiket
Sab 28 Nov, 10.00Hamburger SV vs Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 5 Des, 10.00Bayern Munich vs SC Paderborn 07BundesligaTiket
8 / 9 Des, 20.00TBD vs Bayern MunichLiga Champions MD6Tiket
Sab 12 Des, 10.00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 19 Des, 10.00Bayern Munich vs SV Werder BremenBundesligaTiket
Sab 9 Jan, 10.00Borussia Mönchengladbach vs Bayern MunichBundesligaTiket
Rab 13 Jan, 10.00Bayern Munich vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaTiket
Sab 16 Jan, 10.00Eintracht Frankfurt vs Bayern MunichBundesligaTiket
19 / 20 Jan, 20.00Bayern Munich vs TBDLiga Champions MD7Tiket
Sab 23 Jan, 10.00VfB Stuttgart vs Bayern MunichBundesligaTiket
Rab 27 Jan, 20.00TBD vs Bayern MunichLiga Champions MD8Tiket
Sab 30 Jan, 10.00Bayern Munich vs FC Schalke 04BundesligaTiket
Sab 6 Feb, 10.00Bayern Munich vs SV ElversbergBundesligaTiket
Sab 13 Feb, 10.001. FC Union Berlin vs Bayern MunichBundesligaTiket
16 / 24 Feb, 20.00Bayern Munich vs TBDPlay-off Liga ChampionsTiket
Sab 20 Feb, 10.00Bayern Munich vs FC AugsburgBundesligaTiket
Sab 27 Feb, 10.00RB Leipzig vs Bayern MunichBundesligaTiket
Rab 3 Mar, 10.00Bayern Munich vs SC FreiburgBundesligaTiket
Sab 6 Mar, 10.00Borussia Dortmund vs Bayern MunichBundesliga (Der Klassiker)Tiket
9 / 17 Mar, 20.00Bayern Munich vs TBDLiga Champions R16Tiket
Sab 13 Mar, 10.00Bayern Munich vs 1. FSV Mainz 05BundesligaTiket
Sab 20 Mar, 10.001. FC Köln vs Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 3 Apr, 11.00Bayern Munich vs Hamburger SVBundesligaTiket
6 / 14 Apr, 20.00Bayern Munich vs TBDLiga Champions QFTiket
Sab 10 Apr, 11.00SC Paderborn 07 vs Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 17 Apr, 11.00Bayern Munich vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaTiket
Sab 24 Apr, 11.00SV Werder Bremen vs Bayern MunichBundesligaTiket
27 Apr / 5 Mei, 20.00Bayern Munich vs TBDLiga Champions SFTiket
Sab 8 Mei, 11.00Bayern Munich vs Borussia MönchengladbachBundesligaTiket
Sab 15 Mei, 11.00Bayer 04 Leverkusen vs Bayern MunichBundesligaTiket
Sab 22 Mei, 14.30Bayern Munich vs Eintracht FrankfurtBundesliga (Hari Terakhir)Tiket
Sab 29 Mei, 20.00Bayern Munich vs TBDFinal Liga ChampionsTiket

Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich 2026/27?

Untuk membeli tiket dengan harga nominal, kunjungi portal tiket resmi Bayern Munich. Karena pertandingan kandang secara konsisten selalu terjual habis, sangat disarankan untuk sering memeriksa portal tersebut guna mengetahui tanggal rilis dan detail undian.

  • Jadwal Rilis: Tiket resmi biasanya dirilis secara online beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Anda harus membuat akun resmi klub untuk mengikuti penjualan tiket.
  • Keanggotaan Klub: Menjadi anggota resmi Bayern Munich memberi Anda akses prioritas dalam antrean, yang secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kursi di Allianz Arena.
  • Penjualan Kembali Sekunder: Jika alokasi langsung terjual habis atau Anda memesan perjalanan mendadak, marketplace sekunder seperti LiveFootballTickets menawarkan alternatif untuk mengamankan kursi lebih awal. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli

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Berapa harga tiket Bayern Munich 2026/27?

Bagi fans yang membeli tiket per pertandingan langsung melalui klub, harga dewasa umumnya berkisar dari €15 hingga €120+. 

Harga akhir bervariasi tergantung lokasi kursi dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan Pertandingan: Laga-laga besar, seperti Der Klassiker melawan Borussia Dortmund atau malam-malam Eropa fase gugur, masuk dalam tingkat harga tertinggi.
  • Konsesi: Harga bertingkat tersedia di berbagai kelompok usia, dengan diskon untuk suporter junior, muda, dan senior.
  • Harga Pasar Sekunder: Di platform sekunder seperti LiveFootballTickets, harga tiket berfluktuasi mengikuti permintaan pasar secara real-time, biasanya mulai dari sekitar €100 untuk pertandingan liga standar.

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Sejarah Allianz Arena

Allianz Arena di Munich, yang dikenal sebagai Munich Football Arena untuk keperluan kompetisi UEFA, dibuka pada 2005 dan memiliki kapasitas 70.000 tempat duduk untuk pertandingan internasional serta 75.000 untuk pertandingan domestik. 

Stadion ini merupakan stadion terbesar kedua di Jerman setelah Westfalenstadion di Dortmund.

Selain menjadi kandang raksasa Bundesliga Jerman, Bayern Munich, venue di Munich itu menjadi tuan rumah beberapa pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2006 dan putaran final Euro 2024 tahun lalu. Stadion itu juga terkenal menjadi tempat final UEFA Champions League terbaru pada Mei, ketika PSG menang telak 5-0 atas Inter Milan. Final 2012 antara Chelsea dan Bayern Munich juga digelar di venue Munich tersebut.

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