Cara mendapatkan tiket Bayern Munich 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga rata-rata tiket Bundesliga, dan lainnya

Bagi penggemar sepak bola, menghadiri pertandingan Bundesliga adalah sebuah keharusan. Liga Jerman terkenal karena gairahnya yang tak tertandingi dan basis suporternya yang sangat berdedikasi. Atmosfer di stadion-stadion Jerman kerap begitu bergelora, dan salah satu yang paling menonjol tentu saja adalah Allianz Arena di Munich, yang merupakan kandang Bayern Munich.
Klub ini telah berkuasa sebagai juara Deutschland sebanyak 35 kali yang luar biasa, dan diperkuat talenta kelas dunia seperti Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, dan Luis Díaz.
Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting seputar tiket Bayern Munich yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.
Pertandingan Bayern Munich 2026/27 mendatang
|Tanggal & Waktu (Waktu UK)
|Pertandingan
|Kompetisi
|Tiket
|Sab 10 Okt, 11.00
|FC Augsburg vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 17 Okt, 11.00
|Bayern Munich vs RB Leipzig
|Bundesliga
|Tiket
|20 / 21 Okt, 20.00
|Bayern Munich vs TBD
|Liga Champions MD3
|Tiket
|Sab 24 Okt, 11.00
|SC Freiburg vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 31 Okt, 10.00
|Bayern Munich vs Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Tiket
|3 / 4 Nov, 20.00
|TBD vs Bayern Munich
|Liga Champions MD4
|Tiket
|Sab 7 Nov, 10.00
|1. FSV Mainz 05 vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 21 Nov, 10.00
|Bayern Munich vs 1. FC Köln
|Bundesliga
|Tiket
|24 / 25 Nov, 20.00
|Bayern Munich vs TBD
|Liga Champions MD5
|Tiket
|Sab 28 Nov, 10.00
|Hamburger SV vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 5 Des, 10.00
|Bayern Munich vs SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Tiket
|8 / 9 Des, 20.00
|TBD vs Bayern Munich
|Liga Champions MD6
|Tiket
|Sab 12 Des, 10.00
|TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 19 Des, 10.00
|Bayern Munich vs SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 9 Jan, 10.00
|Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Rab 13 Jan, 10.00
|Bayern Munich vs Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 16 Jan, 10.00
|Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|19 / 20 Jan, 20.00
|Bayern Munich vs TBD
|Liga Champions MD7
|Tiket
|Sab 23 Jan, 10.00
|VfB Stuttgart vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Rab 27 Jan, 20.00
|TBD vs Bayern Munich
|Liga Champions MD8
|Tiket
|Sab 30 Jan, 10.00
|Bayern Munich vs FC Schalke 04
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 6 Feb, 10.00
|Bayern Munich vs SV Elversberg
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 13 Feb, 10.00
|1. FC Union Berlin vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|16 / 24 Feb, 20.00
|Bayern Munich vs TBD
|Play-off Liga Champions
|Tiket
|Sab 20 Feb, 10.00
|Bayern Munich vs FC Augsburg
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 27 Feb, 10.00
|RB Leipzig vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Rab 3 Mar, 10.00
|Bayern Munich vs SC Freiburg
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 6 Mar, 10.00
|Borussia Dortmund vs Bayern Munich
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Tiket
|9 / 17 Mar, 20.00
|Bayern Munich vs TBD
|Liga Champions R16
|Tiket
|Sab 13 Mar, 10.00
|Bayern Munich vs 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 20 Mar, 10.00
|1. FC Köln vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 3 Apr, 11.00
|Bayern Munich vs Hamburger SV
|Bundesliga
|Tiket
|6 / 14 Apr, 20.00
|Bayern Munich vs TBD
|Liga Champions QF
|Tiket
|Sab 10 Apr, 11.00
|SC Paderborn 07 vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 17 Apr, 11.00
|Bayern Munich vs TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 24 Apr, 11.00
|SV Werder Bremen vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|27 Apr / 5 Mei, 20.00
|Bayern Munich vs TBD
|Liga Champions SF
|Tiket
|Sab 8 Mei, 11.00
|Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 15 Mei, 11.00
|Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Munich
|Bundesliga
|Tiket
|Sab 22 Mei, 14.30
|Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (Hari Terakhir)
|Tiket
|Sab 29 Mei, 20.00
|Bayern Munich vs TBD
|Final Liga Champions
|Tiket
Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich 2026/27?
Untuk membeli tiket dengan harga nominal, kunjungi portal tiket resmi Bayern Munich. Karena pertandingan kandang secara konsisten selalu terjual habis, sangat disarankan untuk sering memeriksa portal tersebut guna mengetahui tanggal rilis dan detail undian.
- Jadwal Rilis: Tiket resmi biasanya dirilis secara online beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Anda harus membuat akun resmi klub untuk mengikuti penjualan tiket.
- Keanggotaan Klub: Menjadi anggota resmi Bayern Munich memberi Anda akses prioritas dalam antrean, yang secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kursi di Allianz Arena.
- Penjualan Kembali Sekunder: Jika alokasi langsung terjual habis atau Anda memesan perjalanan mendadak, marketplace sekunder seperti LiveFootballTickets menawarkan alternatif untuk mengamankan kursi lebih awal. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli
Berapa harga tiket Bayern Munich 2026/27?
Bagi fans yang membeli tiket per pertandingan langsung melalui klub, harga dewasa umumnya berkisar dari €15 hingga €120+.
Harga akhir bervariasi tergantung lokasi kursi dan kategori pertandingan:
- Tingkatan Pertandingan: Laga-laga besar, seperti Der Klassiker melawan Borussia Dortmund atau malam-malam Eropa fase gugur, masuk dalam tingkat harga tertinggi.
- Konsesi: Harga bertingkat tersedia di berbagai kelompok usia, dengan diskon untuk suporter junior, muda, dan senior.
- Harga Pasar Sekunder: Di platform sekunder seperti LiveFootballTickets, harga tiket berfluktuasi mengikuti permintaan pasar secara real-time, biasanya mulai dari sekitar €100 untuk pertandingan liga standar.
Sejarah Allianz Arena
Allianz Arena di Munich, yang dikenal sebagai Munich Football Arena untuk keperluan kompetisi UEFA, dibuka pada 2005 dan memiliki kapasitas 70.000 tempat duduk untuk pertandingan internasional serta 75.000 untuk pertandingan domestik.
Stadion ini merupakan stadion terbesar kedua di Jerman setelah Westfalenstadion di Dortmund.
Selain menjadi kandang raksasa Bundesliga Jerman, Bayern Munich, venue di Munich itu menjadi tuan rumah beberapa pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2006 dan putaran final Euro 2024 tahun lalu. Stadion itu juga terkenal menjadi tempat final UEFA Champions League terbaru pada Mei, ketika PSG menang telak 5-0 atas Inter Milan. Final 2012 antara Chelsea dan Bayern Munich juga digelar di venue Munich tersebut.