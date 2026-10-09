Cara mendapatkan tiket Bayern Munich 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga rata-rata tiket Bundesliga, dan lainnya

Bagi penggemar sepak bola, menghadiri pertandingan Bundesliga adalah sebuah keharusan. Liga Jerman terkenal karena gairahnya yang tak tertandingi dan basis suporternya yang sangat berdedikasi. Atmosfer di stadion-stadion Jerman kerap begitu bergelora, dan salah satu yang paling menonjol tentu saja adalah Allianz Arena di Munich, yang merupakan kandang Bayern Munich.

Klub ini telah berkuasa sebagai juara Deutschland sebanyak 35 kali yang luar biasa, dan diperkuat talenta kelas dunia seperti Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, dan Luis Díaz.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting seputar tiket Bayern Munich yang perlu Anda ketahui, termasuk berapa harganya, di mana Anda bisa membelinya, dan banyak lagi.

Pesan Tiket Bayern MunichBeli sekarang

Pesan Tiket Bayern MunichBeli sekarang

Pertandingan Bayern Munich 2026/27 mendatang

Tanggal & Waktu (Waktu UK) Pertandingan Kompetisi Tiket Sab 10 Okt, 11.00 FC Augsburg vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab 17 Okt, 11.00 Bayern Munich vs RB Leipzig Bundesliga Tiket 20 / 21 Okt, 20.00 Bayern Munich vs TBD Liga Champions MD3 Tiket Sab 24 Okt, 11.00 SC Freiburg vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab 31 Okt, 10.00 Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Tiket 3 / 4 Nov, 20.00 TBD vs Bayern Munich Liga Champions MD4 Tiket Sab 7 Nov, 10.00 1. FSV Mainz 05 vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab 21 Nov, 10.00 Bayern Munich vs 1. FC Köln Bundesliga Tiket 24 / 25 Nov, 20.00 Bayern Munich vs TBD Liga Champions MD5 Tiket Sab 28 Nov, 10.00 Hamburger SV vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab 5 Des, 10.00 Bayern Munich vs SC Paderborn 07 Bundesliga Tiket 8 / 9 Des, 20.00 TBD vs Bayern Munich Liga Champions MD6 Tiket Sab 12 Des, 10.00 TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab 19 Des, 10.00 Bayern Munich vs SV Werder Bremen Bundesliga Tiket Sab 9 Jan, 10.00 Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Rab 13 Jan, 10.00 Bayern Munich vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tiket Sab 16 Jan, 10.00 Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich Bundesliga Tiket 19 / 20 Jan, 20.00 Bayern Munich vs TBD Liga Champions MD7 Tiket Sab 23 Jan, 10.00 VfB Stuttgart vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Rab 27 Jan, 20.00 TBD vs Bayern Munich Liga Champions MD8 Tiket Sab 30 Jan, 10.00 Bayern Munich vs FC Schalke 04 Bundesliga Tiket Sab 6 Feb, 10.00 Bayern Munich vs SV Elversberg Bundesliga Tiket Sab 13 Feb, 10.00 1. FC Union Berlin vs Bayern Munich Bundesliga Tiket 16 / 24 Feb, 20.00 Bayern Munich vs TBD Play-off Liga Champions Tiket Sab 20 Feb, 10.00 Bayern Munich vs FC Augsburg Bundesliga Tiket Sab 27 Feb, 10.00 RB Leipzig vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Rab 3 Mar, 10.00 Bayern Munich vs SC Freiburg Bundesliga Tiket Sab 6 Mar, 10.00 Borussia Dortmund vs Bayern Munich Bundesliga (Der Klassiker) Tiket 9 / 17 Mar, 20.00 Bayern Munich vs TBD Liga Champions R16 Tiket Sab 13 Mar, 10.00 Bayern Munich vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tiket Sab 20 Mar, 10.00 1. FC Köln vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab 3 Apr, 11.00 Bayern Munich vs Hamburger SV Bundesliga Tiket 6 / 14 Apr, 20.00 Bayern Munich vs TBD Liga Champions QF Tiket Sab 10 Apr, 11.00 SC Paderborn 07 vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab 17 Apr, 11.00 Bayern Munich vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tiket Sab 24 Apr, 11.00 SV Werder Bremen vs Bayern Munich Bundesliga Tiket 27 Apr / 5 Mei, 20.00 Bayern Munich vs TBD Liga Champions SF Tiket Sab 8 Mei, 11.00 Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tiket Sab 15 Mei, 11.00 Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Munich Bundesliga Tiket Sab 22 Mei, 14.30 Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt Bundesliga (Hari Terakhir) Tiket Sab 29 Mei, 20.00 Bayern Munich vs TBD Final Liga Champions Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Bayern Munich 2026/27?

Untuk membeli tiket dengan harga nominal, kunjungi portal tiket resmi Bayern Munich. Karena pertandingan kandang secara konsisten selalu terjual habis, sangat disarankan untuk sering memeriksa portal tersebut guna mengetahui tanggal rilis dan detail undian.

Jadwal Rilis : Tiket resmi biasanya dirilis secara online beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Anda harus membuat akun resmi klub untuk mengikuti penjualan tiket.

: Tiket resmi biasanya dirilis secara online beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Anda harus membuat akun resmi klub untuk mengikuti penjualan tiket. Keanggotaan Klub : Menjadi anggota resmi Bayern Munich memberi Anda akses prioritas dalam antrean, yang secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kursi di Allianz Arena.

: Menjadi anggota resmi Bayern Munich memberi Anda akses prioritas dalam antrean, yang secara signifikan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kursi di Allianz Arena. Penjualan Kembali Sekunder: Jika alokasi langsung terjual habis atau Anda memesan perjalanan mendadak, marketplace sekunder seperti LiveFootballTickets menawarkan alternatif untuk mengamankan kursi lebih awal. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli

Pesan Tiket Bayern MunichBeli sekarang

Berapa harga tiket Bayern Munich 2026/27?

Bagi fans yang membeli tiket per pertandingan langsung melalui klub, harga dewasa umumnya berkisar dari €15 hingga €120+.

Harga akhir bervariasi tergantung lokasi kursi dan kategori pertandingan:

Tingkatan Pertandingan : Laga-laga besar, seperti Der Klassiker melawan Borussia Dortmund atau malam-malam Eropa fase gugur, masuk dalam tingkat harga tertinggi.

: Laga-laga besar, seperti Der Klassiker melawan Borussia Dortmund atau malam-malam Eropa fase gugur, masuk dalam tingkat harga tertinggi. Konsesi : Harga bertingkat tersedia di berbagai kelompok usia, dengan diskon untuk suporter junior, muda, dan senior.

: Harga bertingkat tersedia di berbagai kelompok usia, dengan diskon untuk suporter junior, muda, dan senior. Harga Pasar Sekunder: Di platform sekunder seperti LiveFootballTickets, harga tiket berfluktuasi mengikuti permintaan pasar secara real-time, biasanya mulai dari sekitar €100 untuk pertandingan liga standar.

Pesan Tiket Bayern MunichBeli sekarang

Sejarah Allianz Arena

Allianz Arena di Munich, yang dikenal sebagai Munich Football Arena untuk keperluan kompetisi UEFA, dibuka pada 2005 dan memiliki kapasitas 70.000 tempat duduk untuk pertandingan internasional serta 75.000 untuk pertandingan domestik.

Stadion ini merupakan stadion terbesar kedua di Jerman setelah Westfalenstadion di Dortmund.

Selain menjadi kandang raksasa Bundesliga Jerman, Bayern Munich, venue di Munich itu menjadi tuan rumah beberapa pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2006 dan putaran final Euro 2024 tahun lalu. Stadion itu juga terkenal menjadi tempat final UEFA Champions League terbaru pada Mei, ketika PSG menang telak 5-0 atas Inter Milan. Final 2012 antara Chelsea dan Bayern Munich juga digelar di venue Munich tersebut.