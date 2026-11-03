Raksasa Spanyol dan Eropa, Barcelona, bertekad kembali mengangkat trofi Liga Champions. Mereka belum melakukannya sejak 2015. Mungkinkah musim ini menjadi saatnya? Jutaan Blaugranes di seluruh dunia berharap demikian.

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan aksi Lamine Yamal dan rekan-rekannya. Anda bisa memesan tiket pertandingan Barcelona di Liga Champions hari ini.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, akan fokus mencari jalan keluar dari kesulitan yang selama ini dihadapi klub Catalunya tersebut di kompetisi Eropa. Meski dominan di La Liga, Barcelona hanya sekali mencapai semi-final Liga Champions (2024/25) dalam tujuh tahun terakhir.

Para penggemar tentu tidak sabar menyaksikan aksi Barcelona musim ini. Sebanyak 17 gol tercipta dalam tiga pertandingan pertama mereka di fase liga melawan Feyenoord, Galatasaray, dan PSG. Dengan laga melawan Aston Villa, Manchester City, dan Sporting, serta lawan-lawan lainnya, beberapa bulan ke depan menjanjikan pertandingan-pertandingan menarik.

Simak informasi tiket terbaru dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Barcelona di Liga Champions, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Barcelona di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Selasa, 3 November (21.00) Barcelona vs Aston Villa Tiket Camp Nou (kandang) Rabu, 25 November (21.45) Sabah vs Barcelona Tiket Stadion Olimpiade Baku (tandang) Selasa, 8 Desember (21.00) Barcelona vs Manchester City Tiket Camp Nou (kandang) Rabu, 20 Januari (20.00) Sporting CP vs Barcelona Tiket Estádio José Alvalade (tandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Barcelona vs Como Tiket Camp Nou (kandang)

Cara membeli tiket Barcelona di Liga Champions

Anda bisa membeli tiket resmi pertandingan Barcelona di Liga Champions langsung melalui Portal Tiket FC Barcelona (situs atau aplikasi Barça Tickets).

Tiket dijual terlebih dahulu kepada anggota klub (socios), kemudian anggota premium (Culé Premium), dan terakhir kepada masyarakat umum secara daring

Melalui program resmi klub, pemegang tiket musiman yang tidak dapat hadir dapat melepas kursinya. Tiket tersebut biasanya muncul di situs resmi 48 hingga 72 jam sebelum kick-off.

Tiket resmi pertandingan Liga Champions biasanya mulai dijual satu hingga empat pekan sebelum tanggal pertandingan, bergantung pada kategori lawan dan kepastian jadwal laga.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Barcelona, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Barcelona di Liga Champions?

Tiket resmi Barcelona untuk pertandingan Liga Champions yang dibeli langsung dari klub biasanya berharga antara €60 dan €250 atau lebih. Namun, harga pastinya sangat bergantung pada profil lawan dan, tidak mengherankan, akan meningkat seiring kemajuan tim di kompetisi.

Harga tiket berdasarkan tahap kompetisi

Fase liga / fase grup : €60 hingga €150 untuk pertandingan standar. Pada laga besar, seperti saat menjamu Manchester City, harga melonjak menjadi €120 hingga €250 atau lebih.

: €60 hingga €150 untuk pertandingan standar. Pada laga besar, seperti saat menjamu Manchester City, harga melonjak menjadi €120 hingga €250 atau lebih. Babak gugur : €100 hingga €400, bergantung pada kategori lawan.

: €100 hingga €400, bergantung pada kategori lawan. Perempat-final dan seterusnya: €200 hingga €800 atau lebih untuk area premium di sisi lapangan.

Pantau situs resmi Barcelona untuk informasi tambahan serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Barcelona di Liga Champions

Barcelona mungkin hanya sekali kalah di Liga Champions sepanjang tahun kalender 2026, tetapi lawan-lawan mereka akan selalu merasa punya peluang untuk menembus pertahanan Barca. Hebatnya, raksasa Catalunya itu belum mencatatkan nirbobol dalam 17 pertandingan di kompetisi tersebut, sejak mengalahkan Borussia Dortmund 4-0 di Camp Nou pada April 2025.