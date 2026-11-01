Raksasa Spanyol dan Eropa, Barcelona, sangat ingin kembali mengangkat trofi Liga Champions. Mereka belum melakukannya sejak 2015. Mungkinkah musim ini menjadi saatnya? Jutaan pendukung Barcelona di seluruh dunia berharap demikian.

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan Lamine Yamal dan rekan-rekannya beraksi. Anda bisa memesan tiket pertandingan Barcelona di Liga Champions hari ini.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, akan berfokus mencari solusi atas persoalan di kompetisi Eropa yang selama ini menyulitkan klub Catalan tersebut. Meski menjadi kekuatan dominan di La Liga, Barcelona hanya sekali mencapai semi-final Liga Champions (2024/25) dalam tujuh tahun terakhir.

Para penggemar tentu tak sabar menyaksikan Barcelona beraksi musim ini. Sebanyak 17 gol tercipta dalam tiga pertandingan pertama mereka di fase liga melawan Feyenoord, Galatasaray, dan PSG. Dengan laga melawan Aston Villa, Manchester City, dan Sporting yang akan datang, di antara tim lainnya, beberapa bulan ke depan menjanjikan tontonan menarik.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Barcelona di Liga Champions, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Barcelona di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Selasa, 3 November (21.00) Barcelona vs Aston Villa Tiket Camp Nou (kandang) Rabu, 25 November (21.45) Sabah vs Barcelona Tiket Stadion Olimpiade Baku (tandang) Selasa, 8 Desember (21.00) Barcelona vs Manchester City Tiket Camp Nou (kandang) Rabu, 20 Januari (20.00) Sporting CP vs Barcelona Tiket Estádio José Alvalade (tandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Barcelona vs Como Tiket Camp Nou (kandang)

Cara membeli tiket Barcelona di Liga Champions

Anda dapat membeli tiket resmi Barcelona untuk Liga Champions langsung melalui Portal Tiket FC Barcelona, baik lewat situs maupun aplikasi Barça Tickets.

Tiket pertama-tama dijual kepada anggota klub (socios), kemudian anggota premium (Culé Premium), dan terakhir kepada masyarakat umum secara daring

Program resmi klub untuk melepas kembali kursi milik pemegang tiket musiman yang tidak dapat hadir; tiket ini biasanya muncul di situs resmi 48 hingga 72 jam sebelum kick-off.

Tiket resmi pertandingan Liga Champions biasanya mulai dijual satu hingga empat pekan sebelum tanggal pertandingan, bergantung pada tingkat kekuatan lawan dan kepastian jadwal pertandingan.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Barcelona, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Barcelona di Liga Champions?

Tiket resmi Barcelona untuk Liga Champions yang dibeli langsung dari klub biasanya berharga antara €60 dan €250 atau lebih. Namun, harga pastinya sangat bergantung pada profil lawan dan, seperti yang bisa diduga, akan meningkat semakin jauh tim melaju di kompetisi.

Harga tiket berdasarkan fase kompetisi

Fase Liga / Fase Grup : €60-€150 untuk pertandingan biasa. Untuk pertandingan besar, seperti saat menjamu Manchester City, harga melonjak menjadi €120-€250 atau lebih.

: €60-€150 untuk pertandingan biasa. Untuk pertandingan besar, seperti saat menjamu Manchester City, harga melonjak menjadi €120-€250 atau lebih. Babak Gugur : €100-€400, bergantung pada tingkat kekuatan lawan.

: €100-€400, bergantung pada tingkat kekuatan lawan. Perempat-Final dan Seterusnya: €200-€800 atau lebih untuk area premium di sisi lapangan.

Pantau situs resmi Barcelona untuk informasi tambahan serta situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terbaru Barcelona di Liga Champions

Barcelona mungkin hanya sekali kalah di Liga Champions sepanjang tahun kalender 2026, tetapi lawan-lawan mereka akan selalu merasa punya peluang untuk menembus lini belakang Barcelona. Hebatnya, raksasa Catalan itu belum mencatatkan clean sheet dalam 17 pertandingan di kompetisi tersebut, tepatnya sejak mengalahkan Borussia Dortmund 4-0 di Camp Nou pada April 2025.