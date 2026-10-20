Raksasa Spanyol dan Eropa, Barcelona, bertekad kembali mengangkat trofi Liga Champions. Mereka belum melakukannya sejak 2015. Mungkinkah musim ini menjadi saatnya? Jutaan pendukung Barcelona di seluruh dunia berharap demikian.

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan Lamine Yamal dan rekan-rekannya beraksi. Anda bisa memesan tiket pertandingan Barcelona di Liga Champions hari ini.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, akan berfokus mencari solusi atas persoalan di kompetisi Eropa yang selama ini menyulitkan klub asal Catalunya tersebut. Meski dominan di La Liga, Barcelona hanya sekali mencapai semifinal Liga Champions (2024/25) dalam tujuh musim terakhir.

Para penggemar tentu antusias melihat awal kiprah Barcelona di Eropa musim ini. Kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord di kandang disusul kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Istanbul. Dengan laga fase liga melawan Paris Saint-Germain, Aston Villa, Manchester City, dan tim-tim lainnya yang akan datang, beberapa bulan ke depan menjanjikan pertandingan-pertandingan menarik.

Berikut informasi tiket terbaru dari GOAL untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk pada pertandingan Barcelona di Liga Champions, termasuk tempat membeli tiket, harganya, dan informasi lainnya.

Apa saja jadwal Barcelona di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tiket Stadion Selasa, 20 Oktober (21.00) Paris Saint-Germain vs Barcelona Tiket Parc des Princes (tandang) Selasa, 3 November (21.00) Barcelona vs Aston Villa Tiket Camp Nou (kandang) Rabu, 25 November (21.45) Sabah vs Barcelona Tiket Stadion Olimpiade Baku (tandang) Selasa, 8 Desember (21.00) Barcelona vs Manchester City Tiket Camp Nou (kandang) Rabu, 20 Januari (20.00) Sporting CP vs Barcelona Tiket Estádio José Alvalade (tandang) Rabu, 27 Januari (20.00) Barcelona vs Como Tiket Camp Nou (kandang)

Cara membeli tiket Barcelona di Liga Champions

Anda dapat membeli tiket resmi pertandingan Barcelona di Liga Champions secara langsung melalui Portal Tiket FC Barcelona (situs web atau aplikasi Barça Tickets).

Tiket terlebih dahulu dijual kepada anggota klub (socios), kemudian anggota premium (Culé Premium), dan terakhir kepada masyarakat umum secara daring.

Melalui program resmi klub, pemegang tiket musiman yang tidak dapat hadir bisa melepas tempat duduk mereka. Tiket ini biasanya muncul di situs resmi 48 hingga 72 jam sebelum pertandingan dimulai.

Tiket resmi pertandingan Liga Champions biasanya mulai dijual 1-4 pekan sebelum tanggal pertandingan, bergantung pada tingkat lawan dan kepastian jadwal pertandingan.

Meski portal resmi klub merupakan cara paling aman bagi suporter untuk membeli tiket Barcelona, mereka yang ingin menghadiri pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub dan Ticombo, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Barcelona di Liga Champions?

Tiket resmi pertandingan Barcelona di Liga Champions yang dibeli langsung dari klub biasanya berharga antara €60 hingga €250 atau lebih. Namun, harga pastinya sangat bergantung pada profil lawan dan, tidak mengherankan, akan meningkat semakin jauh Barcelona melaju di kompetisi.

Harga tiket berdasarkan babak kompetisi

Fase liga / fase grup : €60 hingga €150 untuk pertandingan biasa. Harga pertandingan besar (seperti saat menjamu Manchester City) melonjak menjadi €120 hingga €250 atau lebih.

Babak gugur : €100 hingga €400, bergantung pada tingkat lawan.

Perempat-final dan seterusnya : €200 hingga €800 atau lebih untuk area premium di sisi lapangan.

Pantau situs resmi Barcelona untuk informasi tambahan dan situs penjualan kembali seperti StubHub dan Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Hasil terkini Barcelona di Liga Champions

Barcelona mungkin hanya sekali kalah di Liga Champions sepanjang tahun kalender 2026, tetapi lawan-lawan mereka akan selalu yakin bisa menembus lini pertahanan Barcelona. Yang mengejutkan, Barcelona belum mencatatkan nirbobol dalam 17 pertandingan di kompetisi tersebut, sejak mengalahkan Borussia Dortmund 4-0 di Camp Nou pada April 2025.

Tanggal Babak & lawan Skor (hasil) Stadion 13 Oktober 2026 Fase liga: Galatasaray 4-1 (menang) Rams Park (Istanbul) 9 September 2026 Fase liga: Feyenoord 5-1 (menang) Camp Nou (Barcelona) 14 April 2026 Perempat-final (leg kedua): Atletico Madrid 2-1 (menang) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 8 April 2026 Perempat-final (leg pertama): Atletico Madrid 0-2 (kalah) Camp Nou (Barcelona) 18 Maret 2026 Babak 16 besar (leg kedua): Newcastle 7-2 (menang) Camp Nou (Barcelona) 10 Maret 2026 Babak 16 besar (leg pertama): Newcastle 1-1 (imbang) St James' Park (Newcastle) 28 Januari 2026 Fase liga: Copenhagen 4-1 (menang) Camp Nou (Barcelona) 21 Januari 2026 Fase liga: Slavia Prague 4-2 (menang) Fortuna Arena (Prague)



