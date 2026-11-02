Cara mendapatkan tiket Atalanta 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket Serie A, informasi New Balance Arena, dan lainnya

Suporter Atalanta masih menyimpan kenangan indah tentang musim 2023/24. Selain menjuarai kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub dengan mengangkat trofi Liga Europa UEFA, tim asal Bergamo itu juga menjadi runner-up Coppa Italia dan finis di posisi keempat Serie A.

Anda bisa menyaksikan Atalanta menciptakan lebih banyak kenangan musim ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Perkembangan tim mungkin tersendat setelah kepergian pelatih yang telah lama menjabat, Gian Piero Gasperini. Namun, dengan Maurizio Sarri, yang pernah meraih trofi bersama Juventus dan Chelsea, kini memegang kendali, para suporter di New Balance Arena akan berharap masa depan yang cerah.

Ingin menyaksikan aksi Nikola Krstović, Éderson, dan Charles De Ketelaere musim ini? GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Atalanta, termasuk tempat membelinya, harganya, dan informasi lainnya.

Jadwal pertandingan Atalanta mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Senin, 2 November (20.45) Serie A: Atalanta vs Parma Tiket New Balance Arena (Bergamo) Kamis, 5 November (18.45) UECL: Atalanta vs FC Kairat Tiket New Balance Arena (Bergamo) Minggu, 8 November (15.00) Serie A: Monza vs Atalanta Tiket Stadio Brianteo (Monza) Minggu, 22 November (20.45) Serie A: Atalanta vs Inter Milan Tiket New Balance Arena (Bergamo) Kamis, 26 November (21.00) UECL: Borac Banja Luka vs Atalanta Tiket Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Senin, 30 November (18.30) Serie A: Lecce vs Atalanta Tiket Stadio Via del mare (Lecce) Minggu, 6 Desember (15.00) Serie A: Lazio vs Atalanta Tiket Stadio Olimpico (Roma) Kamis, 10 Desember (19.45) UECL: Riga vs Atalanta Tiket Skonto Stadium (Riga) Senin, 14 Desember (18.30) Serie A: Atalanta vs Genoa Tiket New Balance Arena (Bergamo) Kamis, 17 Desember (21.00) UECL: Atalanta vs Mjällby Tiket New Balance Arena (Bergamo) Minggu, 20 Desember (20.45) Serie A: Atalanta vs Napoli Tiket New Balance Arena (Bergamo) Minggu, 3 Januari (15.00) Serie A: Udinese vs Atalanta Tiket Bluenergy Stadium (Udine) Rabu, 6 Januari (18.00) Serie A: Atalanta vs Como Tiket New Balance Arena (Bergamo) Minggu, 10 Januari (18.00) Serie A: Torino vs Atalanta Tiket Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Cara membeli tiket Atalanta

Tiket resmi pertandingan Atalanta dapat dibeli secara daring melalui Vivaticket Shop milik Atalanta atau melalui halaman utama tiket Atalanta.

Untuk sebagian besar pertandingan reguler, Anda tidak memerlukan keanggotaan Atalanta (Dea Card) untuk membeli tiket satu pertandingan. Namun, Dea Card diperlukan untuk pembelian daring di sektor Curva Nord Pisani dan Curva Sud Morosini (atau untuk pertandingan berisiko tinggi/derbi). Anda dapat membeli Dea Card di halaman Dea Card Atalanta.

Tiket pertandingan reguler biasanya mulai dijual sekitar satu minggu hingga 10 hari sebelum pertandingan. Pemegang tiket musiman (abbonati) dan anggota Dea Card terkadang mendapat periode prioritas singkat untuk pertandingan yang banyak diminati atau pertandingan Eropa sebelum penjualan umum dibuka.

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Atalanta di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu penyedia tiket terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, serta menawarkan pilihan yang dapat diandalkan bagi suporter yang berharap memperoleh tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Atalanta?

Harga tiket resmi Atalanta untuk pertandingan di New Balance Arena biasanya berkisar dari €25-€35 untuk tribun termurah di sisi pendek lapangan hingga €150-€195+ untuk pilihan premium di sisi panjang lapangan dan layanan hospitality.

Setelah renovasi besar-besaran yang rampung menjelang musim 2026/2027, New Balance Arena yang telah sepenuhnya dimodernisasi dan berkapasitas 23.439 penonton memiliki empat tribun utama dengan beragam kategori harga:

Sektor tempat duduk Nama tribun Kisaran harga Keterangan Tribun belakang gawang (Curva) Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini €25 - €35 Kategori paling terjangkau. Tempat berkumpulnya kelompok suporter fanatik Ultras, dengan atmosfer yang intens, penonton yang berdiri, dan sorakan lantang. Sektor samping bawah di sisi panjang Parterre Rinascimento €80 - €85 Tribun bawah yang membentang di sepanjang sisi lapangan. Sangat dekat dengan lapangan. Sektor samping tribun utama Tribuna Rinascimento / Rinascimento G €110 - €130 Pilihan di tribun utama bagian atas yang menawarkan pandangan luas ke lapangan dari posisi tinggi untuk mengamati jalannya permainan. Tribun utama premium Tribuna Ovest / Tribuna Onore €110 - €175+ Area tempat duduk eksekutif beratap dengan sudut pandang utama dari bagian tengah. Hospitality VIP Pitch View €150 - €195+ Tempat duduk mewah premium di tepi lapangan, termasuk makanan dan akses ke lounge. Sektor suporter tamu Settore Ospiti €30 - €35 Area berkapasitas terbatas di sisi pendek lapangan yang dikhususkan bagi suporter tim tamu.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali tiket seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang New Balance Arena

New Balance Arena, yang terletak di jantung Bergamo, Italia, adalah kandang ikonis klub Serie A Atalanta dengan atmosfer suporter yang penuh gairah. Secara resmi dikenal sebagai Stadio di Bergamo dalam kompetisi UEFA, stadion bersejarah ini dikenal di seluruh Eropa sebagai contoh terkemuka modernisasi stadion.

Pertama kali dibuka pada 1928, stadion ini dibangun di bekas lokasi arena pacuan kuda dan diberi nama Stadio Mario Brumana. Selama hampir satu abad berdiri, stadion ini beberapa kali berganti nama dan baru dikenal sebagai New Balance Arena pada Agustus 2025, setelah terjalinnya kemitraan teknis besar.

Setelah membeli stadion tersebut pada 2017, Atalanta menjalankan rekonstruksi bertahap senilai lebih dari €100 juta (2019-2024). Mereka merobohkan tribun melengkung lama yang mulai rusak, menyingkirkan lintasan lari, dan membangun tribun curam dengan tempat duduk yang rapat tepat di tepi lapangan.

Momen berkesan di New Balance Arena

Rekor jumlah penonton (1984) : Meski kapasitas modernnya dengan seluruh penonton duduk adalah 23.439, stadion ini mencatat rekor jumlah penonton sepanjang masa pada 1984, ketika 43.000 orang memadati tribun terbuka lama.

: Meski kapasitas modernnya dengan seluruh penonton duduk adalah 23.439, stadion ini mencatat rekor jumlah penonton sepanjang masa pada 1984, ketika 43.000 orang memadati tribun terbuka lama. Kembalinya kompetisi Eropa ke Bergamo (2020) : Setelah bertahun-tahun terpaksa memainkan laga kandang di kompetisi Eropa di San Siro, Milan, karena stadion mereka di Bergamo tidak memenuhi kriteria UEFA, modernisasi besar-besaran akhirnya memungkinkan Liga Champions kembali digelar di Bergamo pada musim 2020-21.

: Setelah bertahun-tahun terpaksa memainkan laga kandang di kompetisi Eropa di San Siro, Milan, karena stadion mereka di Bergamo tidak memenuhi kriteria UEFA, modernisasi besar-besaran akhirnya memungkinkan Liga Champions kembali digelar di Bergamo pada musim 2020-21. Benteng tim nasional Italia: Arena ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan tim nasional Italia. Laga internasional yang berkesan mencakup kemenangan telak 5-0 atas Estonia dan hasil imbang ketat 1-1 melawan Belanda di UEFA Nations League.

Penghormatan penuh makna di belakang gawang: Kedua tribun di belakang gawang yang riuh itu terkait erat dengan sejarah emosional klub. Tribun utara (Curva Nord Pisani) menghormati Federico Pisani, penyerang Atalanta yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil pada 1997. Tribun selatan (Curva Sud Morosini) menghormati Piermario Morosini, lulusan akademi muda yang dicintai dan meninggal akibat henti jantung di lapangan pada 2012.

Rekor dan statistik Atalanta

Atalanta BC (Atalanta Bergamasca Calcio) adalah klub sepakbola profesional Italia yang berbasis di Bergamo, Lombardia. Terkenal dengan julukan 'La Dea' (Sang Dewi), klub ini dikenal luas berkat akademi mudanya yang berkelas dunia serta kemampuannya menjadi salah satu klub di Eropa yang paling berkelanjutan secara finansial dan cermat dalam merekrut pemain.

Gelar dan pencapaian trofi klub

Liga Europa UEFA : 1 gelar (2023-24)

: 1 gelar (2023-24) Coppa Italia: 1 gelar (1962-63)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Marten de Roon (445), Gianpaolo Bellini (435)

Gol terbanyak: Cristiano Doni (112), Duván Zapata (82)

Klub daerah dengan rekor tersendiri

Atalanta memegang rekor unik sebagai klub Italia yang paling banyak menjalani musim di Serie A (65) di antara klub-klub yang tidak berbasis di ibu kota wilayah dan belum pernah menjuarai Scudetto (gelar juara Serie A).

Penampilan gemilang di final Liga Europa

Pada 2024, Atalanta menampilkan salah satu performa terbaik dalam sejarah modern final kompetisi Eropa dengan mengakhiri rekor tak terkalahkan Bayer Leverkusen selama 51 pertandingan. Ademola Lookman mencetak hat-trick gemilang dan menjadi pemain keenam yang melakukannya di final kompetisi antarklub Eropa.

Kisah sukses finansial

Atalanta mendapat banyak pujian sebagai tolok ukur keberlanjutan finansial. Ditopang jaringan pencari bakat kelas atas dan akademi muda Zingonia yang terkenal, yang kerap dinobatkan sebagai yang terbaik di Italia, klub ini meraup keuntungan hampir €250 juta dari penjualan pemain dalam kurun lima tahun sembari terus memperbaiki posisi finisnya di liga.