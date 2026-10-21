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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
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Cara mendapatkan tiket Arsenal untuk Liga Champions 2026/27: Tempat membeli, harga tiket, jadwal pertandingan fase liga, dan lainnya

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Arsenal
Champions League

Begini cara menyaksikan Arsenal memburu kejayaan di Eropa musim ini

Setelah musim lalu yang mengesankan, ketika Arsenal menjuarai Premier League untuk pertama kalinya dalam 22 tahun dan menjadi runner-up Liga Champions UEFA, minat untuk menyaksikan Arsenal bermain secara langsung mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Namun, jangan putus asa untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan mendatang karena Anda masih bisa memesan tiket hari ini.

Arsenal menyapu bersih delapan pertandingan fase liga dalam perjalanan menuju final Liga Champions 2026. Bahkan, mereka tidak kalah sekali pun dalam waktu normal sepanjang kompetisi dan baru takluk lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain, yang akhirnya menjadi juara, pada laga puncak di Budapest.

Pasukan Mikel Arteta akan menghadapi sejumlah laga Liga Champions yang menonjol dalam beberapa pekan dan bulan mendatang, termasuk melawan Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Real Madrid. Akankah mereka kembali mencatat perjalanan gemilang di Eropa?

Apa saja jadwal Arsenal di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat)

Pertandingan

Tempat

Tiket

Rabu, 21 Oktober (21.00)

Bayern Munich vs Arsenal

Allianz Arena (Munich)

Tiket

Rabu, 4 November (21.00)

Slavia Prague vs Arsenal

Fortuna Arena (Praha)

Tiket

Selasa, 24 November (20.00)

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (London)

Tiket

Rabu, 9 Desember (20.00)

Arsenal vs Real Madrid

Emirates Stadium (London)

Tiket

Rabu, 20 Januari (21.00)

Real Betis vs Arsenal

Estadio de La Cartuja (Sevilla)

Tiket

Rabu, 27 Januari (20.00)

Arsenal vs Sabah

Emirates Stadium (London)

Tiket

Cara membeli tiket Arsenal di Liga Champions

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses pintu masuk Emirates Stadium yang sepenuhnya digital, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

  • Pemegang tiket musiman: Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.
  • Undian keanggotaan Red: Antrean daring berdasarkan urutan kedatangan telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu, beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.
  • Pertukaran tiket resmi: Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak mendapat tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.
  • Paket keramahtamahan: Pilihan layanan premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal layanan keramahtamahan resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions.
  • Platform tiket sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya terjual habis atau pembelian mendekati waktu pertandingan, suporter dapat mencari tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti Live Football Tickets.

Berapa harga tiket Arsenal di Liga Champions?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga kategori (Kategori A, B, dan C) yang menentukan harga resmi tiket:

  • Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar antara £65 hingga lebih dari £120.
  • Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar antara £45 hingga £75.
  • Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi berkisar mulai dari £35 hingga £55.
  • Harga khusus: Harga lebih rendah tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun).
  • Persyaratan keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga resmi melalui saluran resmi, penggemar harus memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang masih aktif.

Harga dan ketersediaan tiket tandang

Membeli tiket resmi untuk laga tandang Arsenal di Liga Champions UEFA dikenal sangat sulit karena permintaan yang luar biasa tinggi. Namun, klub mengelola alokasinya melalui sistem prioritas yang ketat dan transparan. Harga resmi tiket bagi suporter tandang di Liga Champions UEFA dibatasi maksimal €50 (sekitar £40 lebih).

Tiket tandang resmi dijual secara eksklusif melalui sistem Away Credits (Priority Points). Anda memperoleh 1 Away Credit untuk setiap pertandingan kompetitif tandang tim utama putra yang tiketnya Anda beli secara resmi dan Anda hadiri. Kredit hanya berlaku untuk musim berjalan dan dua musim sebelumnya.

Hasil terbaru Arsenal di Liga Champions

Arsenal belum pernah kalah dalam waktu normal (90 menit) di Eropa sejak 7 Mei 2025, ketika mereka dikalahkan Paris Saint-Germain 2-1 di Parc des Princes. Kekalahan itu terjadi pada leg kedua semifinal Liga Champions UEFA 2024/25. Arsenal tersingkir dengan agregat 3-1.

Tanggal

Babak/Fase

Lawan

Skor (hasil)

Tempat

13 Oktober 2026

Fase liga

Lille

3-0 (menang)

Emirates Stadum (London)

9 September 2026

Fase liga

Napoli

1-0 (menang)

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

30 Mei 2026

Final

PSG

1-1 (4-3 lewat adu penalti, kalah)

Puskas Arena (Budapest)

5 Mei 2026

Semifinal (leg kedua)

Atlético Madrid

1-0 (menang)

Emirates Stadum (London)

29 April 2026

Semifinal (leg pertama)

Atlético Madrid

1-1 (imbang)

Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

15 April 2026

Perempat-final (leg kedua)

Sporting CP

0-0 (imbang)

Emirates Stadum (London)

7 April 2026

Perempat-final (leg pertama)

Sporting CP

1-0 (menang)

Estádio José Alvalade (Lisabon)

17 Maret 2026

Babak 16 besar (leg kedua)

Bayer Leverkusen

2-0 (menang)

Emirates Stadum (London)

11 Maret 2026

Babak 16 besar (leg pertama)

Bayer Leverkusen

1-1 (imbang)

BayArena (Leverkusen)

28 Januari 2026

Fase liga

FC Kairat

3-2 (menang)

Emirates Stadum (London)

20 Januari 2026

Fase liga

Inter Milan

3-1 (menang)

San Siro (Milan)



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