Cara mendapatkan tiket Arsenal untuk Liga Champions 2026/27: Tempat membeli, harga tiket, jadwal fase liga, dan lainnya

Setelah kampanye musim lalu yang berkesan, yang membuat Arsenal merebut gelar Premier League untuk pertama kalinya dalam 22 tahun dan finis sebagai runner-up Liga Champions UEFA, permintaan untuk menyaksikan Arsenal bermain secara langsung mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Namun, jangan putus asa untuk mengamankan kursi di laga-laga mendatang, karena Anda masih bisa memesan tiket hari ini.

Arsenal tampil berkesan dengan memenangi seluruh delapan pertandingan fase liga mereka, dalam perjalanan menuju Final Liga Champions 2026. Faktanya, mereka tidak kalah satu pun pertandingan dalam waktu normal sepanjang kompetisi, dan hanya takluk dari juara akhirnya, Paris Saint-Germain, lewat adu penalti pada laga puncak di Budapest.

Tim asuhan Mikel Arteta memiliki sejumlah laga menonjol di Liga Champions dalam beberapa pekan/bulan ke depan, termasuk melawan Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Real Madrid. Apakah mereka akan menjalani lagi perjalanan Eropa yang penuh euforia?

Apa saja jadwal Arsenal di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tempat Tiket Sel, 13 Oktober (20.00) Arsenal vs Lille Emirates Stadium (London) Tiket Rab, 21 Oktober (21.00) Bayern Munich vs Arsenal Allianz Arena (Munich) Tiket Rab, 4 November (21.00) Slavia Prague vs Arsenal Fortuna Arena (Prague) Tiket Sel, 24 November (20.00) Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tiket Rab, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Emirates Stadium (London) Tiket Rab, 20 Januari (21.00) Real Betis vs Arsenal Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Rab, 27 Januari (20.00) Arsenal vs Sabah Emirates Stadium (London) Tiket

Cara membeli tiket Arsenal di Liga Champions

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses pintu putar 100% digital di Emirates Stadium, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem yang terstruktur:

Pemegang Tiket Musiman: Kursi dijamin untuk seluruh 19 laga kandang Premier League dan 4 laga kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan bisa dijual kembali melalui platform penjualan ulang resmi klub.

Ballot Keanggotaan Red: Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh ballot acak untuk anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode aplikasi tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Official Ticket Exchange: Jika sebuah pertandingan habis terjual, anggota resmi yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket pengembalian dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.

Paket Hospitality: Opsi hospitality premium, termasuk kursi Club Level, fine dining, dan akses executive box, tersedia langsung melalui portal hospitality resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions.

Platform Tiket Sekunder: Untuk laga yang habis terjual atau akses pertandingan pada hari-H secara mendadak, suporter bisa mendapatkan tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti Live Football Tickets .

Berapa harga tiket Arsenal di Liga Champions?

Arsenal mengategorikan pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga tingkat (Kategori A, B, dan C), yang menentukan harga tiket nominal:

Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan derby (misalnya, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga £120+ .

Pertandingan Kategori B: Lawan level menengah (misalnya, Borussia Dortmund, Leeds, Everton) Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan lebih rendah (misalnya, Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal mulai dari £35 hingga £55 .

Tarif Konsesi: Tarif yang lebih rendah tersedia di tingkat tertentu untuk Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24), dan suporter Senior (di atas 66 tahun).

Syarat Keanggotaan Resmi: Untuk ikut undian ballot atau membeli tiket dengan harga nominal melalui saluran resmi, penggemar harus memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Membeli tiket resmi untuk laga tandang Arsenal di Liga Champions UEFA terkenal sulit karena permintaan yang sangat tinggi, tetapi klub mengelola alokasi melalui sistem prioritas yang ketat dan transparan. Harga resmi tiket nominal untuk suporter tandang di Liga Champions UEFA dibatasi maksimal €50 (sekitar £40+).

Tiket tandang resmi dijual secara eksklusif melalui sistem Away Credits (Priority Points). Anda mendapatkan 1 Away Credit untuk setiap laga tandang kompetitif tim utama putra yang Anda beli dan hadiri secara resmi. Kredit hanya berlaku untuk musim berjalan ditambah dua musim sebelumnya.

Hasil terbaru Arsenal di Liga Champions

Arsenal belum pernah kalah dalam waktu normal (90 menit) di Eropa sejak 7 Mei 2025, ketika mereka dikalahkan 2-1 oleh Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Itu terjadi dalam leg kedua semifinal Liga Champions UEFA 2024/25. Arsenal tersingkir dengan agregat 3-1.

Tanggal Babak/Tahap Lawan Skor (hasil) Tempat 9 Sep 2026 Fase liga Napoli 1-0 (menang) Stadio Diego Armando Maradona (Naples) 30 Mei 2026 Final PSG 1-1 (4-3 pen, kalah) Puskas Arena (Budapest) 5 Mei 2026 Semi-final (leg 2) Atlético Madrid 1-0 (menang) Emirates Stadum (London) 29 Apr 2026 Semi-final (leg 1) Atlético Madrid 1-1 (imbang) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 Apr 2026 Perempat-final (leg 2) Sporting CP 0-0 (imbang) Emirates Stadum (London) 7 Apr 2026 Perempat-final (leg 1) Sporting CP 1-0 (menang) Estádio José Alvalade (Lisbon) 17 Mar 2026 16 besar (leg 2) Bayer Leverkusen 2-0 (menang) Emirates Stadum (London) 11 Mar 2026 16 besar (leg 1) Bayer Leverkusen 1-1 (imbang) BayArena (Leverkusen) 28 Jan 2026 Fase liga FC Kairat 3-2 (menang) Emirates Stadum (London) 20 Jan 2026 Fase liga Inter Milan 3-1 (menang) San Siro (Milan)







