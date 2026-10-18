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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
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Cara mendapatkan tiket Arsenal di Liga Champions 2026/27: Tempat membeli, harga tiket, jadwal pertandingan fase liga, dan lainnya

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Arsenal
Champions League

Begini cara menyaksikan Arsenal memburu kejayaan di Eropa musim ini

Setelah musim lalu yang tak terlupakan, ketika Arsenal meraih gelar Premier League untuk pertama kalinya dalam 22 tahun dan menjadi runner-up Liga Champions UEFA, permintaan untuk menyaksikan Arsenal secara langsung mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Namun, jangan putus asa untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan mendatang karena Anda masih bisa memesan tiket hari ini.

Arsenal memenangi seluruh delapan pertandingan fase liga mereka dalam perjalanan menuju final Liga Champions 2026. Bahkan, mereka tidak kalah satu kali pun dalam waktu normal sepanjang kompetisi dan baru takluk lewat adu penalti dari juara, Paris Saint-Germain, pada laga puncak di Budapest.

Tim asuhan Mikel Arteta akan menghadapi sejumlah pertandingan Liga Champions yang menonjol dalam beberapa pekan dan bulan mendatang, termasuk melawan Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Real Madrid. Akankah mereka kembali menjalani kiprah yang menggembirakan di Eropa?

Apa saja jadwal Arsenal di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat)

Pertandingan

Tempat

Tiket

Rabu, 21 Oktober (21.00)

Bayern Munich vs Arsenal

Allianz Arena (Munich)

Tiket

Rabu, 4 November (21.00)

Slavia Prague vs Arsenal

Fortuna Arena (Praha)

Tiket

Selasa, 24 November (20.00)

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (London)

Tiket

Rabu, 9 Desember (20.00)

Arsenal vs Real Madrid

Emirates Stadium (London)

Tiket

Rabu, 20 Januari (21.00)

Real Betis vs Arsenal

Estadio de La Cartuja (Sevilla)

Tiket

Rabu, 27 Januari (20.00)

Arsenal vs Sabah

Emirates Stadium (London)

Tiket

Cara membeli tiket Liga Champions Arsenal

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses gerbang masuk Emirates Stadium yang sepenuhnya digital, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

  • Pemegang tiket musiman: Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.
  • Undian keanggotaan Red: Antrean daring berdasarkan urutan kedatangan telah digantikan oleh undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pendaftaran tertentu, beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.
  • Bursa tiket resmi: Jika tiket pertandingan terjual habis, anggota resmi yang tidak berhasil dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi langsung dari pemegang tiket musiman melalui Arsenal Ticket Exchange.
  • Paket hospitality: Pilihan hospitality premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke boks eksekutif, tersedia langsung melalui portal hospitality resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions.
  • Platform tiket sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya terjual habis atau akses pada menit-menit terakhir di hari pertandingan, suporter dapat memperoleh tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti Live Football Tickets.

Berapa harga tiket Liga Champions Arsenal?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga kategori (Kategori A, B, dan C) yang menentukan harga resmi tiket:

  • Pertandingan Kategori A: Harga premium untuk lawan papan atas dan laga derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga £120 lebih.
  • Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75.
  • Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga resmi berkisar dari £35 hingga £55.
  • Tarif khusus: Tarif lebih rendah tersedia pada kategori tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota dewasa muda (18–24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun).
  • Persyaratan keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga resmi melalui saluran resmi, penggemar harus memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang masih aktif.

Harga dan ketersediaan tiket tandang

Membeli tiket resmi untuk laga tandang Arsenal di Liga Champions UEFA dikenal sangat sulit karena permintaan yang luar biasa tinggi, tetapi klub mengelola alokasinya melalui sistem prioritas yang ketat dan transparan. Harga resmi tiket bagi suporter tandang di Liga Champions UEFA dibatasi maksimal €50 (sekitar £40 lebih).

Tiket tandang resmi dijual secara eksklusif melalui sistem Away Credits (Poin Prioritas). Anda memperoleh 1 Away Credit untuk setiap pertandingan kompetitif tandang tim utama putra yang tiketnya Anda beli melalui jalur resmi dan Anda hadiri. Kredit hanya berlaku untuk musim berjalan serta dua musim sebelumnya.

Hasil terbaru Arsenal di Liga Champions

Arsenal belum kalah dalam waktu normal (90 menit) di kompetisi Eropa sejak 7 Mei 2025, ketika mereka dikalahkan Paris Saint-Germain 2-1 di Parc des Princes. Kekalahan itu terjadi pada leg kedua semi-final Liga Champions UEFA 2024/25. Arsenal tersingkir dengan agregat 3-1.

Tanggal

Babak/Fase

Lawan

Skor (hasil)

Tempat

13 Oktober 2026

Fase liga

Lille

3-0 (menang)

Emirates Stadum (London)

9 September 2026

Fase liga

Napoli

1-0 (menang)

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

30 Mei 2026

Final

PSG

1-1 (4-3 lewat adu penalti, kalah)

Puskas Arena (Budapest)

5 Mei 2026

Semi-final (leg 2)

Atlético Madrid

1-0 (menang)

Emirates Stadum (London)

29 April 2026

Semi-final (leg 1)

Atlético Madrid

1-1 (imbang)

Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

15 April 2026

Perempat-final (leg 2)

Sporting CP

0-0 (imbang)

Emirates Stadum (London)

7 April 2026

Perempat-final (leg 1)

Sporting CP

1-0 (menang)

Estádio José Alvalade (Lisboa)

17 Maret 2026

Babak 16 besar (leg 2)

Bayer Leverkusen

2-0 (menang)

Emirates Stadum (London)

11 Maret 2026

Babak 16 besar (leg 1)

Bayer Leverkusen

1-1 (imbang)

BayArena (Leverkusen)

28 Januari 2026

Fase liga

FC Kairat

3-2 (menang)

Emirates Stadum (London)

20 Januari 2026

Fase liga

Inter Milan

3-1 (menang)

San Siro (Milan)



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