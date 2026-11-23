Setelah musim lalu yang mengesankan, ketika Arsenal meraih gelar Premier League untuk pertama kalinya dalam 22 tahun dan menjadi runner-up Liga Champions UEFA, permintaan untuk menyaksikan Arsenal secara langsung mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Namun, jangan menyerah untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan mendatang karena Anda masih bisa memesan tiket hari ini.

Arsenal memenangi seluruh delapan pertandingan fase liga mereka dalam perjalanan menuju final Liga Champions 2026. Bahkan, mereka tidak sekali pun kalah dalam waktu normal sepanjang kompetisi, sebelum akhirnya takluk lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain, yang keluar sebagai juara, pada laga puncak di Budapest.

Tim asuhan Mikel Arteta akan menghadapi sejumlah laga Liga Champions yang menarik dalam beberapa pekan dan bulan mendatang, termasuk melawan Borussia Dortmund dan Real Madrid. Akankah mereka kembali melaju jauh di Eropa?

Apa saja jadwal Arsenal di Liga Champions 2026/27?

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tempat Tiket Selasa, 24 November (20.00) Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (London) Tiket Rabu, 9 Desember (20.00) Arsenal vs Real Madrid Emirates Stadium (London) Tiket Rabu, 20 Januari (21.00) Real Betis vs Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tiket Rabu, 27 Januari (20.00) Arsenal vs Sabah Emirates Stadium (London) Tiket

Cara membeli tiket Arsenal di Liga Champions

Karena permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akses gerbang masuk Emirates Stadium yang sepenuhnya digital, Arsenal mengalokasikan tiket melalui sistem terstruktur:

Pemegang tiket terusan: Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub.

Dijamin mendapat tempat duduk untuk seluruh 19 pertandingan kandang Premier League dan 4 pertandingan kandang Liga Champions (fase liga). Tiket yang tidak digunakan dapat dijual kembali melalui platform penjualan kembali resmi klub. Undian anggota Red: Antrean daring yang sebelumnya mengutamakan pembeli tercepat telah diganti dengan undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pengajuan tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Antrean daring yang sebelumnya mengutamakan pembeli tercepat telah diganti dengan undian acak bagi anggota Red berbayar. Anggota harus mendaftar dalam periode pengajuan tertentu beberapa pekan sebelum setiap pertandingan. Bursa tiket resmi: Jika tiket pertandingan habis terjual, anggota resmi yang tidak mendapat tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket terusan melalui Arsenal Ticket Exchange.

Jika tiket pertandingan habis terjual, anggota resmi yang tidak mendapat tiket melalui undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket terusan melalui Arsenal Ticket Exchange. Paket hospitalitas: Pilihan hospitalitas premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal hospitalitas resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions.

Pilihan hospitalitas premium, termasuk tempat duduk Club Level, santapan mewah, dan akses ke ruang eksekutif, tersedia langsung melalui portal hospitalitas resmi Arsenal untuk pertandingan Premier League maupun Liga Champions. Platform tiket sekunder: Untuk pertandingan yang tiketnya habis terjual atau pembelian pada saat-saat terakhir menjelang pertandingan, suporter dapat mencari tiket melalui platform tiket sekunder terverifikasi seperti Live Football Tickets.

Berapa harga tiket Arsenal di Liga Champions?

Arsenal membagi pertandingan kandang di Emirates Stadium ke dalam tiga tingkatan (Kategori A, B, dan C) yang menentukan harga nominal tiket:

Pertandingan Kategori A: Harga premium berlaku untuk lawan papan atas dan pertandingan derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari £65 hingga £120+ .

Harga premium berlaku untuk lawan papan atas dan pertandingan derbi (misalnya Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Harga umumnya berkisar dari . Pertandingan Kategori B: Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari £45 hingga £75 .

Lawan tingkat menengah (misalnya Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Harga biasanya berkisar dari . Pertandingan Kategori C: Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal mulai dari £35 hingga £55 .

Lawan dengan permintaan tiket lebih rendah (misalnya Sabah, Coventry City, Hull City). Harga nominal mulai dari . Harga khusus: Harga lebih rendah tersedia pada tingkatan tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun).

Harga lebih rendah tersedia pada tingkatan tertentu bagi Junior Gunners (di bawah 18 tahun), anggota Young Adult (18–24 tahun), dan suporter senior (di atas 66 tahun). Persyaratan keanggotaan resmi: Untuk mengikuti undian atau membeli tiket dengan harga nominal melalui jalur resmi, penggemar harus memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang masih aktif.

Harga dan ketersediaan tiket tandang

Membeli tiket resmi untuk laga tandang Arsenal di Liga Champions UEFA dikenal sulit karena permintaan yang sangat tinggi, tetapi klub mengelola alokasinya melalui sistem prioritas yang ketat dan transparan. Harga nominal tiket resmi bagi suporter tandang di Liga Champions UEFA dibatasi maksimal €50 (sekitar £40+).

Tiket tandang resmi hanya dijual melalui sistem Away Credits (Poin Prioritas). Anda memperoleh 1 Away Credit untuk setiap pertandingan kompetitif tandang tim utama putra yang tiketnya Anda beli secara resmi dan Anda hadiri. Poin tersebut hanya berlaku untuk musim berjalan ditambah dua musim sebelumnya.

Hasil terbaru Arsenal di Liga Champions

Arsenal belum pernah kalah dalam waktu normal (90 menit) di Eropa sejak 7 Mei 2025, ketika mereka dikalahkan Paris Saint-Germain 2-1 di Parc des Princes. Kekalahan itu terjadi pada leg kedua semifinal Liga Champions UEFA 2024/25. Arsenal tersingkir dengan agregat 3-1.