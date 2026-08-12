Union Berlin telah memantapkan diri sebagai salah satu klub sepak bola paling populer dan penuh gairah di Jerman. Saat Eiserne (Si Besi) terus mendapat dukungan masif di Bundesliga untuk musim 2026/27, permintaan tiket pertandingan tetap sangat tinggi.

Jika Anda ingin menyaksikan pertandingan secara langsung di Berlin, berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan kursi, harga tiket musiman, dan detail stadion.

Pertandingan Union Berlin 2026/27 yang akan datang & tiket

Di mana membeli tiket Union Berlin 2026/27?

Jalur utama dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan dengan harga resmi adalah langsung melalui bagian penjualan tiket resmi 1. FC Union Berlin. Karena permintaan yang luar biasa tinggi, tiket kerap habis terjual pada periode prioritas anggota sebelum masuk penjualan umum.

Ketika penjualan resmi utama sudah habis, platform penjualan tiket sekunder dapat menyediakan opsi alternatif penjualan kembali antarsuporter untuk pertandingan Bundesliga dan DFB-Pokal yang akan datang.

Tiket Union Berlin: Berapa harga tiket musiman?

Untuk musim 2026/27, tiket musiman tribun berdiri untuk pertandingan Union Berlin berada di kisaran €238 hingga €272 bagi orang dewasa pembayar penuh tanpa keringanan. Tiket musiman tempat duduk termahal di Sektor 1 mencapai €816.

Potongan harga tersedia untuk anggota resmi klub, mahasiswa, peserta pelatihan, pensiunan, penganggur, dan suporter penyandang disabilitas berat.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Kandang Union Berlin adalah Stadion An der Alten Försterei.