Trabzonspor telah mewujudkan salah satu kudeta transfer terbesar di sepakbola dunia pada musim panas ini dengan menyepakati kontrak dua tahun dengan legenda Liverpool Mohamed Salah setelah kepindahannya secara bebas transfer ke Türkiye. Kedatangan superstar Mesir itu di pesisir Laut Hitam telah menggemparkan Trendyol Süper Lig, dan seketika mengubah Trabzonspor menjadi salah satu tontonan yang paling banyak dibicarakan di sepakbola Eropa untuk musim 2026/27.

Permintaan tiket kandang untuk menyaksikan Salah mengenakan seragam Trabzonspor diperkirakan akan langsung melonjak, tetapi GOAL siap membantu Anda. Dari jadwal pertandingan terbaru dan kategori harga tiket hingga saran orang dalam untuk menemukan kursi dengan cepat, panduan ini merinci semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tempat Anda di stadion guna melihat Mohamed Salah beraksi.

Yang kami ketahui tentang bergabungnya Mohamed Salah ke Trabzonspor

Mohamed Salah menuntaskan kepindahannya ke Trabzonspor sebagai agen bebas setelah sembilan tahun di Liverpool, di mana ia mencetak 257 gol dalam 442 penampilan dan menjadi ikon Premier League. Penyerang berusia 34 tahun itu tersedia setelah kontraknya di Anfield diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan bersama, dan ia sempat sangat kuat dikaitkan dengan kepindahan ke Beşiktaş sebelum kesepakatan itu batal karena perbedaan soal finansial dan hak citra, yang membuka jalan bagi Trabzonspor untuk menyelesaikan pembajakan transfer yang mengejutkan.

Salah tiba di Istanbul untuk menjalani tes medis sebelum melanjutkan perjalanan ke Trabzon untuk menyelesaikan formalitas kontrak berdurasi dua tahun. Ia bergabung dengan tim Trabzonspor yang finis ketiga di Süper Lig musim lalu, mengamankan tiket ke Liga Europa, dan kini akan memimpin dorongan klub untuk meraih gelar liga pertama sejak 2021/22.

Musim 2024/25 Salah di Liverpool adalah salah satu musim individu terbaik dalam sejarah Premier League; ia memenangi Golden Boot, Playmaker Award, dan penghargaan Pemain Terbaik Premier League Musim Ini dalam kampanye yang sama, sebuah pencapaian yang sebelumnya belum pernah diraih pemain mana pun. Kedatangannya di Papara Park seketika membuat laga kandang Trabzonspor pada 2026/27 menjadi salah satu tiket terpanas di sepakbola Turki.

Kapan Trabzonspor bermain?

Trabzonspor menjalani jadwal domestik yang padat sepanjang kampanye 2026/27, bersaing di Trendyol Süper Lig bersama potensi kiprah di Türkiye Kupası.

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Sab, 15 Agu 2026 · 4:00 PM Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Tiket Min, 23 Agu 2026 · 5:00 PM Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Tiket Min, 30 Agu 2026 · 5:00 PM Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Tiket Min, 6 Sep 2026 · 5:00 PM Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Tiket Min, 13 Sep 2026 · 5:00 PM Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Tiket Min, 20 Sep 2026 · 5:00 PM Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Tiket Min, 11 Okt 2026 · 5:00 PM Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Tiket Min, 18 Okt 2026 · 5:00 PM Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Tiket Min, 25 Okt 2026 · 6:00 PM Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Tiket Min, 1 Nov 2026 · 6:00 PM Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Tiket Min, 8 Nov 2026 · 6:00 PM Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Tiket Min, 22 Nov 2026 · 6:00 PM Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 29 Nov 2026 · 6:00 PM Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Tiket Min, 6 Des 2026 · 6:00 PM Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Tiket Min, 13 Des 2026 · 6:00 PM Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul Tiket Min, 20 Des 2026 · 6:00 PM Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 17 Jan 2027 · 6:00 PM Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Tiket Min, 24 Jan 2027 · 6:00 PM Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Tiket Min, 31 Jan 2027 · 6:00 PM Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul Tiket Min, 7 Feb 2027 · 6:00 PM Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Tiket Min, 14 Feb 2027 · 6:00 PM Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Tiket Min, 21 Feb 2027 · 6:00 PM Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 28 Feb 2027 · 6:00 PM Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Istanbul Tiket Min, 7 Mar 2027 · 6:00 PM Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 14 Mar 2027 · 6:00 PM Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istanbul Tiket Min, 21 Mar 2027 · 6:00 PM Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 4 Apr 2027 · 5:00 PM Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Tiket Min, 11 Apr 2027 · 5:00 PM Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 18 Apr 2027 · 5:00 PM Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Tiket Min, 25 Apr 2027 · 5:00 PM Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Tiket Min, 2 Mei 2027 · 5:00 PM Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Tiket Min, 9 Mei 2027 · 5:00 PM Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Tiket Min, 16 Mei 2027 · 5:00 PM Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Tiket Min, 23 Mei 2027 · 5:00 PM Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Tiket

Di mana membeli tiket Trabzonspor?

Mendapatkan tiket pertandingan Trabzonspor bisa dilakukan melalui saluran resmi klub atau platform tiket sekunder resmi. Penjualan resmi di Türkiye terutama berjalan melalui Passolig, sistem identifikasi suporter dan penjualan tiket wajib yang diterapkan di seluruh divisi teratas sepakbola Turki. Suporter biasanya membutuhkan kartu Passolig aktif yang terhubung dengan Trabzonspor untuk membeli tiket langsung dari kantor penjualan tiket klub selama periode penjualan umum.

Namun, mendapatkan kartu Passolig lokal dan melewati antrean prapenjualan resmi sering kali menjadi tantangan bagi suporter internasional atau turis yang mengunjungi Türkiye hanya untuk satu pertandingan akhir pekan, sebuah tantangan yang kemungkinan akan semakin terasa sekarang, dengan perhatian global tertuju pada klub setelah perekrutan Salah. Proses pendaftaran Passolig, pemeriksaan identitas, dan jadwal rilis yang ketat kerap terjual habis dengan cepat untuk pertandingan besar, dan dengan Salah kini masuk skuad, permintaan itu diperkirakan akan makin meningkat, terutama untuk laga melawan Galatasaray, Beşiktaş, dan Fenerbahçe.

Untuk alternatif yang cepat dan tanpa repot, fans dapat mengamankan tiket pasar sekunder terverifikasi langsung melalui platform tepercaya seperti StubHub. Membeli secara online melalui marketplace sekunder memungkinkan fans internasional membandingkan kursi di berbagai kategori stadion, menjamin akses jauh sebelum hari pertandingan, dan menyelesaikan pembelian dengan mulus dalam mata uang pilihan mereka.

Opsi utama: Platform tiket resmi Passolig (memerlukan pendaftaran Passolig aktif dan verifikasi ID Turki atau paspor asing)

Marketplace sekunder & resale: StubHub Tiket Trabzonspor (akses online instan, pilihan kursi terjamin, ideal untuk suporter luar negeri)

Loket stadion: Berlokasi di Şenol Güneş Sports Complex pada hari pertandingan (tergantung ketersediaan kursi yang tersisa)

Berapa harga tiket Trabzonspor?

Harga tiket pertandingan Trabzonspor bervariasi tergantung lawan, kategori tribun, dan kategori pertandingan. Opsi tiket termurah dimulai dari tribun belakang gawang, yang membuat pengalaman menonton langsung sepakbola Süper Lig Turki sangat mudah diakses dan terjangkau dibandingkan liga-liga besar Eropa Barat. Semua harga resmi utama dan marketplace ditransaksikan dalam Lira Turki (TRY).

Pertandingan liga standar melawan tim papan tengah menawarkan nilai terbaik bagi fans yang memperhatikan anggaran, tetapi bersiaplah melihat harga secara umum cenderung naik musim ini berkat efek Salah, khususnya untuk debut kandangnya dan laga-laga derby besar. Tempat duduk Kategori 3 dan Kategori 4 di belakang gawang biasanya menjadi opsi tiket termurah. Kursi premium di sisi tengah lapangan sepanjang tribun utama dibanderol lebih tinggi karena menawarkan sudut pandang optimal dan kedekatan dengan bangku tim. Pertandingan besar melawan Galatasaray, Fenerbahçe, dan Beşiktaş, kini dengan daya tarik tambahan dari Salah, memiliki harga dinamis yang lebih tinggi di semua kategori karena permintaan yang sangat besar.

Tribun belakang gawang (Kale Arkası): 300 TRY hingga 600 TRY (titik masuk tiket termurah untuk pengalaman fans hemat)

Sudut & tribun utama atas (Maraton Üst): 650 TRY hingga 1.200 TRY (keseimbangan bagus antara keterjangkauan dan pemandangan)

Tribun utama bawah (Maraton Alt & VIP): 1.500 TRY hingga 4.500 TRY (pemandangan premium dekat garis tengah)

Hospitality eksekutif & lounge skybox: 5.000 TRY+ (termasuk hidangan gratis, tempat duduk privat, dan akses lounge eksklusif)

Untuk menemukan tiket terbaik yang tersedia untuk pertandingan pilihan Anda, khususnya pada beberapa penampilan pertama Salah, fans dianjurkan menelusuri listing sekunder yang tersedia di StubHub lebih awal sebelum lonjakan harga menjelang hari pertandingan terjadi.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Trabzonspor

Didirikan pada 1967 melalui merger beberapa klub lokal, Trabzonspor memiliki status legendaris dalam sejarah olahraga Turki. Klub ini terkenal sebagai tim pertama di luar Istanbul yang menjuarai Süper Lig pada musim 1975/76, mematahkan dominasi lama ibu kota dan menegaskan diri sebagai raksasa keempat ikonis sepakbola Turki. Dikenal secara populer sebagai Bordo-Mavililer karena warna seragam khas marun dan biru mereka, klub ini memiliki identitas regional yang sangat kuat dan berakar dalam komunitas Laut Hitam.

Trabzonspor telah meraih tujuh gelar Süper Lig, sembilan Piala Turki, dan sepuluh Piala Super Turki sepanjang sejarahnya. Keberhasilan gelar liga terbaru mereka pada 2021/22 memicu perayaan di seluruh dunia di kalangan diaspora Trabzon yang besar, menunjukkan jangkauan global klub yang sangat luas, sebuah profil global yang kini akan berkembang jauh lebih besar lagi dengan Mohamed Salah, salah satu pesepakbola paling dikenal di planet ini, kini mengenakan warna marun dan biru.

Nama lengkap klub: Trabzonspor Kulübü

Julukan: Bordo-Mavililer (Marun-Biru), Karadeniz Fırtınası (Badai Laut Hitam)

Didirikan: 2 Agustus 1967

Rival utama: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, dan rival regional Çaykur Rizespor

Trofi penting: 7 gelar Süper Lig, 9 Piala Turki, 10 Piala Super Turki

Perekrutan utama 2026/27: Mohamed Salah (bebas transfer dari Liverpool)

Hari pertandingan di Trabzon ikonis dengan perayaan menit ke-61 yang terkenal. Di setiap pertandingan, ketika waktu menunjukkan menit ke-61, yang mewakili nomor pelat Trabzon 61, seluruh stadion meledak dalam sorakan spektakuler, hujan konfeti, dan pertunjukan cahaya. Dengan Mohamed Salah kini berada di tim, tradisi itu diperkirakan akan lebih meriah dari sebelumnya pada musim ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Papara Park

Trabzonspor memainkan laga kandangnya di Papara Park, yang berlokasi di dalam Şenol Güneş Sports Complex, dan di sinilah Mohamed Salah diperkirakan akan melakoni debut klubnya di hadapan pendukung setia Trabzon. Dibangun di atas lahan hasil reklamasi Laut Hitam, venue kelas dunia ini dibuka pada Desember 2016 dan menjadi salah satu stadion modern paling mencolok di kawasan tersebut. Dinamai untuk menghormati penjaga gawang dan pelatih legendaris Turki Şenol Güneş, stadion ini memiliki atap membran tembus cahaya yang mengesankan dan menyala terang pada pertandingan malam.

Stadion ini berkapasitas sekitar 41.000 penonton dengan tata letak mangkuk dua tingkat yang ramping dan dirancang khusus agar tempat duduk fans sedekat mungkin dengan lapangan. Penonton di belakang gawang hanya berjarak 10 meter dari lapangan, menghasilkan lautan kebisingan yang intens dan mengintimidasi lawan tamu, sebuah atmosfer yang akan menjadi lebih elektrik lagi saat Salah untuk pertama kalinya turun ke lapangan.

Nama stadion: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Lokasi: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Kapasitas: 41.000 tempat duduk

Permukaan lapangan: Rumput hibrida

Dibuka: 18 Desember 2016

Mencapai stadion cukup mudah bagi pengunjung yang menginap di pusat Trabzon. Bus shuttle khusus hari pertandingan (Dolmuş) beroperasi rutin di sepanjang jalan raya pesisir dari pusat kota langsung ke pintu masuk kompleks Akyazı. Taksi juga mudah ditemukan, sementara fans yang berkendara dapat memanfaatkan fasilitas parkir kompleks. Datang 90 menit sebelum kick-off memberi banyak waktu untuk menikmati kios makanan kaki lima pra-pertandingan dan menyerap atmosfer luar biasa di sekitar tepian pantai, dan dengan kedatangan Mohamed Salah yang diperkirakan menarik kerumunan rekor, datang lebih awal menjadi semakin penting.